Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России. Пора готовиться к дефициту урожая?
Садовод Олейник рассказала, каким будет урожай в 2026 году
Из-за аномально теплого ноября на юге и в центре России страна может остаться без урожая, считают агрономы. Дошло до того, что на деревьях в Крыму набухают почки. Что будет с культурами в предстоящем сезоне, выяснил 360.ru.
Что происходит в Крыму
Сейчас в республике на деревьях набухают почки, а кое-где уже распустились листочки, рассказала 360.ru председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник.
Например, почки видны на абрикосе и яблоне. Груша спит. Зато вот черешня начала просыпаться, так как на участке председателя она находится на солнечном месте. Кроме того, зацвели сирень и каштаны.
Многое зависит от положения деревьев, уточнила эксперт. Есть участки, огороженные глухой изгородью, куда холодные сильные ветра не попадают. По этой причине им легче перейти к активному сокодвижению.
Что происходит на юге России
В этом ноябре в южных регионах нашей страны запустилось раннее цветение. Так произошло в Сочи, где заметили новые маленькие листья олеандра, а в Воронеже зацвели крокусы. В Белгороде же проснулись комары.
Такие процессы характерны для весны.
Почему Россия может остаться без урожая
Обычно осенью деревья находятся в состоянии покоя, из-за чего замедляется сокодвижение. Все, что касается почек, распускания листьев и образования завязей, а затем и плодов, откладывается до весны.
«При таком аномальном тепле с солнцем на деревьях набухают почки, начинается активное сокодвижение. На это растения тратят огромные силы, а им нужно их накапливать для перезимовки», — объяснила Олейник.
По этой причине почки и листья зимой — это опасно. В случае морозов есть риск, что кора потрескается и по ней начнут двигаться соки. Из-за этого дерево может заболеть и даже погибнуть в условиях отсутствия сил для того, чтобы пережить зиму.
Что будет с урожаем в России в 2026 году — мнение эксперта
Угроза неурожая в следующем году существует, убеждена Олейник.
«Если вдруг ударит сильный мороз, то эти почки, конечно, могут повредиться», — отметила эксперт.
Однако есть и вероятность дождя. В этом случае он прольет землю и подготовит корни деревьев к зиме. Тогда урожай получится спасти.
Чем полезны дня урожая теплая осень и зима
По информации РИА «Новости Крым», с октября в республике успели засадить 558 гектаров земли. При сохранении теплой погоды такие посевы смогут проводить вплоть до новогодних праздников.
Чтобы озимые культуры не погибли, работникам сельского хозяйства необходимо наблюдать за ситуацией в полях и вовремя отслеживать вредителей и болезни.
Кроме того, многое будет зависеть от дождей, которые необходимы культурам сильнее, чем положительные температуры.