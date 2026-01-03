Апартаменты против квартир. Битва за права владельцев и различия в регулировании в 2026 году

Брокер Саркисян сравнил риски покупки квартиры и апартаментов

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

В 2026 году дискуссия о преимуществах и недостатках апартаментов в сравнении с квартирами не только не утихла, но и обрела новые нюансы, связанные с изменениями в законодательном регулировании и ожиданиями потребителей. Как эксперт рынка недвижимости, я постараюсь осветить ключевые аспекты этой «битвы», чтобы помочь потенциальным покупателям сделать осознанный выбор.

Правовой статус квартиры и апартаментов

Здесь кроется основное различие. Квартира — это жилое помещение, предназначенное для постоянного проживания со всеми правами, гарантированными жилищным законодательством. Апартаменты же, как правило, считаются нежилыми помещениями, чаще всего гостиничного типа, пригодными для временного пребывания.

Это определяет целый ряд важных моментов:

Тенденции в законодательстве для апартаментов

В последние годы эксперты наблюдают тенденцию к сближению правового статуса апартаментов и квартир. Правительство осознает, что апартаменты стали неотъемлемой частью жилищного фонда, и разрабатывает меры по защите прав их владельцев.

В 2025 году внесли изменения в Гражданский кодекс России, которые уточнили понятие «апартаменты» и определили порядок их использования. Также рассматривается возможность внесения изменений в Жилищный кодекс, направленных на уравнивание прав владельцев апартаментов и квартир.

Среди обсуждаемых мер:

Однако стоит отметить, что процесс законодательного урегулирования статуса апартаментов идет медленно и пока не принес ощутимых результатов. В 2026 году останется множество нерешенных вопросов, а владельцам апартаментов по-прежнему придется сталкиваться с ограничениями в правах.

Защита интересов владельцев апартаментов

Несмотря на законодательные пробелы, у владельцев апартаментов есть возможности для защиты интересов.

Суды все чаще встают на сторону владельцев апартаментов в спорах с управляющими компаниями и коммунальными службами, ссылаясь на принцип равенства прав и законных интересов. Существуют общественные организации, которые занимаются защитой прав владельцев апартаментов и оказывают юридическую помощь, лоббируя изменения в законодательстве.

Важно внимательно изучать договор управления апартаментами перед его подписанием и включать в него положения, защищающие права владельцев.

Однако возможности защиты прав владельцев апартаментов остаются ограниченными. Судебные разбирательства могут быть долгими и дорогостоящими, а общественные организации не всегда обладают достаточными ресурсами для эффективной защиты.

Выводы и рекомендации для покупателей в 2026 году

Выбор между апартаментами и квартирой – это всегда компромисс между ценой, местоположением, удобствами и правовым статусом. В 2026 году следует учитывать следующие факторы:

Принимая решение о покупке, необходимо тщательно взвесить все за и против, изучить юридические аспекты и проконсультироваться со специалистами. Помните, осведомленность — лучший способ защитить свои интересы на рынке недвижимости.

В заключение хочу отметить, что ситуация с апартаментами в 2026 году остается динамичной. Законодательство постепенно меняется, но до полного уравнивания прав владельцев апартаментов и квартир еще далеко. Поэтому, принимая решение о покупке, необходимо проявлять осторожность и учитывать все риски.

Автор публикации: брокер по недвижимости компании Anwin Дан Саркисян

