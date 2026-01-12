Сегодня 17:56 Алименты ужесточат с марта 2026. Как теперь платить и что грозит должникам Юрист Хмелевской объяснил, что делать, если не платят алименты на ребенка 0 0 0 Фото: Деньги в кошельке / Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Штрафы

Долги

Законы

Россия

С марта 2026 года в России изменится формула расчета алиментов на несовершеннолетних. Теперь минимальный размер выплат будет зависеть не от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а от средней зарплаты по региону. Что еще поменяется, кто может не платить, как их получить и что делать, если нерадивый родитель отказывается присылать положенную сумму — в материале 360.ru.

Что такое алименты и как их рассчитывают В этом году в силу вступит новая формула расчета алиментов на детей. «Теперь размер алиментов, который государство будет учитывать как доход при определении права на пособие, будет рассчитываться исходя не из МРОТ, а из среднемесячной номинальной заработной платы по экономике конкретного региона за предыдущий год», — рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Доли, взимаемые на содержание детей, останутся прежними: одна четвертая часть от учитываемой суммы на одного ребенка, одна треть — на двоих детей и половина — на троих и более. Алименты — это установленная законом материальная помощь, которую гражданин обязан ежемесячно выплачивает другому, если он нетрудоспособен или нуждается в помощи. Их могут платить детям, супругу или родителям, рассказал 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

«Алименты бывают в твердой денежной сумме или в виде процента от дохода. Я думаю, что речь идет об определении судом фиксированной ставки по ним. Если же станут взыскивать одну четвертую часть от всех доходов, то она останется прежней», — пояснил юрист. Обычно человек, которому требуются алименты, сам определяет, что выгоднее: процент от дохода или фиксированная сумма. На практике алиментщики стараются договориться о фиксированном размере, особенно если у них есть большая официальная зарплата. Также при расчете учитывают среднее содержание, которое ранее получал ребенок. «Самое сложное — определить конкретную сумму. Это может быть МРОТ с учетом затрат матери на проживание, и сюда сверху добавляют кучу мелочей», — объяснил юрист. Алименты назначают в следующих случаях: когда родители перестают жить вместе, и ребенок остается на попечении одного из них, например, после развода;

когда родители взрослых детей становятся нетрудоспособными и нуждаются в помощи.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Когда можно прекратить выплачивать алименты Есть несколько оснований для прекращения выплаты: Достижение совершеннолетия ребенка;

Смерть человека, которого нужно содержать;

Решение суда. «В последнем следует заявить о существенных изменениях финансового положения», — отметил юрист. Кто может не платить алименты Алименты — это обязанность гражданина в силу закона, и если они назначены, то их необходимо платить, подчеркнул Хмелевской. Этот вопрос определяется законодательством и Семейным кодексом. В последнем документе прописано, что от уплаты на содержание недееспособных родителей могут освободить детей, в отношении которых этих людей лишили родительских прав. Также обязательства можно избежать, если: отцовство не доказали или оспорили;

плательщик серьезно заболел;

он находится в армии.

Фото: Верховный суд РФ в Москве / Медиасток.рф

Супруг отказывается от уплаты алиментов — что делать? Если так случилось, что алименты назначены, но второй родитель уклоняется от их уплаты без законных причин, первое и логичное действие — написать заявление в суд. В тексте указывают данные ребенка, родителя и уклониста, сумму невыплаты. Если среднее содержание несовершеннолетнего было до развода высоким, необходимо собрать доказательства затрат на ребенка до и после расставания и того, что второй родитель не содержит ребенка и никак не участвует в его содержании.

Интересно В пример Хмелевской привел детей обеспеченных людей. До развода ребенок может учиться в самых лучших школах, иметь дорогих репетиторов и одежду, а после расставания родителей его уровень жизни не разрешат понижать. Если у условного олигарха неофициальный доход, он все равно не может платить матери всего 25-30 тысяч рублей. Именно для таких случаев и придумали понятие о среднем содержании, которое было до развода. В пример Хмелевской привел детей обеспеченных людей. До развода ребенок может учиться в самых лучших школах, иметь дорогих репетиторов и одежду, а после расставания родителей его уровень жизни не разрешат понижать. Если у условного олигарха неофициальный доход, он все равно не может платить матери всего 25-30 тысяч рублей. Именно для таких случаев и придумали понятие о среднем содержании, которое было до развода.

«Если мама предоставит суду все документы, подтверждающие уровень содержания, например, 500 тысяч рублей, то алименты должны быть не ниже этой суммы», — отметил эксперт. Дополнительными сведениями, которые станут доказательствами содержания ребенка до развода, могут быть чеки из больниц, частных школ, на одежду, развлечения, игры и другие статьи затрат на несовершеннолетнего. Помимо справок о затратах к заявлению в двух экземплярах можно приложить свидетельство о рождении ребенка и справку с места жительства. Если речь идет о минимальной ставке, достаточно только заявления и свидетельства о рождении. Далее в игру вступает государство, которое предусмотрело комплекс мер для взыскания.

Фото: Vladimir Baranov / www.globallookpress.com

Какие санкции применяют к уклонисту по уплате алиментов в России В России предусмотрели следующие виды ответственности: Гражданскую в виде штрафа в размере 0,1% от суммы просроченных алиментов за каждый день;

Административную — обязательные работы, арест до 15 суток, штраф, ограничения (лишение водительских прав, выезд за границу);

Уголовную за повторные попытки уклониться от уплаты — исправительные, принудительные работы или лишение свободы до года. Существует своего рода доска позора — реестр алиментщиков. В него часто смотрят банки при выдаче кредитов и работодатели при приеме на работу, рассказал Хмелевской. Взыскание осуществляют судебные приставы-исполнители. Именно они имеют право изъять водительское удостоверение, если уклонист им попадется, а машину отправить на штрафстоянку. Они также могут запретить человеку выезд из России из-за долгов по алиментам до их полной уплаты.