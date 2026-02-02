В Москве стартует первая в 2026 году акция «День без турникетов»

Фото: Работа кузнеца во время экскурсии в мастерской «Первая кузня» в рамках акции «День без турникетов» / РИА «Новости»

В Москве с 4 по 7 февраля пройдет акция «День без турникетов»

С 4 по 7 февраля жителей столицы приглашают более чем на 80 бесплатных экскурсий, которые организуют на предприятиях и в офисах компаний. Участники увидят современные производства, инновационное оборудование и узнают, как организована работа ведущих московских фирм изнутри, а также познакомятся с профессиями будущего. Кроме того, можно будет пообщаться с владельцами бизнеса и руководителями HR-подразделений. Компании подготовили мастер-классы, лекции и интерактивные форматы.

Акция охватит около 80 площадок, более 20 из них входят в программу «Сделано в Москве». Среди участников — швейные и 3D-производства, мастерские дизайнерской мебели, косметические лаборатории, фарфоровая мануфактура, текстильные предприятия и другие. Гости посетят цеха и офисы, где своими глазами увидят процесс создания продукции столичных брендов.

К примеру, на фабрике мороженого BRandICE покажут полностью автоматизированное производство непрерывного цикла с современными цифровыми системами управления. Посетители проследят весь путь создания мороженого — от подготовки ингредиентов и разработки вкусов до упаковки и хранения в морозильнике при -30 °C. Расскажут также о создании новых рецептур, включая функциональное мороженое, замороженные десерты и эксклюзивные торты ручной работы.

Постоянными участниками акции стали финалисты конкурса мэра «Новатор Москвы». В феврале пройдут экскурсии в NFCKEY — компанию, где подробно расскажут о технологиях бесконтактного открывания дверей, их безопасности, надежности и новых возможностях. Гости увидят зоны пайки, сборки, контроля качества и сами протестируют электронный замок. Также запланирован визит в «Карбонтекс» — производителя композитных материалов, где покажут уникальный 3D-ткацкий станок, образцы продукции и технологию 3D-ткачества.

Часть компаний-участниц представляет товары в арт-павильонах «Сделано в Москве», где можно купить продукцию местных брендов, упаковать подарки или посетить тематические мастер-классы.

Акцию «День без турникетов» проводят в столице с 2012 года. Она помогает москвичам ближе узнать ведущие компании города, а студентам и молодым специалистам — определиться с профессией и карьерой. С 2024-го акцент сделали на технологические предприятия — их в каждой акции более 60%.

Зарегистрироваться на участие можно на сайте turniketovnet.ru.