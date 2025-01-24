24 января 2025 19:08 Маткапитал по-новому — и не только. Какие 40 соцвыплат вырастут с 1 февраля 2025 года Более 40 соцвыплат увеличат в России на 9,5% с 1 февраля 2025 года 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Общество

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C последнего месяца зимы некоторые категории россиян начнут получать повышенные социальные выплаты. Как уточнил Минтруд, их решили проиндексировать по уровню фактической инфляции — на 9,5%. Как вырастут пособия и единовременные выплаты — в материале 360.ru.

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля 2025 года Со следующего месяца более 40 социальных выплат повысят на 9,5%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Увеличение коснется: материнского капитала;

единовременного пособия на рождение ребенка;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

ежемесячной выплаты ветеранам, в том числе боевых действий, СВО;

ежемесячной страховой выплаты и других. Также изменения затронут выплат гражданам, пострадавших от радиации, Героев СССР и России, семей с детьми.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

Помимо индексации, размер соцвыплат станет больше за счет увеличения прожиточного минимума и МРОТ (подробнее об этом читайте в другом материале 360.ru). Ранее предполагалось, что социальные выплаты увеличат на 7,3% — именно такой уровень инфляции ожидали в прошлом году. Маткапитал в 2025 году До февраля 2025-го размер материнского капитала за первого ребенка составляет около 630 тысяч рублей. Он вырастет на 60 тысяч, до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка маткапитал повысят до 222 тысяч рублей, если семья ранее получала сертификат за первого малыша.

Фото: Markus Scholz/dpa / Global Look Press

Однако, если родители ничего не получили за первого ребенка, за второго им будет причитаться 912 тысяч рублей — на 80 тысяч больше, чем было до февраля этого года.

Интересно Важно: если семья получила сертификат до 1 февраля 2025 года, но не использовала его, она имеет право на повышенный маткапитал. Важно: если семья получила сертификат до 1 февраля 2025 года, но не использовала его, она имеет право на повышенный маткапитал.

Напомним, материнский капитал с ребенком до трех лет можно потратить на: улучшение жилищных условий, например на покупку более просторной квартиры;

товары и услуги для детей-инвалидов;

ежемесячную выплату ребенку до трех лет — для семей с низким доходом;

оплату детского сада. Когда ребенку исполнится три года, маткапитал можно направить на: улучшение жилищных условий;

образование ребенка;

в накопительную пенсию одного родителя.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / Global Look Press

Материнский капитал можно использовать полностью или по частям. Отметим, программа выплат материнского капитала реализуется с января 2027 года. С 2020-го выплату получают семьи, где появился первенец. Сертификаты оформляют автоматически. Единовременная выплата при рождении ребенка С 1 февраля 2025 года единоразовая выплата по факту рождения ребенка в России составит почти 27 тысяч рублей. Сейчас — 24 604 рубля. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом С февраля значительно увеличится пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Любые трудоспособные граждане страны, включая бабушек, дедушек, сестер и братьев, смогут получать ежемесячно по 10 950 рублей.

Интересно Родителям, опекунам, попечителям и усыновителям подтверждать право на получение выплаты по уходу не нужно. Родителям, опекунам, попечителям и усыновителям подтверждать право на получение выплаты по уходу не нужно.

Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Страховые пенсии с 1 февраля 2025 года С 1 февраля в России доиндексируют страховые пенсии. «Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. А также будет перечислена доплата за январь», — уточнил Котяков.

Интересно С 1 января страховые пенсии проиндексировали на 7,3%. С 1 января страховые пенсии проиндексировали на 7,3%.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Декретные беременным студенткам в 2025 году Кроме обычных выплат по беременности и родам, студенткам, ожидающим ребенка, хотят помогать дополнительно. Котяков сообщил, что таким учащимся вузов и ссузов, которые получают образование очно, соцвыплаты повысят до величины регионального прожиточного минимума. Производить выплаты будет Социальный фонд России. «В зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 867 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 рублей в Чукотском автономном округе», — уточнил министр.

Фото: Unsplash

Изменения планируют внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Котяков выразил надежду, что Госдума одобрит инициативу в весеннюю сессию.

Интересно Пособие по беременности и родам выплачивают неработающим женщинам, которых уволили из-за ликвидации организации, где они работали, а также нотариусам и адвокатам, которые прекратили частную практику. Работающие в найме женщины получают пособие в зависимости от их заработка. В 2025 году максимальная сумма выплат составила 794 тысячи рублей за весь период беременности (одноплодной). Пособие по беременности и родам выплачивают неработающим женщинам, которых уволили из-за ликвидации организации, где они работали, а также нотариусам и адвокатам, которые прекратили частную практику. Работающие в найме женщины получают пособие в зависимости от их заработка. В 2025 году максимальная сумма выплат составила 794 тысячи рублей за весь период беременности (одноплодной).

По предварительным данным, нововведение затронет свыше семи тысяч будущих мам.