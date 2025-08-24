24 августа 2025 01:09 От сексизма до нацизма. Как Арсен Маркарян призывал насиловать, говорил о ВСУ, а потом прятался в багажнике Блогер Маркарян стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма 0 0 0 Фото: Социальные сети Арсена Маркаряна Общество

Терроризм

Женщины

Блогеры

Интервью

Следственный комитет России

Арсен Маркарян начинал свой путь с продажи историй о тестостероне и унижения женщин. Сейчас ему пришлось бежать из России в багажнике автомобиля. Как блогер перешел от призывов насиловать женщин к терроризму, что заявил о ВСУ и чем он занимался до своей популярности — в материале 360.ru.

Маркарян стал мизогимли Маркарян ведет свои социальные сети давно. Прославиться ему удалось только в 2024 году, когда его резкие мизогинные высказывания завирусились в социальных сетях. Блогер дал несколько резонансных интервью, где жаловался на меркантильных женщин и несправедливость, с которой сталкиваются мужчины. При этом Маркарян не стеснялся цитировать известного неонациста, женщин сравнивал с едой и уверял, что они глупее мужчин.

Вообще это полезный опыт — кого-то изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология Арсен Маркарян

За эти глупые, смешные высказывания, в Сети Маркаряна прозвали «мизогимли» — невысокий, кряжистый, с окладистой бородой, он идеально попадал в такой образ (Гимли — вымышленный персонаж романа «Властелин колец» Джона Толкина, гном, член Братства Кольца). Откуда взялся Арсен Маркарян Маркарян родился в Самаре в 1995 году. Издание Postnews писало, что в 11 классе будущий мизогинист при росте в 172 сантиметра весил 100 килограммов. Над ним смеялись сверстники, дома били родители — на улице неонацисты. «Полжизни я был карикатурно смешным и толстым. Щекастый тюлень, которого игнорили девушки и чморили парни. Я не мог даже подтянуться на турнике! Я снова и снова запирался на балконе и, рыдая, тонул в океане жалости к себе», — писал Маркарян на своей странице VK. Затем, как уверял Маркарян, он сильно разозлился и решил взять жизнь в свои руки. После этого парень начал заниматься спортом. В более поздних интервью Маркарян уверял, что семья его жила в бедных условиях. Работал он с малых лет, а свой блог завел в 2013 году. Блогер утверждал, что уже годом спустя всего за два часа мог заработать 200 тысяч рублей.

Фото: Социальные сети Арсена Маркаряна

Продавец тестостерона Торговец словами и в самом деле вышел на неплохие заработки. Его платные курсы активно покупали — при том, что ничего нового Маркарян своей аудитории не рассказывал. Блогер уверял: следуя его советам мужчина сможет поднять свой уровень тестостерона. Именно этот показатель он считал важнейшим. Решать проблему Маркарян предлагал нехитрыми советами: верьте в себя, спортом занимайтесь, за девушками не бегайте и как следует питайтесь. Некоторое время эти курсы оставались единственным бизнесом предприимчивого армянина. В 2022 году он завел закрытый Telegram-канал — он, как рассказывал сам Маркарян, сделал его долларовым миллионером. Канал платный. Доступ стоит 12 долларов, за эти деньги подписчик получает доступ к потоку мыслей гуру. От того, как заработать, до советов по знакомству с женщинами. «У меня нет никакой бесплатной деятельности. Человек вынужден меня смотреть платно, он подсаживается на эту иглу, нарезки или подкасты, хочет дозы, а дозы нет в бесплатном виде. Только платно, и цена символическая — полторы тысячи рублей», — объяснял свою бизнес-модель Маркарян.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Эталонный кринж Основная аудитория Маркаряна — мужчины. Он продает им инструкции о том, как поднять свой ранг и доминировать над женщинами. Впрочем, запускал он свой курс и для представительниц слабого пола. Блогер обещал помочь им понять свой тип личности, параллельно советуя «боготворить мужчин» и перестать возлагать на общество ответственность за свои решения. В качестве таковых он называл решение родить ребенка. Широкую популярность Маркарян удалось получить не благодаря своим курсам. Блогер нашел удобную тактику: стал ходить на многочисленные интервью. За пару лет он посетил десятки подкастов. Каждую беседу он использовал как трибуну для своих высказываний. Реплики Маркаряна получались настолько очевидно гротескными, что люди с удовольствием нарезали их отрезками и распространяли сами короткими видео.

Дура, скажи мне: кто больше произведет потомства — остров с одной женщиной и 100 мужчинами, или остров со 100 женщинами и 1 мужчиной? Арсен Маркарян

Это помогало Маркаряну расширять аудиторию, а значит, и увеличивать доходы. На его платный канал подписались 55 тысяч человек. Подписка стоит 1500 рублей в месяц — значит, только из этого источника предприниматель получает около 80 миллионов рублей. «Женщина [компостирует] мозги, потому что хочет, чтобы она разозлила тебя и ты ее [избил]. Потому что ты ее плохо [любишь]. Потому что в ее голове [избить] и [сексуально удовлетворить] — это одно и то же удовольствие. Все женщины — мазохистки в современном социуме», — проповедовал своим подписчикам Маркарян. Связь Маркаряна с ВСУ Именно эта любовь к одиозным высказываниям и подвела блогера. В июле 2024 года Екатерина Мизулина пообещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах. Уже в начале 2025 года прокуратура Москвы отчиталась, что в одном из интервью Маркаряна власти обнаружили призывы к терроризму.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Проверка, говорилось в сообщении, показала, что блогер, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», высказывал призывы к терроризму на территории России и в отношении граждан страны с использованием беспилотников. В следственные органы направили материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Маркаряна дела о публичных призывах к терроризму. Какое именно интервью не понравилось прокуратуре, не уточнялось. По данным «Осторожно, Москва», речь шла о пятичасовой беседе Маркаряна, где он обсуждал донаты ВСУ и атаки украинских БПЛА. Как задержали Арсена Маркаряна Известно, что Маркарян долгое время находился за пределами России. Зачем он вернулся, неясно. Однако 23 августа 2025 года блогера задержали в подмосковной Кубинке. В МВД рассказали, что Маркарян прятался в багажнике. После задержания его отправили в следственный комитет. В тот же день он стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Что именно стало причиной для возбуждения дела по части 4 статьи 354.1 УК России («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации»), не уточнялось. В ходе допроса Маркарян вину не признал.