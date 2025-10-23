Сегодня 19:12 «А сами в хиджабе». Кормить грудью в метро — это норма, дикость или манифест? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

В московской подземке заметили женщину, кормившую ребенка грудью. Сделать процесс хотя бы немного более интимным пассажирка не пыталась. Возможно, у нее не было никаких подходящих вещей, чтобы прикрыться, и между комфортом других людей и комфортом своего младенца она выбрала последнее. Конечно, ее успели сфотографировать. Теперь снимок стал предметом обсуждения в Сети. И особое внимание части пользователей привлекли головной убор матери и ее национальность.

«Для мусульманки это невозможно» На фото кормящая женщина сидит рядом с девушкой в хиджабе, уткнувшейся в смартфон. У самой на голове тоже повязан платок. Отсюда возник логичный вопрос, насколько уместно для исповедующих ислам кормить ребенка, не стараясь укрыться от посторонних глаз. «И такие сцены можно увидеть в московском метро. Сами в хиджабе, но грудью ребенка в общественном месте кормим. Я не против кормления ребенка где угодно, раз он хочет есть. Но, на мой взгляд, это действо — таинство, сокровенное, и если его можно совершать не прилюдно, то лучше не прилюдно», — высказалась о снимке член Совета по правам человека и главред «Регнума» Марина Ахмедова. Таким же таинством, продолжила она, является и молитва, и она тоже не подходит для публичных мест. Однако этот снимок показал, что, оказывается, это далеко не всегда так.

Можно быть в хиджабе и не смущаться открытой груди. Для мусульманки это невозможно. Что еще раз подтверждает: многие верующие, для которых важна внешняя, атрибутивная часть, — лишь формально верующие. Хиджаб — лишь поза. Ни в чем другом себя ущемлять эти люди не собираются. Марина Ахмедова

«Бедные и/или темные выбирают бутылку» Подлило масла в огонь и то, что женщина, вероятно, приехала в Россию из ближнего зарубежья. Тема мигрантов для нашего общества давно болезненная, и вот, пожалуйста, новый повод возмутиться по поводу нравов приезжих. Однако в контексте грудного вскармливания заострять внимание именно на том, что женщина, очевидно, мигрантка и, мол, «это для них норма, но не для нас», было бы неверно.

Фото: РИА «Новости»

«Изначально оно (грудное вскармливание в публичных местах, — прим. ред.) пришло не от мигрантов в хиджабах, (а эта женщина без хиджаба), а от глянцевых блогеров, которые вслед за американскими активистами встали на тропу борьбы за естественность, которая вскоре превратилась в моду. Это манифестирование себя: „Я — хорошая мать, я забочусь о ребенке 24 часа, посмотрите же на меня!“» — объяснила в беседе с 360.ru публицист Анастасия Миронова.

Думаю, что у этой мотивы те же. Вообще, надо понимать, что в Средней Азии грудное вскармливание еще менее распространено, чем у нас. Парадокс: чем беднее население, тем ниже процент грудного вскармливания. Бедные и/или темные выбирают бутылку. Богатые и/или образованные при наличии выбора всегда выбирают грудь. Анастасия Миронова

По ее мнению, в бедных странах легче клюют на рекламу, верят, что смесь лучше, а еще — что можно работать неотлучно, можно оставить ребенка матери. Поэтому на самом деле сегодня для Средней Азии грудное вскармливание — признак элитарности женщины. «И думаю, что эта женщина демонстрирует свою прогрессивность относительно товарок с родины. Она не носит хиджаб, на ней брюки, это уже протест против традиционализма и отсталости. И грудь как сигнал о высоком развитии. У нас такие тоже были. Однако есть вероятность другого сценария: возможно, что мать — которая с телефоном, а это — бабушка», — не исключила Миронова.

Фото: РИА «Новости»

Звучит неожиданно, однако для Азии это явление нередкое. Местные женщины там часто рожают практически непрерывно, а к 36-38 годам уже становятся бабушками. Идти работать самим тяжело, но есть вариант отправить трудиться дочь, а внука взять на выкармливание.

Лактация при постоянных родах у бабки не прекращается. Так что это может быть бабушка. Но, вероятнее, просто женщина, которой нравится в России и она хочет подчеркнуть перенятые у нас прогрессивные ценности, так как, повторяю, в Средней Азии грудное вскармливание обесценено, там стараются кормить бутылкой, а смерть от грязный смесей и плохой в них воды — одна из причин детской смертности. Анастасия Миронова

Отдельно публицист обратила внимание, что посвятила изучению ГВ (грудное вскармливание) не один год, сама кормила ребенка больше двух лет, помогала советами множеству женщин, тем не менее кормление на людях год от года вызывает лишь недоумение.

Почему россиянки отказываются от ГВ По мнению психолога, специалиста по грудному вскармливанию Полины Олифировой, сейчас общество, очевидно, не готово видеть женщину, кормящую ребенка. За доказательствами далеко ходить не надо, достаточно посмотреть комментарии к любому посту о ГВ в людных местах. Как правило, там творится самый настоящий «холивар». «А в рекламе мы скорее увидим, как младенцу дают бутылочку, чем прикладывают к груди. Тем самым производители смесей, корпорации с миллионными бюджетами, даже не намекают, а прямо убеждают: только так и надо. Кормящая женщина им невыгодна. Она выгодна только себе, ребенку и государству, которому нужны здоровые дети», — подчеркнула она в комментарии KP.RU.

Руководитель Национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания в РФ Ольга Ладодо отмечает, что сейчас россиянки все чаще отказываются от кормления грудью. И эту тенденцию, по мнению эксперта, можно назвать печальной. «Что бы мы ни говорили, как бы ни убеждали мам, пока у нас будут рекой литься смеси в роддомах, ничего не исправится. Это психология. Недавно я видела банку со смесью, на которой написано: „Олигосахариды грудного молока“ — и нигде не сказано, что это синтетика», — развела руками Ладодо. При этом фраза «Грудное вскармливание является предпочтительным методом кормления маленьких детей» написана мелким шрифтом на рифленой стороне банки и прочитать это можно только с лупой.

«Банки не должны вводить в заблуждение, на них обязательно должна быть крупная надпись о пользе грудного вскармливания. Когда я выступила с этим на заседании Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, зал аплодировал. А потом ко мне подошел профессор из Канады и признался, что полностью меня поддерживает, но Америка „не позволит нам этого сделать, а вот Россия — может“», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы менять отношение к ГВ, по словам Олифировой, правильнее было бы чаще говорить не о преимуществах естественного вскармливания, а о рисках искусственного, ведь родители не враги своему ребенку. «К тому же это попросту удобнее — грудь всегда с тобой, молоко там нужной температуры и консистенции, его не нужно готовить и мыть бутылочки. Безусловно, есть ситуации, когда кормление грудью невозможно, и тогда без смеси не обойтись. Но назначать ее должен врач. Ведь речь о здоровье нации, а значит, и о демографии», — заключила психолог.