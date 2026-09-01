В подмосковном колледже «Энергия» начали учебу 2,5 тысячи первокурсников

Обучение в подмосковном колледже «Энергия» начали 2,5 тысячи первокурсников. Торжественные линейки прошли в десяти структурных подразделениях — в Реутове, Балашихе, Электроуглях, Ногинске и Старой Купавне.

По словам директора «Энергии», члена Регионального совета Московского областного реготделения Союза машиностроителей России Константина Подоляка, приемная кампания в этом году превзошла все ожидания — заняты все бюджетные места. Конкурс доходил до шести человек на место.

Значительное число студентов поступило по программам «Профессионалитет».

«В приоритете у абитуриентов — сварочное производство, технологии машиностроения, операторы-наладчики металлообрабатывающих станков, полимерные композиты, аддитивные технологии, мехатроника и мобильная робототехника. Популярностью пользуется IT-сфера — информационные системы, обеспечение информационной безопасности, инфокоммуникационные системы связи. Большое внимание уделяют и правоохранительной сфере, кинологии, защите от ЧС, пожарной безопасности», — отметил Подоляк.

«Энергия» сотрудничает с Московским областным РО СоюзМаш и машиностроительными предприятиями. Среди них — реутовское НПО машиностроения, балашихинские Авиационная корпорация «Рубин», КРИОГЕНМАШ и другие.

По мнению председателя Московского областного реготделения Союза машиностроителей Валерия Бунака, взаимодействие с колледжем нацелено на развитие подходов к подготовке рабочих. Федеральный проект «Профессионалитет» в этом контексте играет ключевую роль.

«Московское областное отделение СоюзМаша не просто является его идеологом в регионе — мы, если так можно выразиться, его „мыслительный центр“. Реготделение внесло весомый вклад в создание образовательно-производственного кластера „Машиностроение“ на базе колледжа „Энергия“. Этот шаг позволил готовить рабочих по ускоренным программам. В образовательном процессе задействованы предприятия-партнеры — в качестве будущих работодателей», — объяснил Валерий Бунак.

«ПК» Энергия» по праву считается одним из крупнейших и динамично быстроразвивающихся колледжей, он входит в число лидеров системы профессионального образования региона.