Бабье лето или золотая осень? Что ждет жителей Москвы и области в октябре-2025

Конец сентября в Москве и области выдался прохладным. Местные жители гадают, чего ждать от погоды в октябре. Каким будет второй осенний месяц 2025 года в столице и области и ждать ли бабьего лета — в материале 360.ru.

Почему в Москве и Московской области резко похолодало в конце сентября Последние дни сентября в столице и регионе выдались прохладными из-за северо-восточных ветров, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Явление называют ультраполярным вторжением. Оно редкое для наших широт и характерно больше для зимних месяцев. Однако вторжение все же случилось, из-за чего похолодало на всей территории европейской России. «В этот раз оно произошло в конце первого осеннего месяца, и эти заморозки подпортили очарование сентябрьских дней. Погода наладится уже в октябре — в конце первой пятидневки. Температура воздуха вернется к климатической норме», — отметила метеоролог.

Фото: Улица Сахарова в Дубне / Медиасток.рф

Каким будет октябрь-2025 в Москве и Подмосковье Последние дни сентября действительно выдались прохладными, но октябрь обещает наверстать упущенное. Сильных колебаний столбики термометров до середины месяца не покажут, заверила Позднякова. Интенсивных дождей во второй осенний месяц в столице и регионе тоже не будет. Возможен небольшой и кратковременный дождь в субботу, 4 октября. «Погода будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, поэтому первую половину октября можно назвать периодом самой настоящей золотой осени, когда и солнце еще порадует, и морозов не будет», — объяснила метеоролог. К концу недели ночи станут теплее. Например, в пятницу столбики термометров покажут +2… +7 градусов, то есть пока угрозы заморозков нет, но местами может подморозить.

Фото: Медиасток.рф

Днем температура тоже немного подрастет: если в начале недели показатели будут колебаться от +8...+10 градусов, то в последующие дни в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +11…+13 градусов, но не выше. В целом в первой половине октября ночная температура в Москве и области будет положительная, а дневная — в пределах +10...+12 градусов. К сожалению, о бабьем лете, когда можно искупаться и позагорать на последнем осеннем солнце, можно забыть до следующего года. «Могут возвращаться периоды относительно теплой, даже солнечной погоды, но это далеко не бабье лето, когда хочется еще позагорать и даже искупаться. Я не думаю, что у кого-то возникнет желание влезть в уже остывшую воду даже в первой половине октября», — отметила Позднякова.