Сегодня 05:56 «Алименты — не наказание». В Госдуме предложили новый расчет выплат — кто заплатит больше, а кто меньше? Юрист Курбаков: алименты должны быть привязаны к прожиточному минимуму Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Госдуме предложили пересмотреть систему расчета алиментов, привязав выплаты к величине прожиточного минимума. Законопроект, внесенный на рассмотрение в День семьи, любви и верности, устанавливает нижнюю границу в размере половины прожиточного минимума на ребенка, а верхнюю — в полуторакратном размере. Сейчас действует долевая система: 25% от дохода на одного ребенка, 33% на двоих и 50% на троих и более детей. Чем руководствовались создатели инициативы, выяснил 360.ru.

Нижний порог Депутат Госдумы Ксения Горячева в комментарии для 360.ru подчеркнула, что алименты — это деньги ребенка, а не инструмент разрешения конфликтов между бывшими супругами. Она обратила внимание на необходимость минимального порога, однако предложение ограничить выплаты сверху, по ее мнению, вызывает серьезные вопросы.

В этой дискуссии важно помнить, что алименты — это не про отношения двух бывших супругов, это деньги ребенка. И вопрос главный должен звучать так: получает ли ребенок после развода все необходимое для нормальной жизни? Мы именно поэтому предлагали ввести минимальный порог алиментов, потому что сегодня многие знают, что размер алиментов может оказаться настолько низким, что его вообще не хватает даже на самые базовые вещи. И если родитель получает минимальную зарплату, на одного ребенка приходится меньше четырех тысяч рублей. Это около четверти прожиточного минимума. Очевидно, что на эти деньги невозможно обеспечить ребенка всем необходимым. Ксения Горячева депутат Госдумы

По ее расчетам, верхний порог в полтора прожиточных минимума даже близко не покрывает реальные расходы на ребенка в современной России. Депутат убеждена, что ограничение несправедливо по отношению к детям из семей с высоким достатком. «Теперь представим ситуацию. Вот один родитель зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц, а после развода ребенок продолжает жить с другим родителем. Почему его содержание должно быть искусственно ограничено суммой в 21 тысячу рублей? Получается, что уровень жизни ребенка после развода резко снижается, хотя финансовые возможности семьи этого вовсе не требуют. Алименты — это не наказание, это участие обоих родителей в содержании своего ребенка. И если у человека высокий доход, его ребенок тоже должен иметь возможность пользоваться тем уровнем жизни, который этот доход позволяет обеспечить», — пояснила Горячева.

Фото: РИА «Новости»

Если же плательщик алиментов оказался в ситуации, когда он не может обеспечить нужную сумму, по мнению депутата, государство должно помочь обеспечить ребенка всем необходимым. Горячева заявила, что ребенок не должен страдать, если родители не могут его обеспечить. Верхний порог тоже нужен? Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» и юрист Иван Курбаков видит ситуацию иначе. В разговоре с 360.ru он рассказал, что в своей практике регулярно сталкивается со злоупотреблениями, когда алименты взыскиваются в бесспорном приказном порядке, а плательщик лишен возможности оспорить решение.

Мы очень часто сталкиваемся со злоупотреблением и с тем, что не исполняется диспозиция части 2 статьи 60 Семейного кодекса, в которой прописано, что до 50% алиментов можно перечислять на так называемый детский алиментный счет. Очень много злоупотребления. Поэтому очень актуальна инициатива как по верхней планке, так и по нижней планке алиментов. Иван Курбаков председатель МОО «Отцы рядом» и юрист

По его мнению, величина прожиточного минимума, ежегодно утверждаемая правительством, уже учитывает все базовые потребности ребенка — от питания до одежды. Юрист подчеркнул, что в браке вопросы дополнительных трат решаются внутри семьи добровольно, и государство не должно принудительно изымать суммы, существенно превышающие этот минимум.

Фото: РИА «Новости»

«В Москве, к примеру, прожиточный минимум на ребенка в 2026-м году составляет 21 903 рубля. Это означает, что в эту сумму государство уже вложило все необходимые потребности ребенка. Это и одежда, и еда, и питье и так далее. Так скажем, базовый минимум. Почему человек при разводе должен платить больше не по своему желанию, а как это устанавливается государством? Когда человек живет в семье при нерасторгнутом браке, получается так, что все решается внутри семьи. А после расторжения брака влезает государство и говорит, что тот, кто проживает отдельно, обязан выплачивать эту сумму», — заявил юрист. Пора обновиться В ходе обсуждения был затронут и резонансный случай вратаря Матвея Сафонова, перечислившего в виде алиментов более 90 миллионов рублей, Футболист подал жалобу в Конституционный суд России по этому поводу. Курбаков отметил, что подобные суммы многократно превышают разумные потребности ребенка.

Сама алиментная система в процентном отношении к зарплате изжила себя еще лет 60 назад. Человек стремится постоянно к повышению своего социального статуса и так далее. И повышает заработную плату. Почему человек должен, так скажем, принудительно [отдавать четверть дохода]. Я не говорю по желанию, по желанию человек квартиры дарить будет, и отцы на это идут 100%, пока их не заставляют со стороны. Думают: «Почему я должен оплачивать какие-то чужие счета, содержать чужих сожителей за свой счет». Иван Курбаков председатель МОО «Отцы рядом» и юрист