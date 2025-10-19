19 октября 2025 19:41 Мировое поветрие дошло и до нас. Вассерман раскрыл подводные камни 12-летнего обучения Депутат Вассерман раскритиковал идею 12-летнего обучения в школах 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Образование

ЕГЭ

Дети

Школы

Депутаты

Россия

Запад

В России все чаще начали говорить о введении в школах 12-летнего обучения. Сторонники изменений бьют тревогу из-за увеличивающейся с каждым годом программы, а противники предостерегают от излишней нагрузки на учащихся.

Когда заговорили о 12 классах Своим экспертным мнением об этом непростом вопросе с 360.ru поделился энциклопедист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что идея об увеличении сроков обучения ненова: она возникла на Западе и продолжает захватывать умы в разных странах. По его словам, причин на это всего две. «Первая: когда хозяйство испытывает упадок. Число рабочих мест сокращается и появляется желание подольше удержать молодежь в стороне от рынка рабочих мест, чтобы она не ужесточала конкуренцию. И соответственно, простейший способ этого добиться — удлинение срока обучения», — объяснил парламентарий. Он оговорился, что в России проблемы с дефицитом рабочих мест нет и не предвидится. «Вторая причина появилась сравнительно недавно, примерно полвека назад. В тех краях, которые мы называем коллективным Западом, образование вывернули наизнанку. <… > Где-то в середине 1970-х годов оно там развернулось в сторону уничтожения», — отметил Вассерман.

Фото: В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ / Медиасток.рф

Депутат уточнил, что на Западе с помощью изменений в системе образования решили не допускать, чтобы у детей и подростков, обучающихся в обычных школах, сформировалось понимание закономерностей и взаимосвязей явлений и процессов. По его словам, западные элиты поставили перед собой задачу сделать так, чтобы простой американец или европеец не только не имел целостной картины мира, но и не знал, что она возможна.

Он должен воспринимать мир как россыпь фактов, никак друг с другом не связанных и ничем не обусловленных. Понятно, что в таких условиях ему нужно каждый факт зазубривать отдельно, тратить на это несравнимо больше сил, чем нужно для понимания закономерностей, связующих эти факты. Анатолий Вассерман Депутат Госдумы и публицист

По словам Вассермана, в итоге сил и времени на процесс обучения на Западе тратится больше, а результаты — хуже.

Что с образованием в России «Лет 30 назад, в лихие девяностые, это мировое поветрие дошло и до нас. Дошло в основном по той же причине, по какой появилось на Западе. Когда ты не видишь связи между фактами, тебе легко впарить любую фальшивку», — добавил парламентарий. Он отметил, что в России уже осознали эту опасность, поэтому из ЕГЭ с каждым годом убирают вопросы, рассчитанные на запоминание или угадывание. Вместо них появляются задания, в которых требуется понимание, а не зубрежка.

«Я надеюсь, что у нас этот перекос достаточно скоро будет выправлен и нагрузка на учащихся упадет, но не в том смысле, что они будут меньше знать, а в том, что они будут легче узнавать и понимать», — заявил энциклопедист. Вассерман выразил уверенность, что надобность в длительном обучении отпадет сама собой. Также он ответил на вопрос о том, можно ли отправлять на учебу в школу шестилетних детей.

Это зависит от того, что в этом классе ему преподают и что он успеет узнать до этого. <…> Сейчас многое из того, что в мое время учили в первом классе, дети осваивают еще в детском саду. Значит, можно отдавать их в школу пораньше. Анатолий Вассерман Депутат Госдумы и публицист

Депутат добавил, что сам пошел в школу в восемь лет — родители отправили его сразу во второй класс после домашнего обучения.