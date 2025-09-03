Сунь-цзы вместо Диккенса. Станет ли китайский основным иностранным языком в школах
Директор лицея «Вторая школа»: китайский не заменит европейские языки в школах
На фоне укрепления отношений России и Китая депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман предложил изучать китайский язык во всех школах. Идея о таких кардинальных изменениях может показаться заманчивой, но у нее есть подводные камни. Включат ли труды Конфуция и Сунь-цзы в школьную программу — разбирался 360.ru.
Китайский язык вытесняет западные
Парламентарий выразил мнение, что для русского человека английский и китайский одинаково сложные. Он допустил, что в скором времени язык Поднебесной станет обязательным для учащихся, так как у него большие перспективы.
Высказывание гроссмейстера шоу «Своя игра» прокомментировал директор московского Лицея «Вторая школа» Михаил Случ. В беседе с 360.ru он заверил, что высоко оценивает авторитет Вассермана, но сомневается в том, что китайский в обозримом будущем вытеснит английский и другие языки.
«Люди что-то предлагают, но им же в голову не приходит, как это реализовывать. Необходимо посчитать, сколько нужно для этого учителей и так далее. Это просто невозможно», — подчеркнул педагог.
Директор лицея добавил, что языки в школах изучают в определенном контексте. Например, на уроках английского школьники знакомятся с романами Чарльза Диккенса и узнают, что такое Биг-Бен. В случае с китайским языком у русского человека зачастую просто нет представления об азиатской культуре.
Люди, которые живут в Хабаровске, этот контекст как-то имеют, но все остальные знают о Китае только то, что он большой и там есть Великая стена <…> «Записки Пиквикского клуба» или «Оливера Твиста» дети читали, но здесь уже нет ничего. Не Сунь-цзы же вносить в список внеклассной литературы.
Михаил Случ
директор московского Лицея «Вторая школа»
Случ напомнил, что во многих школах китайский уже изучают и даже проводят по нему олимпиады и ЕГЭ. Однако, даже в этих случаях грамота Поднебесной выступает в качестве дополнительного, а не основного языка.
Почему китайский не станет обязательным
Удивила директора лицея и фраза депутата о простоте китайского. Он предположил, что эрудит имеет в виду, что язык учится гораздо легче, если студент уже знает другие.
«Я не собираюсь сравнивать себя с Вассерманом, который является гениальным человеком, но, исходя из своего жизненного опыта: если человек знает два иностранных языка, то третий выучить проще», — отметил он.
Педагог добавил, что для школьников изучение китайского станет настоящим испытанием, потому что у них не может быть серьезного опыта в сфере лингвистики. Идею делать экзотический язык с иероглифами, тонами и «другой философией» основным для школьной программы он назвал странной и нереализуемой.