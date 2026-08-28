Учителя из Москвы стали участниками конференции «Музыкальная педагогика»

Конференция, которая собрала более 150 преподавателей региональных школ искусств, прошла в Ханты-Мансийске с 25 по 27 августа. Мероприятие состоялось при поддержке правительства региона и программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

Педагоги музыкальных школ посетили мастер-классы и лекции от преподавателей ведущих вузов России. Участники конференции получили сертификаты повышения квалификации Московского музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

Центральным событием программы стала пленарная сессия «Музыкальное образование: кадры, партнерство, перспективы», в которой приняли участие губернатор ХМАО — Югры Руслан Кухарук, народный артист России Юрий Розум, ректор института имени Ипполитова-Иванова Валерий Ворона и директор по коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль. Представители правительства ХМАО — Югры и института имени Ипполитова-Иванова подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет основой для совместной работы.

Конференцию завершили тематические лекции. Об эволюции музыки рассказал музыковед Ярослав Тимофеев, а музыкальный критик Артем Варгафтик — о последней симфонии Петра Ильича Чайковского. Затем состоялся гала-концерт, участниками которого стали артисты, которые и преподают, и выступают. Это пианист Юрий Розум, гитарист Евгений Финкельштейн, оперный певец Олег Кулько и другие.

Столичные педагоги традиционно участвуют в «Музыкальных мастерских Юрия Розума» в Капотне, которые проходят при поддержке Московского НПЗ. Проект дарит талантливым детям возможность творческого взаимодействия с известными артистами.

«Ежегодная конференция по музыкальной педагогике, которую попросили организовать руководители нескольких регионов, направлена на повышение качества образования через развитие компетенций преподавателей музыки», — рассказал директор по коммуникациям компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

По словам народного артиста России и президента Международного благотворительного фонда Юрия Розума, конференция подтвердила, что учителям нужны новые методики и живое общение.

«Здесь они получают не абстрактные рассуждения, а рабочие приемы и новые творческие идеи, которые можно сразу применять в музыкальной школе. Именно такие встречи дают мощный импульс специалистам и детям, а также превращают отдельные мастер-классы в реальную систему воспитания и образования музыкантов», — прокомментировал Розум.