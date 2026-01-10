Под ударом — дети. Россиянам раскрыли 5 популярных мошеннических схем
Аналитик Мясоедов: мошенники стали чаще обманывать детей с помощью онлайн-игр
Жертвами мошенников все чаще становятся подростки. Чтобы запугать детей и использовать их в корыстных целях, преступники действуют через онлайн-игры, звонят от имени представителя школы и идут на другие уловки.
Обещают читы к играм и аккаунты
Телеграм-канал 360.ru вместе с «Критиком новостной ленты» и экспертами перечислил самые популярные мошеннические схемы, направленные против детей. По его данным, из-за отсутствия модерации все чаще пространством для обмана оказываются площадки онлайн-игр. На таких платформах удаляют только прямые оскорбления, что позволяет аферистам расставить свои сети для подростков.
Еще одним популярным методом незаконно получить деньги от несовершеннолетнего стал обман с продажей заблокированных аккаунтов. Злоумышленники выманивают данные банковских карт или просто получают платеж.
Аферисты могут запугивать детей и требовать от них участия в фейковом расследовании. Несовершеннолетних убеждают в том, что их родители якобы являются преступниками. В итоге дети в попытке защитить близких открывают мошенникам доступ к финансовым инструментам семьи.
Преступники также стали чаще притворяться психологами, медсестрами или секретарями по учебной работе. Школьнику звонят с неизвестного номера и говорят «срочно подтвердите данные». В итоге от ребенка требуют назвать код из SMS-сообщения.
Активизируются во время экзаменов
Другая мошенническая схема часто встречается в период экзаменов — злоумышленники рассылают учащимся фишинговые ссылки, заманивая их якобы слитыми в Сеть правильными ответами.
Детей могут обманывать и с помощью просьб проголосовать за друга в конкурсе или объявлений о читах в играх. Когда пользователь вводит данные аккаунта или карты, мошенники крадут учетную запись, пароли или деньги.
В качестве приманки для подростков могут использоваться и объявления о работе. С помощью сомнительных вакансий злоумышленники вербуют курьеров, которые в итоге становятся соучастниками преступлений — помогают обманывать пожилых людей, забирая у них наличные и переводя на свои карты.
Также в погоне за легкими деньгами дети могут становится дропперами, которые предоставляют мошенникам свои банковские карты для вывода похищенных средств в криптовалюту.