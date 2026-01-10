Жертвами мошенников все чаще становятся подростки. Чтобы запугать детей и использовать их в корыстных целях, преступники действуют через онлайн-игры, звонят от имени представителя школы и идут на другие уловки.

Обещают читы к играм и аккаунты

Телеграм-канал 360.ru вместе с «Критиком новостной ленты» и экспертами перечислил самые популярные мошеннические схемы, направленные против детей. По его данным, из-за отсутствия модерации все чаще пространством для обмана оказываются площадки онлайн-игр. На таких платформах удаляют только прямые оскорбления, что позволяет аферистам расставить свои сети для подростков.

Еще одним популярным методом незаконно получить деньги от несовершеннолетнего стал обман с продажей заблокированных аккаунтов. Злоумышленники выманивают данные банковских карт или просто получают платеж.

Аферисты могут запугивать детей и требовать от них участия в фейковом расследовании. Несовершеннолетних убеждают в том, что их родители якобы являются преступниками. В итоге дети в попытке защитить близких открывают мошенникам доступ к финансовым инструментам семьи.

Преступники также стали чаще притворяться психологами, медсестрами или секретарями по учебной работе. Школьнику звонят с неизвестного номера и говорят «срочно подтвердите данные». В итоге от ребенка требуют назвать код из SMS-сообщения.