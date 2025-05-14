14 мая 2025 17:55 Автора статьи о «провалившейся нации» перестало веселить иноагентство. Что это было? 0 0 0 Общество

Журналистика

Иноагенты

От журналиста и бывшего главы «Яндекс. Лавки» Ильи Красильщика ждут новую громкую колонку. Наподобие той, что он публиковал в NYT в 2022 году о «провале русских как целой нации». Но на этот раз о провале иноагентов. У самого Красильщика этого статуса нет, но все вокруг его упорно считают таковым, что бизнесмену, судя по всему, не очень нравится. Хотя несколько лет назад он, кажется, очень этого хотел. Что же изменилось?

«Все иноагенты. Я не иноагент» Большой и сумбурный пост об иноагентстве Красильщик опубликовал у себя в Facebook*. Что именно он хотел всем этим сказать — не очень ясно. Начал с того, что статуса иноагента у него на данный момент нет и вроде как и ладно, но вот раньше он его очень сильно хотел. В 2022-м каждую пятницу, когда кого-либо объявляли иноагентом, кричал в X (бывший Twitter) о том, что этот статус должен был достаться ему. К чему был этот перформанс? По словам Красильщика, идея (если предполагать, что она была) заключалась в том числе в том, чтобы превратить «неотвратимый статус в достижение».

Фото: Ermes Beltrami/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 1/1

«Прошло три года. Все иноагенты. Я не иноагент. Чувств по этому поводу я, кажется, не испытываю, безумные эмоции 22 года ушли. Ничего веселого я в этом тоже не вижу, а от всех этих соревнований в статусах, которые когда-то казались весельем в жанре „нас ***, а мы крепчаем“, теперь неловко», — посетовал экс-глава «Яндекс. Лавки».

В общем, я не иноагент. Но оказалось, что не надо быть иноагентом, чтобы быть иноагентом. Потому что все вокруг уверены, что я иноагент. Когда меня кто-то упоминает в постах, дружески или нет, то указывает, что я иноагент. Илья Красильщик

Также Красильщик посетовал, что иноагентом его называют в переписках, разговорах. Даже друзья уверены, что он включен в этот реестр. Есть ли у этого последствия? Да. Например, деньги от журналиста боятся получать «даже не на российские счета». В какой-то момент медиаменеджер начал думать, что причина этого в тех самых выступлениях в Twitter три года назад. Из-за них его стали воспринимать как иноагента. «Получается, это уже не личный статус, это массовое определение людей, которые против», — попытался утешить себя бизнесмен. В противном случае, по его мнению, «это просто недоразумение какое-то».

Фото: РИА «Новости»

А новая колонка в NYT будет? Скрин поста Красильщика опубликовал в своем канале бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин. «Илья, ждем колонки в The New York Times „Мы, иноагенты, провалились как нация“», — с иронией написал он. Шутку Лобушкина вскоре репостнули в канал «БП оnline» (новостной проект канала «Беспощадный пиарщик»), уточнив, что ссылаются на «иноагента Красильщика». «Только не надо на радостях в Россию приезжать. Спасибо и пожалуйста», — попросили авторы поста.

Название (пока еще) несуществующей колонки, которое предложили использовать Красильщику, — прямая отсылка к его реальной статье в The New York Times, в 2022 году вызвавшей очень много хейта и негатива. И причин для этого было много. Во-первых, сама риторика неофашизма, которую выбрал журналист. «Сейчас, когда весь мир считает россиян преступной нацией, мне, как и тысячам других, хочется выйти и сказать: я делал все, что мог», — писал он. Одной из тех, кто тогда решил ответить ему публично, была Надежда Стрелец. «Что именно, Илья? Что сделанное дало право не ассоциироваться с „преступной нацией“? И насколько вообще в XXI веке, когда идет борьба с расизмом, фашизмом и нацизмом, употребимо выражение „преступная нация“?» — поинтересовалась она.

Фото: Samchiq/Википедия

Отдельно блогер выделила еще один пассаж экс-главы «Яндекс. Лавки» об общем «провале»: «Мы все провалились. Мы провалились как нация. Мы не смогли предотвратить катастрофу». «Любой психолог скажет, что апелляция к коллективной вине — мощнейшая манипуляция. Взращивать стыд в каждом русском человеке — основа антироссийской риторики. Она про то, чтобы подорвать основы, веру в себя, подкосить изнутри», — констатировала Стрелец. Далее в этой статье о «провале» смешалось все: и свобода, и VPN, Visa и Mastercard.

Эта риторика про ответственность всей нации — чистый фашизм из пропагандистских методичек. Надеюсь, вы нашли на карте мира страну, которая никогда не бомбила другие государства и «не провалилась как нация». Надежда Стрелец

Где сейчас живет Красильщик — вопрос открытый. Из России он уехал в 2022 году. И если ничего не изменилось (а за перемещениями мы, правда, не следим), то решил осесть в Берлине. В том же году его объявили в розыск, а в 2023-м заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Свое последнее слово журналист публиковал в Facebook*, заявив, что «суды ничего не решают, законы ничего не значат», а его самого «тут вообще нет».

«Как будто и не было меня там» В разные годы Красильщик работал в российских СМИ. В частности, был главным редактором «Афиши» и издателем «Медузы»**. С 2019 года руководил сервисом «Яндекс. Лавка», но в 2021-м решил уйти.

Тогда он поблагодарил команду проекта и попросил сделать так, чтобы «эти чертовы заказы меньше опаздывали».

Фото: Ermes Beltrami/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Уже уехав из страны, запускал издание «Служба поддержки». Вскоре его признали нежелательной в России организацией. А в 2023 году проект объявил о закрытии из-за проблем с финансированием. В 2024-м Красильщик признался, что злится от того, что происходит в Москве, что «там все кипит» и «работы в изобилии». «Я завидую тем, у кого все кипит, и злюсь на Москву: там будто ничего не изменилось.<…> Но какого черта она не заметила того, что я уехал? Как будто и не было меня там. Мое самолюбие злится», — признался он.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ** Издание признано СМИ-иноагентом и «нежелательной организацией».