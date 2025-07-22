В школах России введут уроки «Духовно-нравственной культуры». Что думают учителя?
Ямбург: преподавать духовно-нравственную культуру в рамках существующих уроков
Предмет «Духовно-нравственная культура России», который в будущем учебном году планируют ввести в российских школах, вызывает у педагогического сообщества неоднозначную реакцию. Будет ли новый предмет полезен и какие могут возникнуть проблемы при его внедрении в образовательную программу — разбирался 360.ru.
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО и директор школы № 109 Евгений Ямбург заявил, что предложения о введении новых предметов появляются регулярно, но расширение школьной программы должно быть обоснованным и продуманным.
«Я ничего не имею против духовно-нравственной культуры, но начинается профессиональный вопрос: нельзя бесконечно расширять контент образования. У нас только ленивый не внес свои пять копеек: министерство по налогам — „давайте налоги преподавать“, министерство экологии — „давайте про мусор раздельный“. А я тихо спрашиваю: „за счет чего? Сократим математику? Русский [язык]?“ Голова ребенка — не бесконечная. Есть нормы, и нарушать их — путь в тупик», — сказал он.
Ямбург отметил, что духовно-нравственные ценности должны формироваться не через отдельный предмет, а органично проникать в существующие гуманитарные дисциплины — историю и литературу.
«В этом смысле все гуманитарные предметы, если грамотно преподаются, дают духовно-нравственные ориентиры для детей. Вся великая русская классическая литература — и Достоевский, и Толстой, и Чехов, и Куприн — это духовно-нравственная литература, самый духовно-нравственный урок — история».
Евгений Ямбург
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО и директор школы № 109
Кроме того, учитель подчеркнул, что для качественного обучения этой дисциплины нужны учителя нового уровня, которые будут не просто зачитывать учебное пособие, а увлекать детей, используя современные технологии и методики.
«Жизнь изменилась, появился искусственный интеллект, нейросети. И бессмысленно с этим спорить. <… > Это то, что называется на языке метапредметной компетенцией. <… > Традиция и инновации — как два плеча коромысла, и только в равновесии можно идти вперед», — заключил он