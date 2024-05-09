Акцию в честь Дня Победы организовал для жителей Капотни Московский НПЗ | 360°

Общество 09 мая 2024, 18:14 Акцию в честь Дня Победы организовал для жителей Капотни Московский НПЗ Телеканал «360»

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Ежегодную акцию памяти погибших героев Великой Отечественной войны организовал Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» в Капотне. В ней приняли участие сотрудники предприятия, ветераны труда и жители района.

Во время войны столичный завод внес огромный вклад в приближение Победы. Разбить врага без техники Красная армия не могла. Танкам и другим боевым машинам необходимо качественное топливо.

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Отечественные историки назвали этот период «войной моторов и горючего».

«Бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, а им нужно подвезти и питание, и то же самое горючее. Это огромное количество автомобилей, артиллерийских тягачей, вот это и есть битва моторов. Кроме всего прочего, их прикрывали с воздуха самолеты — это тоже моторы. И естественно, нефть и нефтепродукты — это кровь тех самых моторов», — рассказал член ученого совета «Музея Победы» Артем Драбкин.

Почти три миллиона тонн нефти переработал Московский завод во время войны, отправляя качественное топливо на фронт.

«Московский нефтеперерабатывающий завод внес огромный вклад в приближение Победы, производство не останавливалось ни на одну минуту. Несмотря на авианалеты, завод продолжал снабжать фронт и тыл топливом. Мы с особым чувством гордости и благодарности нашим ветеранам празднуем этот День Победы», — подчеркнул пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.

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Отдать дань памяти погибшим бойцам для работников завода стало ежегодной традицией. В честь 79-й годовщины Победы предприятие выпустило книгу о героях того времени и их подвигах. В создании монументального труда приняли участие историки, свидетели событий и ветераны труда.

«Я работала, и родителей мои работали, пенсионеры заводские. В апреле 1942 года они 18-летними ушли на фронт. Папа служил минометчиком, а мама — в полку связи. Демобилизовалась в августе 1945 года. Папа потом еще срочную служил. Я очень ими горжусь», — рассказала москвичка Ольга Царева.

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Предприятие бережно хранит историю героев войны и тружеников тыла. По запросу жителей Капотни завод восстановил памятники воинам — жителям Капотни и воинам-нефтяникам. Волонтеры предприятия регулярно проводят мероприятия и всяческим помогают ветеранам.