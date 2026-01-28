Актировка для школьников — 2026: при каких морозах и ветре отменят занятия
Врач Волкова объяснила, почему нельзя пускать детей в школу в дни актировки
Сильные морозы и метели в январе 2026 года вновь заставили регионы объявить актировку для школьников. В такие дни занятия отменяют, чтобы дети не замерзли по пути на учебу. При каких погодных условиях вводят этот режим, соответствуют ли установленные температурные пороги реальным рискам для здоровья и существует ли подобное для работников, разобрался 360.ru.
Что такое актировка и когда ее вводят
Актировка — это официальная отмена занятий в школах из-за экстремальных погодных условий. Подобные метеорологические данные отличаются от региона к региону. Например, в Москве можно не ходить в школу:
- дошкольникам (в детский сад) и начальным классам при температуре -25 градусов;
- средним классам — от -26 до -28 градусов;
- старшим — от -31 градуса и ниже.
В Подмосковье единых температурных порогов, установленных на уровне региона, нет, поэтому при достижении экстремальных температур решение о введении актированных дней принимают администрации школ и муниципалитеты на местах.
Обычно в Подмосковье ориентируются на нормативы для работы на открытом воздухе. Отмена уроков возможна:
- у 1-4-х классов при температуре от -25 до -29 градусов;
- у 5-9-х классов — от -28 до -30 градусов;
- У 10-11-х классов — от -30 и ниже.
При каких еще погодных условиях могут отменить уроки:
- сильный ветер и ураган;
- сильный и продолжительный дождь;
- снегопад и сильная метель;
- крупный град;
- сильный туман.
Интересно
Решение о введении актировки принимают до шести утра для первой смены, до 11 часов — для второй.
Кроме того, вместо полной отмены уроков образовательные учреждения могут ввести дистанционную форму обучения, однако на занятиях все равно не проходят новый материал, а повторяют старый.
Бывает ли актировка для взрослых
Несмотря на то что в дни актировки нет занятий, учителя школ все равно должны явиться на рабочее место. В Трудовом кодексе России не закреплено освобождение от работы в непогоду.
Тем не менее работодатель может самостоятельно перевести сотрудников на удаленку или сократить рабочий день, но он также вправе этого не делать.
Где ввели актировку в России в 2026 году
Пока из-за сильных морозов в январе 2026 года уроки в школах отменили в основном на Урале:
- ЯНАО — Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Харп и Лабытнанги;
- ХМАО — Югра — деревни Ломбовож, Щекурья и село Саранпауль Березовского района, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Белоярский, Радужный, Покачи, Ханты-Мансийск, Лянтор и другие;
- Тюмень — отмена для учеников начальных классов.
Однако сильный снегопад в Москве и Московской области заставил жителей столицы и регионов понервничать. Пока власти не сообщают о введении актированных дней из-за сильного снега.
Насколько опасно выходить на улицу в актированные дни
Актированные дни утверждают не просто так — их можно обосновать с медицинской точки зрения. Заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы врач-терапевт Галина Волкова рассказала 360.ru, что детский организм отличается от уже сформировавшегося менее совершенной терморегуляцией.
«Малыши быстрее переохлаждаются. У них более высокая чувствительность дыхательных путей к холодному воздуху», — подчеркнула медик.
Пороговые температуры, которые обычно начинаются от -25 градусов с учетом ветра, неслучайны. Они учитывают риск холодового стресса, обморожения, обострения хронических заболеваний у младших школьников. Эти меры особенно оправданы: даже короткое пребывание на сильном морозе может негативно сказаться на здоровье.
Если школьнику все же необходимо выйти в непогоду на улицу, его родителям следует придерживаться определенных правил:
- надевать многослойную одежду, закрывающую шею, уши, руки и лицо;
- исключить длительное стояние без движения — ребенок должен постоянно двигаться;
- ограничить время пребывания на улице до минимума;
- после возвращения домой нужно обеспечить теплое питье и согревание, но без резкого перепада температуры, например, ныряния в горячую ванну;
- при наличии бронхиальной астмы, ОРЗ, ОРВИ и других ЛОР-заболеваний выход на мороз запрещен.
Волкова рассказала, что после резких похолоданий в больницах увеличивается поток пациентов. Чаще всего обращаются с ОРЗ, обострениями бронхита, бронхиальной астмы, ЛОР-заболеваниями — отит и синусит.
Люди приходят даже с повышением артериального давления и сосудистыми реакциями на мороз.
Это происходит потому, что переохлаждение снижает местный иммунитет слизистых, что создает условия для быстрого развития инфекций.
Галина Волкова
Что делать, когда холодно на работе
Если с детьми все понятно, то как быть их родителям? Согласно российскому законодательству, в снегопад и сильные морозы работники обязаны быть на рабочем месте.
В то же время работодатель обязан обеспечить адекватные условия для деятельности. Например, в офисе должна быть комфортная температура. Если отопление недостаточно хорошо обогревает помещение, можно зафиксировать этот момент и пожаловаться в трудовую инспекцию.
«Есть СанПиН, который работодатель обязан выполнять. Если говорить про офисную работу, то там около 20 градусов для помещения. Чем более интенсивна и трудозатратна работа, тем ниже должна быть температура», — рассказала 360.ru эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
В случаях когда человек и вовсе работает на улице, организация обязана обеспечить обязательные перерывы на обогрев, выдать спецодежду и термобелье, ограничить время нахождения на морозе.
Однако если сотрудник решит не идти на работу, такое допущение будет считаться прогулом.
Можно ли опоздать на работу из-за непогоды
Как же быть, когда дороги замело, транспорт ходит с опозданием, а на работе ждет раздраженный начальник? Если у сотрудника окажется уважительная причина для опоздания, то работодатель может никак его не наказывать. Для этого необходимо доказать, что ситуация была форс-мажорной, например, показать видео или фотографии.
«Уважительными причинами можно признать те, при которых работник предпринял максимум допустимых и разумных мер, чтобы прийти на работу, но, к сожалению, не пришел или опоздал», — уточнила Яковлева.
В этом случае никаких негативных действий в отношении работника предпринять не должны.