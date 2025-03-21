«Выставила свои прелести напоказ». Запретят ли учительницам фото в бикини?
Скандалы вокруг фото учителей в купальниках набирают обороты. Общество разделилось на два лагеря: одни считают, что для преподавателя аморально постить в соцсетях полуголые снимки, другие выступают за то, что педагоги тоже люди.
Грани приличия. Можно ли учителям выкладывать фото в купальниках?
Часть россиян не видит в фото в купальниках ничего страшного. Они уверены, что для детей главный пример — родители. После того как свердловский министр образования Юрий Биктуганов резко высказался об учителях, которые выкладывают в соцсети личные фото, издание E1.ru провело опрос среди читателей, и большинство не согласилось с министром.
«Школу вообще не должна волновать личная жизнь сотрудников. Сама там работала и знаю, в какие рамки они загоняют. В тюрьме, наверное, меньше запретов. Хотя у нас еще руководство было адекватное», — возмутилась одна из местных жительниц.
Другая обратилась к родителям, которые против фото учителей в купальниках, иронично спросив, держат ли они своих в монастыре.
«На речку или на море не возите? А сами родители в парандже всегда? Бредятина», — высказалась она.
По мнению еще одного читателя, из учителей буквально делают рабов.
«Школе или родителям что-то не нравится? Это их проблемы», — подчеркнул он.
Но некоторые родители откровенно травят учителей за личную жизнь. Причем необоснованно.
В феврале прошлого года в Министерство образования Новосибирской области поступила жалоба на фотографии, опубликованные учительницей из Куйбышева. По мнению автора обращения, 25-летняя Марина Львова разместила в сети интимные материалы. Однако, как выяснилось позже, на фотографиях Марина стояла рядом с мужем возле церкви.
Почему учителям запрещают выкладывать фото в купальниках?
Негласный запрет на публикацию в соцсетях учителями фотографий в купальниках и бикини — это нормально и не является буллингом, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с 360.ru она рассказала, что подобные ограничения связаны прежде всего с уважением к профессии.
Я ничего не имею против фото учителей в купальниках, но думаю, что каждый педагог должен взвешивать, как к той или иной фотографии в социальных сетях отнесутся его ученики. Если это действительно неуместное маленькое бикини. <…> В некоторых наших республиках, в общем-то, и обычный купальник не приветствуется. Мы просто должны все помнить, что учителя — это особые люди, к которым мы относимся с огромным уважением. Любой ребенок считает их примером для подражания.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Депутат подчеркнула, что есть особые условия в трудовом законодательстве, которые предусматривают в том числе увольнение учителя за аморальное поведение. По ее мнению, нужно все-таки соотносить восприятие окружающих с той функцией, которую несет учитель.
«И ученики, и родители должны уважать учителя, но и учитель должен ставить себя таким образом, чтобы его поведение, даже фотографии, выкладываемые в соцсетях, соответствовали этому высокому званию „учитель“, тому уважению, которое он хочет получить от окружающих», — отметила депутат.
Бессараб подчеркнула, что не против того, что учителя отдыхают на пляжах, купаются в купальниках.
«Но иногда, на мой взгляд, это достаточно преувеличено, уже когда молодая учительница показывает себя в ночном клубе, дико танцующей чуть ли не у стойки», — добавила собеседница 360.ru.
Личное — публичное? Что думают учителя о фото в купальниках
Официального запрета на публикацию фото в купальниках в России нет. Но если человек хочет делиться откровенным контентом, он должен быть готов к последствиям. В частности, негативным комментариям. Таким мнением в беседе с 360.ru поделилась учитель математики МБОУ «СОШ № 1 станицы Зеленчукской им. В. П. Леонова» Карачаево-Черкесской Республики, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» Юлия Капалкина.
Лично я не публикую свои фотографии в купальниках, стараюсь придерживаться дресс-кода в любом случае, хотя официально-то ничего не запрещено. <…> Стараюсь очень аккуратно относиться к тому контенту, который я выкладываю, который могут увидеть мои ребята. Не в том дело, как бы, что какая-то я прям ужасная ханжа, но есть какие-то, ну просто какая-то профессиональная этика.
Юлия Капалкина
учитель математики
Учитель подчеркнула, что никого не осуждает. Каждый человек решает сам для себя, что он готов освещать публично, а что нет. В таком случае он берет на себя все риски.
«Если человек готов делиться своим личным откровенным контентом, то, видимо, нужно быть готовым тоже и к каким-то не очень приятным комментариям. На любой роток не накинешь платок», — сказала Капалкина.