Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Региональные заказчики почти за шесть лет разместили свыше 1,5 миллиона закупок по потребностям на портале поставщиков Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«За 11 лет работы московский портал поставщиков стал одной из самых востребованных межрегиональных торговых площадок, которая помогает государственным заказчикам обеспечивать свои оперативные потребности через закупки малого объема», — подчеркнула она.

С 2018 года, по данным Багреевой, регионы разместили на нем более 1,5 миллиона таких закупок. В числе лидеров — Подмосковье (577 тысяч закупок), за ним следует Санкт-Петербург (386 тысяч), а замыкает тройку Пермский край (91 тысяча закупок).

Как это работает? Для закупки по потребностям заказчик сначала публикует на портале поставщиков перечень необходимых ему товаров, работ или услуг. Тут же он указывает срок, в течение которого поставщики могут подавать свои ценовые предложения. После того, как этот период времени завершится, заказчик может заключить контракт с поставщиком, который предлагает самые оптимальные условия.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, число публикуемых закупок по потребностям растет с каждым годом.

«За неполный 2018 год регионы опубликовали 935 подобных закупок, за 2019 год было размещено почти 92 тысячи, а в 2023 году количество увеличилось в четыре раза и составило уже 395 тысяч», — пояснил Пуртов.

С начала этого года, по его данным, региональные заказчики опубликовали более 180 тысяч закупок.

«Портал поставщиков — надежный и удобный инструмент, который масштабируется и настраивается в регионах страны с учетом их особенностей и потребностей», — отметил заместитель столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.

От его работы выигрывают все стороны, продолжил он. Так, для предпринимателей портал обеспечивает гарантированный рынок сбыта, государственным и муниципальным учреждениям дает возможность оперативной закупки нужной продукции, а участникам бюджетного процесса позволяет быстро получать необходимые сведения и документы

«Для удобства региональных заказчиков и поставщиков на ресурсе оптимизированы бизнес-процессы в соответствии с нормативно-правовыми актами конкретного региона, а также реализован функционал личного кабинета для работы уполномоченного органа с возможностью управления лимитами субъекта в части проводимых закупок», — заключил Урнышев.