В России разработали решение для мобильного образования

МТС поддержит запуск формата мобильного обучения с интеграцией сервисов искусственного интеллекта в университете «Синергия» Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

С начала нового учебного года студенты программ среднего профессионального, высшего и дополнительного образования университета получат доступ к учебным материалам на мобильной образовательной платформе.

Для реализации проекта оператор разработал комплексное технологическое решение, которое включает в себя мобильную связь, безлимитный интернет и специализированные цифровые сервисы, которые будут предоставляться студентам на специальных условиях.

Внедряемые ИИ-инструменты позволят, в частности, автоматизировать интеллектуальную запись разговоров, формировать краткое содержание лекций, осуществлять оперативный поиск информации в сети и блокировать нежелательные вызовы.

Со своей стороны, университет адаптирует образовательную платформу под мобильные устройства, внедрит короткие обучающие блоки, вертикальные видео и упрощенный интерфейс для выполнения проверочных заданий и получения обратной связи.

Новый формат будет доступен для студентов широкого спектра специальностей. В их числе — информационные технологии, аналитика данных, искусственный интеллект, интернет-маркетинг, дизайн, управление продуктами, электронная коммерция, а также юриспруденция, психология и креативные индустрии.

Вице-президент, директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов отметил, что компания поддерживает созидательные инициативы, направленные на расширение доступа к образовательной инфраструктуре с помощью инновационных технологий.

«Совместный проект позволит сделать доступ к образовательному процессу максимально гибким и мобильным. МТС системно развивает партнерства с ведущими вузами страны, способствуя повышению качества ИТ-образования и подготовке специалистов в высокотехнологичных отраслях», — добавил он.

Ректор университета Артем Васильев подчеркнул, что современное образование должно быть технологичным и понятным студенту.

«Новая платформа позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения и эффективно интегрировать учебный процесс в профессиональную деятельность — работу, проекты, командировки. Вместе с МТС мы создаем среду, в которой студент может непрерывно развивать компетенции, сохраняя высокий уровень вовлеченности и качества обучения», — заключил Васильев.

Партнеры оценили потенциальный объем проекта мобильного образования в 100 тысяч студентов в год.