50 тысяч за помолчать и селфи с елками: кто проводил платные круглые столы в Госдуме

В Госдуме начали служебное расследование из-за продажи мест на круглые столы. Об этом 17 декабря в закрытой части пленарного заседания нижней палаты парламента заявил Вячеслав Володин. Также он упомянул фамилии трех депутатов, которые, предположительно, могли помогать с заказом пропусков на мероприятия. Как в ГД обнаружили торговлю круглыми столами и кто стал участником скандала — в материале 360.ru.

Кто узнал о платных круглых столах в Госдуме О том, что в здании Госдумы проводились мероприятия на платной основе, 15 декабря заявила депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева. Подробности парламентарий раскрыла в своем Telegram-канале, но источник информации не привела.

«Мне стало известно о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов на платной основе коммерческими структурами, в частности ассоциацией WEA (World Entrepreneurs Alliance)», — написала Авксентьева.

По ее данным, эта организация открыто предлагает участие в круглых столах и иных мероприятиях в ГД на возмездной основе. Условия выдвигает следующие: вступление в ассоциацию со спикерством — 70 тысяч рублей (при этом в рекламных материалах прямо указывается, что «без вступления в ассоциацию WEA участников не пропустят на заседания»);

вступление без спикерства за столом — 50 тысяч рублей;

участие вокруг стола — 35 тысяч рублей (что именно это означает, неизвестно). Тут же депутат с иронией заметила, что организаторы, как ни странно, упустили «возможность содрать с участников по 10 тысяч за право постоять в дверях или пять — за то, чтобы послушать из коридора».

Фото: Telegram-канал Сарданы Авксентьевой 1/2 Фото: Telegram-канал Сарданы Авксентьевой 2/2

«Также в прейскурант включены „экскурсия по Государственной думе“, „статусное присутствие в федеральной повестке“, „персональная именная карточка на месте участника“ и иные услуги коммерческого характера», — уточнила она.

Это как минимум противозаконно — в Госдуме нельзя проводить ничего коммерческого. И уж точно выходит за рамки депутатской этики. Сардана Авксентьева

В конце минувшего месяца (28 ноября) эта ассоциация, по информации Авксентьевой, провела круглый стол по предпринимательству, в декабре планирует организовать встречу по здравоохранению, а в январе — по психологии. В заключение парламентарий заявила, что все эти данные будет изучать комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы. «Пятьдесят тысяч за то, чтобы помолчать за думским столом и сделать селфи на фоне думских елок, — такого полета мысли наш парламент еще не видел!» — поразилась она.

Интересно В комиссии по регламенту никаких комментариев по этому поводу пока не давали. По неподтвержденным официально данным, вопрос собираются решить до 23 декабря. В комиссии по регламенту никаких комментариев по этому поводу пока не давали. По неподтвержденным официально данным, вопрос собираются решить до 23 декабря.

Под угрозой лишения полномочий В среду вопрос о «торговле» мероприятиями поднял в закрытой части пленарного заседания ГД спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Говоря о случившемся, он упомянул трех депутатов: Розу Чемерис от «Новых людей», а также Каплана Панеша и Андрея Свинцова от ЛДПР.

По информации РБК, Володин отметил, что депутаты в схемах «осознанно не участвовали, а лишь помогали с заказом пропусков на мероприятия». Источники «Ведомостей» при этом говорят, что спикер Госдумы не исключил, что перечисленных парламентариев могут лишить полномочий, если фракции не примут меры.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Володин уточнил, что этим занимался помощник одного из депутатов, в отношении которого правоохранительные органы уже проводят проверку. <…> Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов. Они подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали это», — пояснил один из собеседников газеты. Предложение председателя палаты поддержал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, согласившись, что такие вопросы нужно обсуждать публично. При этом вице-спикер Ирина Яровая заметила, что в данном случае нужно было сначала разбираться, а не писать в Telegram-каналах.

Интересно Руководит World Antrepreneurs Alliance Никита Лобанов. «Ведомости» обратили внимание, что на сайте WEA его назвали помощником депутата Свинцова, сейчас эту информацию уже удалили. При этом сам Свинцов в беседе с 360.ru подчеркнул, что не поддерживает связь с Лобановым примерно год и этот человек был его внештатным помощником. Руководит World Antrepreneurs Alliance Никита Лобанов. «Ведомости» обратили внимание, что на сайте WEA его назвали помощником депутата Свинцова, сейчас эту информацию уже удалили. При этом сам Свинцов в беседе с 360.ru подчеркнул, что не поддерживает связь с Лобановым примерно год и этот человек был его внештатным помощником.

Чемерис в комментарии «Ведомостями» заявила, что с такой ложью еще не сталкивалась никогда и готова пройти проверку хоть на детекторе.

«Впервые я услышала о [платных] круглых столах из поста Сарданы Авксентьевой. Я никогда не организовывала круглых столов, а с депутатом Свинцовым знакома шапочно. Мы только здороваемся в Думе», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Позже в своем Telegram Чемерис заявила, что ее помощники никого на круглые столы не приглашали, однако «соседи по этажу, помощники депутата Федорова, просили помочь с заказом пропусков для встречи людей на какое-то организованное им мероприятие». «Помощницу депутата Федорова, просившую помочь заказать пропуски в Думу, зовут София Павленко. Со вчерашнего дня она почему-то в отпуске. Продолжаем разбирательство», — добавила депутат. В среду вечером Чемерис сообщила о новом эпизоде своего расследования. По ее данным, заявку на выделение зала для проведения ставшего притчей во языцех «платного круглого стола» подал лично депутат Евгений Федоров.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Он же лично проводил мероприятие с Никитой Лобановым, руководящим ассоциацией World Antrepreneurs Alliance (WEA), о чем свидетельствуют фото с мероприятия, кем-то заботливо удаленные. Но интернет, как известно, все помнит», — отрезала она. В четверг, 18 декабря, Чемерис сообщила, что отстояла свою репутацию и доказала абсолютную непричастность к торговле круглыми столами. Каплан Панеш скандал в своих соцсетях пока никак не комментировал.

«Опозорила всю Госдуму. Понимаете?» По словам депутата Андрея Свинцова, в сложившейся ситуации удивляет и поведение Сарданы Авксентьевой: вместо того чтобы обратиться в правоохранительные органы, она предпочла писать посты в Telegram.

Фото: РИА «Новости»

«То, что Авксентьева обвинила, что кто-то что-то продает, я считаю, что это поведение человека, который не разбирается: она подняла шум, вместо того чтобы обратиться в правоохранительные органы, сказать, смотрите, тут есть преступление. И пусть правоохранительные органы им занимаются. Она опозорила всю Госдуму. Понимаете?» — возмутился парламентарий.

А когда стали разбираться, выяснилось, что никакого факта продажи нет. И получается, огромное количество депутатов пострадали, потому что Сардана решила сделать пиар. Видимо, сама себе. Андрей Свинцов

Говоря о проверке, Свинцов пояснил, что изучались в том числе и электронные следы: «подняли камеры, переписки». И это разбирательство доказало, что он не поддерживал связь с пресловутым Лобановым уже 8-10 месяцев.

«Биллинг-шмиллинг, все это подняли: что, кто, где, чего? Посмотрели, кто что и куда заказывал, кто куда ходил, кто о чем говорил. Ну, все же понятно. Поэтому Авксентьева — просто неопытный депутат. Она, может быть, хороший пиарщик, но в данном случае, мне кажется, перестаралась», — подчеркнул собеседник 360.ru. Говоря о Лобанове, Свинцов пояснил, что у каждого депутата Госдумы есть большое количество внештатных помощников. Например, у Жириновского в одном из созывов ГД их было пять тысяч. И они работали по всей стране.

То есть иметь внештатных помощников — абсолютно нормальная практика. Штатных помощников меньше: по Госдуме их два. И они могут иметь отношения к пропускам. Расследование показало, что никакие мои штатные помощники к этому делу не имеют отношения. Андрей Свинцов

Лобанов, когда еще работал внештатным помощником Свинцова, помогал ему с медийной частью. «Для меня он организовал эфиры, приглашал на подкасты, каких-то звезд приводил, каких-то блогеров. Я с ним уже давно прекратил отношения. И я понимаю, что есть факты, которые нужно публичить, а есть те, с которыми нужно обращаться в правоохранительные органы», — подчеркнул депутат.

Кто заказывал пропуска на платные круглые столы По информации «Ведомостей», на сегодняшнем заседании ГД Вячеслав Володин заявил, что 14 пропусков на круглый стол в Думу заказал депутат Каплан Панеш, пять — депутат Роза Чемерис.

Встречали гостей мероприятия Никита Лобанов (его назвали помощником Свинцова) и депутат Евгений Федоров. Последний писал заявку на имя председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого с просьбой предоставить зал для проведения мероприятия, уточнили источники газеты, пересказывая речь спикера Госдумы. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев при этом заявил, что, по данным их фракции, запросы на проведение круглого стола направляли депутаты от «Единой России» и ЛДПР. А помощник Чемерис помогал Федорову оформлять заявки на проход участников, уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Сама Чемерис уверяла, что «не имеет никакого отношения к теме продажи мест на круглые столы», а организовывали все ее сосед по кабинету и помощница. Под соседом подразумевался депутат Федоров. Последний тоже высказался и заверил, что путаница произошла из-за неправильной подачи информации: они направили «в срок заявку, провели совещание и утвердили концепцию». На это, впрочем, быстро возразил коммунист Николай Коломейцев, напомнив, что ни одну заявку без личной электронной подписи депутата ФСО не примет. Володин, по словам источников «Ведомостей», заявил, что сейчас разбирательством занимаются правоохранители, призвал заниматься делом, а не самопиаром: из-за этого происходит дискредитация российского парламента. Нечаев заверил, что Авксентьева не собиралась заниматься самопиаром, после чего в зале начали смеяться.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Виновных помощников установят и уволят Леонид Слуцкий пообещал журналистам, что помощники депутатов, причастные к продаже мест для участия в мероприятиях ГД, будут уволены. «На нашем уровне удалось установить помощников депутатов, которые причастны к данному мероприятию, которые заказывали пропуска. Разумеется, от имени депутатов. Так устроена наша электронная система. Все они будут уволены», — заверил он во время пресс-подхода перед началом пленарного заседания.