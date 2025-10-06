Арестович идет за Зеленским: что лицедей нашептал лукавой Собчак
Алексей Арестович дал выверенное интервью Ксении Собчак. Обратите внимание на определение «выверенное». На первый взгляд кажется, будто Ксения задает так называемые острые вопросы, стремясь загнать лукавого гостя в угол, а он изящно, как фехтовальщик, уворачивается. В реальности же все происходит примерно так же, как на театральных подмостках, где разыгрывается пьеса. Здесь зритель, приоткрыв рот, внимает.
Арестович ловко уворачивается от стрел, выпущенных в него Собчак. Он вообще мастер переобуваний и переодеваний. Самый прекрасный момент в интервью — это когда они прогуливаются по улицам Лондона (правда, где-то фоном должно играть великое полотно The Clash London Сalling, но не звучит) и Ксения спрашивает Алексея, какую обувь он предпочитает и как часто переобувается. Замечательно!
Кого мне это напомнило? Невольная отсылка в интервью Собчак есть, и она прямая: Дмитрий Гордон прогуливается по улицам с Арестовичем. Мы идем дальше и вспоминаем, как Зеленский давал интервью как раз-таки Гордону и вовсю прикладывал там Порошенко.
Было еще гениальное, брошенное уже на стадионе во время дебатов: «Я ваш приговор, Петр Алексеевич!» Так могут исполнить только актеры. Арестович тоже актер: он занимался в хорошо известном мне театре «Черный квадрат» — там в первую очередь развивают искусство импровизации.
Собственно, об этом и говорил Алексей, когда вспоминал, почему стал так популярен в начале СВО.
Его выпускали к людям в эфирах не как медиаменеджера или военного аналитика, а как психолога, профессионального убалтывателя, который мог объяснить украинцам, что все, абсолютно все под контролем.
Над этим можно смеяться, но появился ли у нас в России такой человек? Не секрет, что Арестович много ездил в Россию — в интервью он вспоминает, как встречался с Александром Дугиным и, очевидно, искал у нас в стране работу. Но не взяли.
Интервью Собчак — лишнее подтверждение того, что в России слишком безрассудно разбрасываются кадрами. Такие, как Алексей, нам бы пригодились.
Ведь если отбросить эпическое возвеличивание себя, то герой говорит в интервью довольно-таки востребованные в России нарративы. Ухитряется, например, совместить имперство и восхищение Советским Союзом. Понятно, кто-то скажет: ему без разницы, что языком молоть. Однако напомню, что Арестович, к примеру, блестяще анализирует советскую научную фантастику: Павлова, Ефремова и иже с ними.
Взгляд на происходящее на Украине и с Украиной так же предельно трезв. Отдать Крым, четыре области, не признавая; на Украине есть бандеровцы, и они опасны; Институт национальной памяти плевать хотел на Конституцию; Янукович — дитя по сравнению с Зеленским – все это то, что приближено к действительности.
Самое главное — разговор о недопустимости бойни, происходящей сейчас на радость Западу. Арестович — эталонная иллюстрация хрестоматийной фразы: «Гладко стелет да больно спать».
Большая часть того, что произнес Алексей, правильна. Другой вопрос: для чего он это сделал? Тут я вновь отсылаю вас к тому самому интервью Зеленского Гордону.
Там Владимир, перед тем как идти на президенство, говорил плюс-минус те же вещи, что и Арестович Ксении Собчак. Причина? Это единственные правильные вещи, которые слышали вменяемые люди по обе стороны границы. Разница в том, что тогда вменяемых людей было все-таки больше.
Разыгрывается та же партия, тот же спектакль. Арестович, правда, никакой не будущий президент Украины — это вряд ли. Сомневаюсь, что он может стать приговором Зеленскому — не те времена, слишком много крови пролито. Суть в другом: в том, что проведен тест на вменяемость, это раз, и два — заявлен человек, который может понравиться в первую очередь тем, кто находится вне России и Украины.
В общем, этакий третий путь, который таковым на самом деле не является, ибо изначально не подразумевает движения. Меж тем ход любопытный — и, думаю, мы получим продолжение этой партии, начавшейся в лондонских кабинетах.