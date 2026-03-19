Сегодня 01:20 В первый класс по-новому. Как подать заявление в Подмосковье: инструкция для родителей Запись в первый класс в Подмосковье начнется 23 марта 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Подмосковье

В Подмосковье скоро начнется первая волна записи в первый класс, на сайте госуслуг уже можно создать предзаполненную заявку. Кто может записаться в первую волну, в какие сроки и какие документы нужно предоставить родителям будущего первоклассника — в материале 360.ru.

Прием заявок Первая волна: начало предзаписи и отправка предзаполненных заявок С 17 марта на региональном портале госуслуг можно заполнить заявку на прием ребенка в первый класс. Услуга черновика предоставляется в этом году впервые. Сохраненное заявление будет хранится в разделе «Черновики» в личном кабинете. Вносить изменения в заявку можно до 23 марта — в этот день стартует прием заявок первой волны. В день старта записи нужно будет только кликнуть на уже заполненное заявление и отправить его.

В первой волне принимают заявки в отношении детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих льготное право. Если школьник не проживает на территории, закрепленной за школой, то заявку на прием в первый класс можно подать, если в этом учебном заведении уже обучаются старшие брат или сестра. Прием заявок в 1 класс проходит с 23 марта по 30 июня.

Вторая волна: не по месту регистрации Для детей, не проживающих на закрепленной территории сроки подачи заявок — с 6 июля по 5 сентября. Перевести ребенка из одной школы в другую можно в течение всего учебного года.

Что нужно для подачи заявления Перейти на онлайн-сервис «Госуслуги Московской области»

В пункте «Цель обращения» выбрать «Прием на обучение в первый класс детей, имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право, а также детей, проживающих на закрепленной территории»;

Кликнуть на кнопку «Получить услугу»;

Действуйте по дальнейшим указаниям.

Документы и сведения Подать заявление можно только в одну школу. Чтобы подать заявку в электронной форме родителям необходимо подготовить следующие сведения и документы: Данные о родителе или законном представителе: ФИО;

Дата рождения;

Пол;

СНИЛС;

ИНН;

Реквизиты паспорта. Данные о ребенке: ФИО;

Дата рождения;

Пол;

Реквизиты свидетельства о рождении;

Адрес регистрации;

СНИЛС.

Если есть право на приоритетный прием, необходимо ввести данные брата или сестры ребенка или прикрепить скан справки с работы. Оригиналы документов в школу приносить не нужно — данные проверят на основании предоставленных реквизитов. Если в школе по месту жительства не осталось свободных мест, а родители не успели подать заявку, ребенка зачислят в учреждение, ближайшее к месту его проживания. В первый класс в России принимают детей в возрасте от шести с половиной до восьми лет. Родители по желанию могут отдать ребенка в первый класс раньше или позже указанного возраста — для этого необходимо написать заявление в местное управление образования.

Для иностранных граждан: Паспорт родителя;

Регистрация ребенка по месту жительства/пребывания;

Свидетельство о рождении ребенка;

Иностранный паспорт ребенка;

СНИЛС родителя и ребенка (при наличии);

ИНН;

Документы ребенка и родителя, подтверждающие право проживания и пребывания в РФ;

Документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);

Дактилоскопическая регистрация;

Медицинская справка об отсутствии инфекционных заболеваний.