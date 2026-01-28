Сегодня 16:58 Актировка для школьников — 2026: при каких морозах и ветре отменят занятия Врач Волкова объяснила, почему нельзя пускать детей в школу в дни актировки 0 0 0 Фото: Мороз в Черноголовке / Медиасток.рф Эксклюзив

Сильные морозы и метели в январе 2026 года вновь заставили регионы объявить актировку для школьников. В такие дни занятия отменяют, чтобы дети не замерзли по пути на учебу. При каких погодных условиях вводят этот режим, соответствуют ли установленные температурные пороги реальным рискам для здоровья и существует ли подобное для работников, разобрался 360.ru.

Что такое актировка и когда ее вводят Актировка — это официальная отмена занятий в школах из-за экстремальных погодных условий. Подобные метеорологические данные отличаются от региона к региону. Например, в Москве можно не ходить в школу: дошкольникам (в детский сад) и начальным классам при температуре -25 градусов;

средним классам — от -26 до -28 градусов;

старшим — от -31 градуса и ниже. В Подмосковье единых температурных порогов, установленных на уровне региона, нет, поэтому при достижении экстремальных температур решение о введении актированных дней принимают администрации школ и муниципалитеты на местах.

Фото: Зима в Красногорском городском парке / Медиасток.рф

Обычно в Подмосковье ориентируются на нормативы для работы на открытом воздухе. Отмена уроков возможна: у 1-4-х классов при температуре от -25 до -29 градусов;

у 5-9-х классов — от -28 до -30 градусов;

У 10-11-х классов — от -30 и ниже. При каких еще погодных условиях могут отменить уроки: сильный ветер и ураган;

сильный и продолжительный дождь;

снегопад и сильная метель;

крупный град;

сильный туман.

Решение о введении актировки принимают до шести утра для первой смены, до 11 часов — для второй.

Кроме того, вместо полной отмены уроков образовательные учреждения могут ввести дистанционную форму обучения, однако на занятиях все равно не проходят новый материал, а повторяют старый.

Фото: Снегопад в Москве / Медиасток.рф

Бывает ли актировка для взрослых Несмотря на то что в дни актировки нет занятий, учителя школ все равно должны явиться на рабочее место. В Трудовом кодексе России не закреплено освобождение от работы в непогоду. Тем не менее работодатель может самостоятельно перевести сотрудников на удаленку или сократить рабочий день, но он также вправе этого не делать. Где ввели актировку в России в 2026 году Пока из-за сильных морозов в январе 2026 года уроки в школах отменили в основном на Урале: ЯНАО — Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Харп и Лабытнанги;

ХМАО — Югра — деревни Ломбовож, Щекурья и село Саранпауль Березовского района, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Белоярский, Радужный, Покачи, Ханты-Мансийск, Лянтор и другие;

Тюмень — отмена для учеников начальных классов. Однако сильный снегопад в Москве и Московской области заставил жителей столицы и регионов понервничать. Пока власти не сообщают о введении актированных дней из-за сильного снега.

Фото: Тридцатиградусные морозы в Москве / Медиасток.рф

Насколько опасно выходить на улицу в актированные дни Актированные дни утверждают не просто так — их можно обосновать с медицинской точки зрения. Заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы врач-терапевт Галина Волкова рассказала 360.ru, что детский организм отличается от уже сформировавшегося менее совершенной терморегуляцией. «Малыши быстрее переохлаждаются. У них более высокая чувствительность дыхательных путей к холодному воздуху», — подчеркнула медик. Пороговые температуры, которые обычно начинаются от -25 градусов с учетом ветра, неслучайны. Они учитывают риск холодового стресса, обморожения, обострения хронических заболеваний у младших школьников. Эти меры особенно оправданы: даже короткое пребывание на сильном морозе может негативно сказаться на здоровье. Если школьнику все же необходимо выйти в непогоду на улицу, его родителям следует придерживаться определенных правил: надевать многослойную одежду, закрывающую шею, уши, руки и лицо;

исключить длительное стояние без движения — ребенок должен постоянно двигаться;

ограничить время пребывания на улице до минимума;

после возвращения домой нужно обеспечить теплое питье и согревание, но без резкого перепада температуры, например, ныряния в горячую ванну;

при наличии бронхиальной астмы, ОРЗ, ОРВИ и других ЛОР-заболеваний выход на мороз запрещен.

Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ / Медиасток.рф

Волкова рассказала, что после резких похолоданий в больницах увеличивается поток пациентов. Чаще всего обращаются с ОРЗ, обострениями бронхита, бронхиальной астмы, ЛОР-заболеваниями — отит и синусит. Люди приходят даже с повышением артериального давления и сосудистыми реакциями на мороз.

Это происходит потому, что переохлаждение снижает местный иммунитет слизистых, что создает условия для быстрого развития инфекций. Галина Волкова

Что делать, когда холодно на работе Если с детьми все понятно, то как быть их родителям? Согласно российскому законодательству, в снегопад и сильные морозы работники обязаны быть на рабочем месте. В то же время работодатель обязан обеспечить адекватные условия для деятельности. Например, в офисе должна быть комфортная температура. Если отопление недостаточно хорошо обогревает помещение, можно зафиксировать этот момент и пожаловаться в трудовую инспекцию. «Есть СанПиН, который работодатель обязан выполнять. Если говорить про офисную работу, то там около 20 градусов для помещения. Чем более интенсивна и трудозатратна работа, тем ниже должна быть температура», — рассказала 360.ru эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ / Медиасток.рф

В случаях когда человек и вовсе работает на улице, организация обязана обеспечить обязательные перерывы на обогрев, выдать спецодежду и термобелье, ограничить время нахождения на морозе. Однако если сотрудник решит не идти на работу, такое допущение будет считаться прогулом. Можно ли опоздать на работу из-за непогоды Как же быть, когда дороги замело, транспорт ходит с опозданием, а на работе ждет раздраженный начальник? Если у сотрудника окажется уважительная причина для опоздания, то работодатель может никак его не наказывать. Для этого необходимо доказать, что ситуация была форс-мажорной, например, показать видео или фотографии. «Уважительными причинами можно признать те, при которых работник предпринял максимум допустимых и разумных мер, чтобы прийти на работу, но, к сожалению, не пришел или опоздал», — уточнила Яковлева. В этом случае никаких негативных действий в отношении работника предпринять не должны.