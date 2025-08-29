Сегодня 18:17 Товарищ смерть. Кто виноват в детских авариях на питбайках? Автоюрист Славнов: нужно ввести экзамены для езды детей на питбайках 0 0 0 Фото: Rafael Bastante/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Водители

В Сети все больше новостей о разбившихся насмерть несовершеннолетних на питбайках. На днях в Уфе погиб 12-летний мальчик, который разогнался до скорости 150 километров в час и врезался в проезжавшее мимо авто. От полученных травм ребенок скончался на месте. Какие правила должны соблюдать родители и дети, нужно ли их ужесточать и почему дарить своему чаду питбайк — плохая идея, разбирался 360.ru.

Что такое питбайк Это компактный и облегченный мини-мотоцикл, который отличается от собрата меньшими размерами, отсутствием ПТС (паспорта транспортного средства) и светотехники. Так что его нельзя назвать транспортом — скорее спортивным инвентарем, а езда по дорогам общего пользования на нем запрещена. Права тоже не нужны. Они потребуются только при желании превратить его в полноценное транспортное средство для езды по трассам. Но тогда питбайк придется солидно переделать. Питбайки подходят для тренировок по мотокроссу, эндуро, стантрайдингу и освоения навыков вождения мотоциклов. Их раму обычно изготавливают из стали или алюминия, что обеспечивает легкость и прочность. Подвеска рассчитана на преодоление неровностей, таких как ямы или трамплины. Именно на этом инвентаре многие родители учат свои чада правилам езды. У детских и подростковых моделей мотоциклы с двигателями объемом 50–100 кубических сантиметров обычно развивают мощность в районе двух-трех лошадиных сил. Модели с объемом 125–150 кубических сантиметров выдают 8-15 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 90–100 километров в час на ровной прямой дороге. Более мощные варианты с двигателями 250 кубических сантиметров способны производить 17–21 лошадиных сил.

Питбайки популярны не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых, которые используют их для трюков или любительских соревнований. Благодаря доступной цене и универсальности они стали популярным выбором для начинающих мотоциклистов, желающих отточить навыки перед переходом на более мощные агрегаты. Правила езды на питбайках Для взрослых Так как питбайки — спортивный инвентарь и не регистрируются в ГИБДД, ездить на них по городу, шоссе или тротуарам запрещено. «Взрослые чаще сдают экзамены и приобретают себе мотоциклы эндуро. Все-таки питбайки — больше детская тема для релейных или кольцевых гонок. Они должны быть либо на кроссовом полигоне, либо на пересеченной местности, но никак не на дорогах общего пользования», — рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. Важно проверять тормоза, цепь, давление в шинах и крепления перед каждым заездом. Выбирать питбайк с учетом опыта вождения и физических данных, предпочитая модели с двигателями 125–250 кубических сантиметров для взрослых.

Для несовершеннолетних В законе не прописано, с какого возраста можно садиться за руль питбайка, поэтому катаются и те, кому едва исполнилось 11-12. Детям можно ездить только на специальных участках или закрытых территориях: мотокроссовых трассах, тренировочных площадках, полях. Обучение езде должно проходить строго под контролем взрослого, а допуск к вождению — только после полной готовности. Для несовершеннолетних, как и для достигших 18 лет, обязателен полный комплект защитной экипировки: шлем, наколенники, налокотники и перчатки. Родители или тренеры должны убедиться, что ребенок понимает основы управления и технику безопасности. Это снижает риск травм и помогает сформировать ответственное отношение к езде. Обучение детей на питбайках лучше начинать с моделей, оснащенных ограничителем скорости и двигателями малого объема (50–70 кубических сантиметров). Такие мотоциклы проще в управлении и позволяют юным райдерам постепенно осваивать технику вождения. Регулярные тренировки на закрытых площадках под руководством опытного наставника способствуют безопасному прогрессу. Для детей важно использовать мотоциклы с регулируемой высотой сиденья, чтобы обеспечить комфорт и контроль. Такие меры помогают минимизировать риски и делают процесс обучения более эффективным.

Несчастные случаи с питбайками По словам автоюриста, зачастую родители сами виноваты в последствиях, ведь это они купили 12-летнему ребенку питбайк, который и унес его жизнь. «Мне присылают очень много видео, на которых взрослые плачут, потому что на обочине лежит бездыханное тело их чада. Получается, отец сам подарил ему смерть, а парень пожил всего 12 лет и этой самой жизни толком не знал. И ладно бы, если бы подобное произошло один раз, но такие случаи регулярны — каждую неделю кто-то умирает», — подчеркнул эксперт. Только за первые пять месяцев 2025 года в России зафиксировано 739 аварий с участием водителей, не достигших 16-летнего возраста. Это число более чем на 20% выше в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. В результате этих ДТП погибли 12 детей, еще 734 несовершеннолетних получили различные травмы. В Кемерове на улице Таврической 28 августа произошло ДТП с питбайком и «Газелью». За рулем инвентаря был 16-летний юноша, который перевозил пассажира по трассе вопреки запрету на выезд на дороги общего пользования. Водитель критически пострадал. В среду, 27 августа, в Деме в Уфе насмерть разбился 12-летний мальчик. По предварительным данным, школьник на питбайке KAYO выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу автомобилю Infiniti, за рулем которого находилась 29-летняя женщина. В результате столкновения ребенок получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

За несколько дней до этого у него был день рождения, и его отец подарил ему тот самый злосчастный питбайк. Теперь же мужчина склонился над трупом сына и не смог сдержать слез, сказав: «Сын, прости». После нескольких дней борьбы за жизнь в Орске скончался 18-летний водитель питбайка. Он ехал по дороге Богдана Хмельницкого на «Джамбо Прогаси» без прав. На одном из участков не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в дерево, после чего инвентарь перевернулся. Парня доставили в больницу в состоянии комы с черепно-мозговой травмой. Это лишь несколько случаев только за последнюю неделю. «Аварии чаще всего происходят из-за беспечности. Лично я смог сесть за мотоцикл только с десятилетним стажем вождения обычного автомобиля. То есть нужно разбирать все виды аварий, кто и как ведет себя на дороге. А здесь обычные парни выкручивают газ на полную, хорохорятся — и все, врезаются во что-нибудь до летального исхода», — отметил Славнов. То есть дети просто не умеют управлять питбайками. Нужно ли законодательно регулировать продажу питбайков Сейчас питбайки можно спокойно купить на всех ведущих российских маркетплейсах, и это никак не регулируется. Цены на детские начинаются от 20 тысяч рублей.

Фото: Скриншот с маркетплейса Ozon

Иногда бывает ситуация, когда ребенок оформил заказ с аккаунта родителя и пришел за покупкой. Хорошо, если вовремя успевают отменить. «Но чаще всего отцы или матери приобретают их для своих детей, а те умирают. Нужно доносить до них об опасности, показывать больше видео с последствиями, вносить поправки в правила дорожного движения и повышать возраст, с которого можно сесть за руль питбайка», — добавил автоюрист Славнов. Он предложил ввести для питбайкеров равные условия с остальными водителями. Например, подросток достиг 14 лет, пришел в автошколу, родители заплатили за обучение, он сдал экзамен и получил права. По мнению эксперта, сейчас школьники не чувствуют никакой ответственности. Нужно это исправить.

Фото: Jan Woitas/dpa / www.globallookpress.com

С ним согласился автоюрист и адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Однако он обратил внимание на то, что огромную роль играют родители, и надо наказывать их хотя бы рублем.

«Для взрослых ответственность, конечно, ввели, но она пока несущественная. Регулировать езду нужно, но сложно, потому что запретами мы навряд ли чего-то добьемся. На каждой дороге и каждом повороте инспектора тоже не поставить», — отметил Радько.