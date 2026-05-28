68% россиян считают, что владельцы iPhone платят больше за онлайн-заказы

Онлайн-платформы все активнее используют данные о своих клиентах для формирования персональных ценовых предложений. Финансовый медиахолдинг «Просто.» специально для 360.ru опросил своих пользователей, существует ли по их мнению ценовая дискриминация по типу устройства.

Зарабатываешь — плати Персонализация цен в онлайн-среде стала стандартной практикой для крупных платформ, указывают в аналитическом отделе финансового медиахолдинга «Просто.». Речь идет о динамическом ценообразовании, при котором стоимость товара может меняться в зависимости от характеристик устройства: от геолокации до типа используемого смартфона. Активность пользователей в мобильных сервисах часто связана с уровнем дохода: люди с более высоким заработком обычно дольше изучают предложения, просматривают больше страниц и чаще совершают покупки. Поэтому онлайн-платформы могут использовать тип устройства как косвенный показатель платежеспособности. Обычно речь идет не о прямом повышении цены, а о том, какие предложения показывать пользователю в первую очередь.

Предоплата за статус Алгоритмы онлайн-сервисов нередко воспринимают владельцев iPhone как более обеспеченную аудиторию и чаще показывают им более дорогие товары, тарифы и услуги. Речь идет не о прямом повышении цен, а о смещении рекомендаций и выдачи. Формально компании обязаны сообщать о подобных механизмах, но на практике согласие часто дается автоматически, без понимания последствий. Чтобы понять, насколько описанные механизмы соответствуют реальному пользовательскому опыту, финансовый медиахолдинг «Просто.» провел опрос на тему: «Считаете ли вы, что продавцы в интернете искусственно завышают цены для владельцев iPhone?» 10% респондентов уверены, что онлайн-платформы специально завышают цены для владельцев iPhone, а 35% считают, что такие механизмы «скорее существуют, но не везде». Еще 23% допускают такую возможность, но не уверены до конца. Только 4% опрошенных не верят в намеренное завышение цен, объясняя разницу работой алгоритмов, а 7% считают, что цены для всех одинаковые. 10% связывают различия с другими факторами — например, геолокацией или историей поиска, а 11% затруднились с ответом.

Результаты опроса показали, что пользователи все чаще сомневаются в прозрачности цифрового ценообразования, отмечают авторы исследования. Главная проблема заключается не столько в самих алгоритмах, сколько в непонимании того, как именно формируются цены. «Пока подобные механизмы остаются „черным ящиком“, у пользователей будет сохраняться ощущение несправедливости и расти недоверие к таким онлайн-платформам», — считают в аналитическом отделе финансового медиахолдинга «Просто.». Опрос: считаете ли вы, что продавцы в Интернете искусственно завышают цены для владельцев iPhone? Скорее да, но не везде — 35%

Не исключаю, что такое происходит — 23%

Затрудняюсь ответить — 11%

Да, и это распространенная практика — 10%

Думаю, что разница может быть, но по другим причинам — 10%

Скорее нет, цены формируются одинаково для всех — 7%

Сомневаюсь, что это делается специально — 4% Источник: результаты опроса медиахолдинга «Просто.» среди подписчиков ресурсов издания, опрошено семь тысяч пользователей.