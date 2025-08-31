Сегодня 07:00 Теплые дни без дождей. Бабье лето пришло в Москву и Подмосковье до сентября Синоптик Ильин: в Московском регионе началось молодое бабье лето 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

До конца лета остался один день: последний выходной августа обещает быть теплыми, а за ним придет осень. Какой будет первая декада сентября в Московском регионе и как скоро придется доставать из шкафа зонты и резиновые сапоги — в материале 360.ru.

Суббота, 30 августа, стала самым теплым днем в Москве с начала месяца, сообщил в Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «К 13 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции ВДНХ, достигла отметки в +27,3 градуса. До этого самым теплым днем последнего летнего месяца было 3 августа, тогда дневной максимум составил +27 градусов», — отметил он. Теплым, по словам Леуса, будет и воскресенье — температура воздуха не опустится ниже показателей 30 августа. Похолодает только в первый день осени, и то ненамного: столбики термометров покажут значения на два-три градуса выше климатической нормы.

Фото: РИА «Новости»

Погода в первой декаде сентября Первые 10 дней сентября будут сухими и достаточно теплыми, отметил в беседе с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Температура будет колебаться в пределах +20 градусов днем, а ночью столбики термометров покажут +10. Осадков не ожидается. «Первая волна бабьего лета», — охарактеризовал он погоду в начале осени.

С ним согласился синоптик и метеоролог Александр Ильин, напомнив о недавнем незначительном похолодании.

Можно сказать, молодое бабье лето началось. <…> Каких-то существенных осадков в ближайшую неделю и чуть далее не предвидится. Александр Ильин

В Московской области, допустил собеседник 360.ru, 1 сентября местами вероятен небольшой и кратковременный дождь. А воздух в первый день осени прогреется до +20…+23 градусов. Во вторник и среду в столице и Подмосковье немного похолодает: на улице будет чуть ниже +20. Такая погода продержится до конца недели. «Да и в целом до середины сентября ожидается довольно теплая погода с температурой от +18 до +23 градусов без существенных осадков. Какие-то небольшие дожди, наиболее заметные, можно ждать в начале второй декады. Они пройдут, но сильно на температуру не повлияют», — добавил метеоролог.

Фото: РИА «Новости»

Когда в Москве и Подмосковье похолодает Нехолодными для начала сентября обещают быть и ночи — в эти часы температура будет колебаться в пределах +10…+15 градусов. «Дальше сказать сложно. Может быть, после 13–15 сентября [начнется] понижение температуры — ниже +20 градусов, в пределах +12…+17. А начало третьей декады снова будет теплым», — предположил Ильин. Дождливо станет в последней пятидневке сентября, тогда же воздух чуть остынет — до +12…+17 градусов, что тоже можно назвать вполне достойной температурой. «В целом сентябрь обещает стать теплым. Наверняка среднемесячная норма климата температуры будет превышена. А по количеству осадков будет недобор», — заключил синоптик.