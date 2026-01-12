Алименты ужесточат с марта 2026. Как теперь платить и что грозит должникам

Юрист Хмелевской объяснил, что делать, если не платят алименты на ребенка

Деньги в кошельке
Фото: Деньги в кошельке/Медиасток.рф

С марта 2026 года в России изменится формула расчета алиментов на несовершеннолетних. Теперь минимальный размер выплат будет зависеть не от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а от средней зарплаты по региону. Что еще поменяется, кто может не платить, как их получить и что делать, если нерадивый родитель отказывается присылать положенную сумму — в материале 360.ru.

Что такое алименты и как их рассчитывают

В этом году в силу вступит новая формула расчета алиментов на детей.

«Теперь размер алиментов, который государство будет учитывать как доход при определении права на пособие, будет рассчитываться исходя не из МРОТ, а из среднемесячной номинальной заработной платы по экономике конкретного региона за предыдущий год», — рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Доли, взимаемые на содержание детей, останутся прежними: одна четвертая часть от учитываемой суммы на одного ребенка, одна треть — на двоих детей и половина — на троих и более.

Алименты — это установленная законом материальная помощь, которую гражданин обязан ежемесячно выплачивает другому, если он нетрудоспособен или нуждается в помощи. Их могут платить детям, супругу или родителям, рассказал 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской.

Svetlana Vozmilova
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com

«Алименты бывают в твердой денежной сумме или в виде процента от дохода. Я думаю, что речь идет об определении судом фиксированной ставки по ним. Если же станут взыскивать одну четвертую часть от всех доходов, то она останется прежней», — пояснил юрист.

Обычно человек, которому требуются алименты, сам определяет, что выгоднее: процент от дохода или фиксированная сумма. На практике алиментщики стараются договориться о фиксированном размере, особенно если у них есть большая официальная зарплата.

Также при расчете учитывают среднее содержание, которое ранее получал ребенок.

«Самое сложное — определить конкретную сумму. Это может быть МРОТ с учетом затрат матери на проживание, и сюда сверху добавляют кучу мелочей», — объяснил юрист.

Алименты назначают в следующих случаях:

Svetlana Vozmilova
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com

Когда можно прекратить выплачивать алименты

Есть несколько оснований для прекращения выплаты:

«В последнем следует заявить о существенных изменениях финансового положения», — отметил юрист.

Кто может не платить алименты

Алименты — это обязанность гражданина в силу закона, и если они назначены, то их необходимо платить, подчеркнул Хмелевской.

Этот вопрос определяется законодательством и Семейным кодексом. В последнем документе прописано, что от уплаты на содержание недееспособных родителей могут освободить детей, в отношении которых этих людей лишили родительских прав.

Также обязательства можно избежать, если:

Верховный суд РФ в Москве
Фото: Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф

Супруг отказывается от уплаты алиментов — что делать?

Если так случилось, что алименты назначены, но второй родитель уклоняется от их уплаты без законных причин, первое и логичное действие — написать заявление в суд. В тексте указывают данные ребенка, родителя и уклониста, сумму невыплаты.

Если среднее содержание несовершеннолетнего было до развода высоким, необходимо собрать доказательства затрат на ребенка до и после расставания и того, что второй родитель не содержит ребенка и никак не участвует в его содержании.

Интересно

В пример Хмелевской привел детей обеспеченных людей. До развода ребенок может учиться в самых лучших школах, иметь дорогих репетиторов и одежду, а после расставания родителей его уровень жизни не разрешат понижать. Если у условного олигарха неофициальный доход, он все равно не может платить матери всего 25-30 тысяч рублей. Именно для таких случаев и придумали понятие о среднем содержании, которое было до развода.

«Если мама предоставит суду все документы, подтверждающие уровень содержания, например, 500 тысяч рублей, то алименты должны быть не ниже этой суммы», — отметил эксперт.

Дополнительными сведениями, которые станут доказательствами содержания ребенка до развода, могут быть чеки из больниц, частных школ, на одежду, развлечения, игры и другие статьи затрат на несовершеннолетнего.

Помимо справок о затратах к заявлению в двух экземплярах можно приложить свидетельство о рождении ребенка и справку с места жительства. Если речь идет о минимальной ставке, достаточно только заявления и свидетельства о рождении.

Далее в игру вступает государство, которое предусмотрело комплекс мер для взыскания.

Vladimir Baranov
Фото: Vladimir Baranov/www.globallookpress.com

Какие санкции применяют к уклонисту по уплате алиментов в России

В России предусмотрели следующие виды ответственности:

Существует своего рода доска позора — реестр алиментщиков. В него часто смотрят банки при выдаче кредитов и работодатели при приеме на работу, рассказал Хмелевской.

Взыскание осуществляют судебные приставы-исполнители. Именно они имеют право изъять водительское удостоверение, если уклонист им попадется, а машину отправить на штрафстоянку. Они также могут запретить человеку выезд из России из-за долгов по алиментам до их полной уплаты.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте