Сегодня 14:38 Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас Писатель Беседин объяснил, почему дети избивают прохожих на камеру 0 0 0 Фото: Ari Spada / Unsplash Эксклюзив

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Почему дети избивают других детей на камеру? Избивают они и взрослых. Почему подростки издеваются над бездомными, стариками, снимают и выкладывают это в социальные сети? Ответ очевиден — и дать его можно, процитировав Дмитрия «Гоблина» Пучкова: «Потому что малолетние дебилы». Однако подлинная причина скрыта глубже. Давайте с ней и в ней разбираться. Так что настраивайтесь на серьезное чтение.

Четырнадцать лет назад в своем первом романе «Книга Греха», предсказавшем колоссальные социальные потрясения и, по сути, ставшем визионерским прорывом в будущее, я задавался вопросом: «Что будет, если дети, подростки, юноши и девушки откажутся подчиняться взрослым? На чем вообще держится эта власть взрослых?» Похожие темы, но с меньшей актуальностью поднимались, к примеру, в романе Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и в рассказе Стивена Кинга «Дети кукурузы». Однако из этих вопросов рождается еще один — более резкий, нервный, болезненный: «Наши дети — это все еще наши дети? Или уже не наши?» Проведите эксперимент: в момент, когда ваш ребенок увлечённо заседает в айфоне, попробуйте забрать у него гаджет. Какой окажется детская реакция? О, друзья, она может оказаться весьма и весьма опасной. Так что тогда важнее для ребенка — вы, родитель, или гаджет? Проверьте, чтобы не стало поздно.

Дети растут с гаджетом в руках. Это данность. Это факт. И это не их вина. Так мы придумали сами — и тем самым приговорили себя.

Дальше, возможно, я перейду в режим человека, который будет выглядеть как седобородый старец, вещающий, что раньше трава была зеленее… Ну что ж, простите. Но ведь, действительно, мы — под «мы» я понимаю общество, матрицу, систему — научили собственных детей базовым вещам, необходимым для выживания. Так нам казалось. Однако эти вещи не дают, но отнимают жизнь.

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В основе этой системы нового дивного мира — либерально-рыночная мораль; радикальный дарвинизм; кальнивистская атомизация, перемешанная с упрощенной восточной мудростью (ее впаривают коучи); культ высоких технологий, порождающий иллюзию простоты жизни. Все это создает человека, неспособного нести ответственность, вечно ищущего развлечений, готового на все, чтобы получить свои «15 секунд славы». Результат мы наблюдаем. Хайп и хейт — два базиса современного человека и общества.

Но главное, что отличает подобного человека, — это абсолютное равнодушие к человеческой жизни и к человеческому достоинству. И то, и другое для существа (потребителя) нового дивного мира ровным счетом ничего не стоит и не значит. Ни-че-го. Он отделывается фразочками в стиле «я ничего никому не должен», «все мы умрем» и прочее, прочее. Вы их, на самом деле, много раз слышали. Более того, многие родители еще и поддерживают такие установки: мол, подобным образом человек утверждается в жизни. При этом важно помнить: подростки, издевающиеся над стариками и избивающие людей на камеру, — это частность. Или вот так: это отрыжка общества, которое нацелено на то, чтобы подчинять ненавистью, агрессией, хайпом.

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Это болезнь — социальный рак. Здесь невозможно точечное лечение — только лишь уголовной ответственностью. Необходима комплексная принудительная терапия, включающая в себя исполнение закона и юридического, и морального.

Воспитание — вещь очевидная, необходимая, но по факту всеми забытая. В обществе, где обесценено все, кроме денег, процесс воспитания превращается в нечто вроде социального садомазохизма, который приговаривает сам по себе. Или я не прав? Тогда откуда все это?

Без глобального диалога, без реального желания перемен преодолеть и победить это агрессивное безумие невозможно. Необходимо выстраивать такую систему, в которой здравый смысл, человеческая жизнь, уважение к ближнему возродятся и укрепятся как нормы и догмы. Делать это необходимо и через образование, и через культуру, и через экономику. Против глобальной системы зла мы должны выстроить глобальную систему созидания. Уже сейчас.