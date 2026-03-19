В первый класс по-новому. Как подать заявление в Подмосковье: инструкция для родителей

Запись в первый класс в Подмосковье начнется 23 марта

В Подмосковье скоро начнется первая волна записи в первый класс, на сайте госуслуг уже можно создать предзаполненную заявку. Кто может записаться в первую волну, в какие сроки и какие документы нужно предоставить родителям будущего первоклассника — в материале 360.ru.

Прием заявок

Первая волна: начало предзаписи и отправка предзаполненных заявок

С 17 марта на  региональном портале госуслуг можно заполнить заявку на прием ребенка в первый класс.

Услуга черновика предоставляется в этом году впервые. Сохраненное заявление будет хранится в разделе «Черновики» в личном кабинете. Вносить изменения в заявку можно до 23 марта — в этот день стартует прием заявок первой волны. В день старта записи нужно будет только кликнуть на уже заполненное заявление и отправить его.

В первой волне принимают заявки в отношении детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих льготное право. Если школьник не проживает на территории, закрепленной за школой, то заявку на прием в первый класс можно подать, если в этом учебном заведении уже обучаются старшие брат или сестра.

Прием заявок в 1 класс проходит с 23 марта по 30 июня.

Вторая волна: не по месту регистрации

Для детей, не проживающих на закрепленной территории сроки подачи заявок — с 6 июля по 5 сентября. Перевести ребенка из одной школы в другую можно в течение всего учебного года.

Что нужно для подачи заявления

Документы и сведения

Подать заявление можно только в одну школу. Чтобы подать заявку в электронной форме родителям необходимо подготовить следующие сведения и документы:

Данные о родителе или законном представителе:

Данные о ребенке:

Если есть право на приоритетный прием, необходимо ввести данные брата или сестры ребенка или прикрепить скан справки с работы. Оригиналы документов в школу приносить не нужно — данные проверят на основании предоставленных реквизитов.

Если в школе по месту жительства не осталось свободных мест, а родители не успели подать заявку, ребенка зачислят в учреждение, ближайшее к месту его проживания.

В первый класс в России принимают детей в возрасте от шести с половиной до восьми лет. Родители по желанию могут отдать ребенка в первый класс раньше или позже указанного возраста — для этого необходимо написать заявление в местное управление образования.

Для иностранных граждан:

