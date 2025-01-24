Маткапитал по-новому — и не только. Какие 40 соцвыплат вырастут с 1 февраля 2025 года
Более 40 соцвыплат увеличат в России на 9,5% с 1 февраля 2025 года
C последнего месяца зимы некоторые категории россиян начнут получать повышенные социальные выплаты. Как уточнил Минтруд, их решили проиндексировать по уровню фактической инфляции — на 9,5%. Как вырастут пособия и единовременные выплаты — в материале 360.ru.
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля 2025 года
Со следующего месяца более 40 социальных выплат повысят на 9,5%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.
Увеличение коснется:
- материнского капитала;
- единовременного пособия на рождение ребенка;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- ежемесячной выплаты ветеранам, в том числе боевых действий, СВО;
- ежемесячной страховой выплаты и других.
Также изменения затронут выплат гражданам, пострадавших от радиации, Героев СССР и России, семей с детьми.
Помимо индексации, размер соцвыплат станет больше за счет увеличения прожиточного минимума и МРОТ (подробнее об этом читайте в другом материале 360.ru).
Ранее предполагалось, что социальные выплаты увеличат на 7,3% — именно такой уровень инфляции ожидали в прошлом году.
Маткапитал в 2025 году
До февраля 2025-го размер материнского капитала за первого ребенка составляет около 630 тысяч рублей. Он вырастет на 60 тысяч, до 690 тысяч рублей.
При рождении второго ребенка маткапитал повысят до 222 тысяч рублей, если семья ранее получала сертификат за первого малыша.
Однако, если родители ничего не получили за первого ребенка, за второго им будет причитаться 912 тысяч рублей — на 80 тысяч больше, чем было до февраля этого года.
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Напомним, материнский капитал с ребенком до трех лет можно потратить на:
- улучшение жилищных условий, например на покупку более просторной квартиры;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- ежемесячную выплату ребенку до трех лет — для семей с низким доходом;
- оплату детского сада.
Когда ребенку исполнится три года, маткапитал можно направить на:
- улучшение жилищных условий;
- образование ребенка;
- в накопительную пенсию одного родителя.
Материнский капитал можно использовать полностью или по частям. Отметим, программа выплат материнского капитала реализуется с января 2027 года. С 2020-го выплату получают семьи, где появился первенец. Сертификаты оформляют автоматически.
Единовременная выплата при рождении ребенка
С 1 февраля 2025 года единоразовая выплата по факту рождения ребенка в России составит почти 27 тысяч рублей. Сейчас — 24 604 рубля.
Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом
С февраля значительно увеличится пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Любые трудоспособные граждане страны, включая бабушек, дедушек, сестер и братьев, смогут получать ежемесячно по 10 950 рублей.
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Страховые пенсии с 1 февраля 2025 года
С 1 февраля в России доиндексируют страховые пенсии.
«Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. А также будет перечислена доплата за январь», — уточнил Котяков.
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Декретные беременным студенткам в 2025 году
Кроме обычных выплат по беременности и родам, студенткам, ожидающим ребенка, хотят помогать дополнительно. Котяков сообщил, что таким учащимся вузов и ссузов, которые получают образование очно, соцвыплаты повысят до величины регионального прожиточного минимума. Производить выплаты будет Социальный фонд России.
«В зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 867 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 рублей в Чукотском автономном округе», — уточнил министр.
Изменения планируют внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Котяков выразил надежду, что Госдума одобрит инициативу в весеннюю сессию.
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По предварительным данным, нововведение затронет свыше семи тысяч будущих мам.