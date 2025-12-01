Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России. Пора готовиться к дефициту урожая?

Садовод Олейник рассказала, каким будет урожай в 2026 году

Из-за аномально теплого ноября на юге и в центре России страна может остаться без урожая, считают агрономы. Дошло до того, что на деревьях в Крыму набухают почки. Что будет с культурами в предстоящем сезоне, выяснил 360.ru.

Что происходит в Крыму

Сейчас в республике на деревьях набухают почки, а кое-где уже распустились листочки, рассказала 360.ru председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник.

Например, почки видны на абрикосе и яблоне. Груша спит. Зато вот черешня начала просыпаться, так как на участке председателя она находится на солнечном месте. Кроме того, зацвели сирень и каштаны.

Многое зависит от положения деревьев, уточнила эксперт. Есть участки, огороженные глухой изгородью, куда холодные сильные ветра не попадают. По этой причине им легче перейти к активному сокодвижению.

Что происходит на юге России

В этом ноябре в южных регионах нашей страны запустилось раннее цветение. Так произошло в Сочи, где заметили новые маленькие листья олеандра, а в Воронеже зацвели крокусы. В Белгороде же проснулись комары.

Такие процессы характерны для весны.