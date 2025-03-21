«Выставила свои прелести напоказ». Запретят ли учительницам фото в бикини?

Скандалы вокруг фото учителей в купальниках набирают обороты. Общество разделилось на два лагеря: одни считают, что для преподавателя аморально постить в соцсетях полуголые снимки, другие выступают за то, что педагоги тоже люди.

Грани приличия. Можно ли учителям выкладывать фото в купальниках?

Часть россиян не видит в фото в купальниках ничего страшного. Они уверены, что для детей главный пример — родители. После того как свердловский министр образования Юрий Биктуганов резко высказался об учителях, которые выкладывают в соцсети личные фото, издание E1.ru провело опрос среди читателей, и большинство не согласилось с министром.

«Школу вообще не должна волновать личная жизнь сотрудников. Сама там работала и знаю, в какие рамки они загоняют. В тюрьме, наверное, меньше запретов. Хотя у нас еще руководство было адекватное», — возмутилась одна из местных жительниц.

Другая обратилась к родителям, которые против фото учителей в купальниках, иронично спросив, держат ли они своих в монастыре.

«На речку или на море не возите? А сами родители в парандже всегда? Бредятина», — высказалась она.

По мнению еще одного читателя, из учителей буквально делают рабов.

«Школе или родителям что-то не нравится? Это их проблемы», — подчеркнул он.

Но некоторые родители откровенно травят учителей за личную жизнь. Причем необоснованно.

В феврале прошлого года в Министерство образования Новосибирской области поступила жалоба на фотографии, опубликованные учительницей из Куйбышева. По мнению автора обращения, 25-летняя Марина Львова разместила в сети интимные материалы. Однако, как выяснилось позже, на фотографиях Марина стояла рядом с мужем возле церкви.