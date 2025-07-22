В школах России введут уроки «Духовно-нравственной культуры». Что думают учителя?

Предмет «Духовно-нравственная культура России», который в будущем учебном году планируют ввести в российских школах, вызывает у педагогического сообщества неоднозначную реакцию. Будет ли новый предмет полезен и какие могут возникнуть проблемы при его внедрении в образовательную программу — разбирался 360.ru.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО и директор школы № 109 Евгений Ямбург заявил, что предложения о введении новых предметов появляются регулярно, но расширение школьной программы должно быть обоснованным и продуманным.

«Я ничего не имею против духовно-нравственной культуры, но начинается профессиональный вопрос: нельзя бесконечно расширять контент образования. У нас только ленивый не внес свои пять копеек: министерство по налогам — „давайте налоги преподавать“, министерство экологии — „давайте про мусор раздельный“. А я тихо спрашиваю: „за счет чего? Сократим математику? Русский [язык]?“ Голова ребенка — не бесконечная. Есть нормы, и нарушать их — путь в тупик», — сказал он.