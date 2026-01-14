Сегодня 15:17 Активистка ЛДПР угодила в скандал с трусами и бомжами: россиян шокировало такое хамство Ахмедова дала совет «общественнице в трусах» из Липецкой области 0 0 0 Фото: Соцсети Общество

Жителей Задонского округа Липецкой области возмутила двойная жизнь координатора местного отделения ЛДПР Натальи Б. Общественница, как оказалось, гордится своей внешностью и любит откровенные фотосессии в белье. Никакой проблемы в этом она не видит, а хейтеров считает людьми, которые могут только пить пиво с бомжами.

Удостоверение стало последней каплей Наталье 36 лет. По информации Baza, несколько раз она пыталась баллотироваться в депутаты района, но безуспешно. И пока стала членом избирательной комиссии. Как-то менять свой образ жизни и манеру ведения соцсетей при этом она не посчитала нужным. И очень быстро стала поводом для обсуждения. Пользователей взбесили и ее фото из администрации Задонского округа с комитетской «корочкой», и многочисленные снимки в белье. Последние породили самые разные скабрезные слухи о деятельности женщины. Расстроило ли это Наталью? Отнюдь. Более того, в беседе с журналистами телеграм-канала она резко осудила людей, которые не оценили ее фото. По словам общественницы, тот факт, что у нее «ноги от ушей», еще не значит, что она «стоит на панели».

Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить, понимаете? Наталья Б.

«Я лучше с бичами посижу» Такой хамский ответ возмутил главреда «Регнума», члена СПЧ Марину Ахмедову. По словам журналиста, она, возможно, даже не стала бы комментировать всю эту ситуацию в своем телеграм-канале, если бы реакция Натальи Б. на более чем обоснованную критику была иной.

«Не знаю, кто это такая, но так же считаю неприемлемым выкладывать на одной странице себя в виде, который даже эротикой не назовешь, там жестче, а в другом аккаунте — в костюмах (хотя не помогает), с удостоверением члена избиркома и писать про политику», — подчеркнула она.

Вот это удостоверение стало последней каплей, жители пожаловались на «общественницу». На что она ответила — «Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить. Ну да, я высокая блондинка, ноги от ушей, но это не значит, что я стою на панели». Марина Ахмедова

Тут же член СПЧ пояснила, что сама как раз довольно часто сидит на лавочке с бездомными, поскольку людям, которые оказались в такой тяжелой жизненной ситуации, нужна помощь. «Однако и я, как жители Задонского округа, не хочу общаться с политиком, который приходит ко мне с другой страницы в труселях в зазывных позах. Я лучше с бичами посижу. Для кого эти позы? То есть для бичей, Мань, Петь, Вась, Богданова — политик, а для более состоявшихся — „общественница“ в трусах? Так не бывает», — возмутилась Ахмедова. В заключение она посоветовала общественнице определиться, чем она на самом деле хочет заниматься. Возможно, с иронией добавила журналистка, эта женщина полагает, что политика и «общественная» деятельность в трусах — это одно и то же. «Тогда партия ей должна объяснить», — заключила главред «Регнума». А вы как считаете?