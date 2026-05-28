Акцию по поддержке социальных проектов запустят в рамках ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Росконгресс и экосистема Добро.рф представят новое деловое направление, которое объединит бизнес и социальные инициативы. В рамках акции компании-участники форума возьмут шефство над 45 ключевыми проектами страны.

Акция «Добрый ПМЭФ» станет частью стратегии по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые площадки России. Сотрудничество ведется при поддержке экосистемы социальных, молодежных и карьерных проектов «Потенциал страны» Фонда Росконгресс.

«Проект „Добрый ПМЭФ“ дает компаниям возможность перейти от слов к делу прямо на площадке форума — выбрать проверенную инициативу и подписать соглашение о шефстве», — заявил советник, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Акция поможет сократить дистанцию между предпринимателями и важными социальными инициативами. На полях ПМЭФ не только обсудят деловые вопросы по теме, но и займутся поиском решений для устойчивого развития общества.

«Акция „Добрый ПМЭФ“ в сотрудничестве с Добро.рф открывает компаниям возможность определиться со своей социальной миссией и зафиксировать на площадке Форума не только коммерческие, но и социальные партнерства», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Для участия в акции нужно перейти в электронный каталог, выбрать одну из предложенных инициатив и отправить заявку. Менеджер свяжется с представителем компании и поможет оформить поддержку проекта. Это может быть финансовая помощь, инфраструктурное партнерство, наставничество, цифровые решения и другое.

В цифровой каталог войдут лучшие практики в сфере поддержки людей, развития территорий, образования, культуры и экологии, которые стали лауреатами и победителями премии «Мы Вместе».

«Вместе с Росконкрессом мы будем развивать эту акцию и дальше, чтобы добро стало нормой жизни, а благотворительность и социальное участие — нормой крупнейших форумов в нашей стране», — подчеркнул руководитель экосистемы Добро.рф, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В рамках форума авторы проектов смогут представить свои инициативы лично.

В будущем инициативу планируют масштабировать, увеличив количество проектов и вовлеченные в акцию партнеров.