Сунь-цзы вместо Диккенса. Станет ли китайский основным иностранным языком в школах

На фоне укрепления отношений России и Китая депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман предложил изучать китайский язык во всех школах. Идея о таких кардинальных изменениях может показаться заманчивой, но у нее есть подводные камни. Включат ли труды Конфуция и Сунь-цзы в школьную программу — разбирался 360.ru.

Китайский язык вытесняет западные

Парламентарий выразил мнение, что для русского человека английский и китайский одинаково сложные. Он допустил, что в скором времени язык Поднебесной станет обязательным для учащихся, так как у него большие перспективы.

Высказывание гроссмейстера шоу «Своя игра» прокомментировал директор московского Лицея «Вторая школа» Михаил Случ. В беседе с 360.ru он заверил, что высоко оценивает авторитет Вассермана, но сомневается в том, что китайский в обозримом будущем вытеснит английский и другие языки.

«Люди что-то предлагают, но им же в голову не приходит, как это реализовывать. Необходимо посчитать, сколько нужно для этого учителей и так далее. Это просто невозможно», — подчеркнул педагог.

Директор лицея добавил, что языки в школах изучают в определенном контексте. Например, на уроках английского школьники знакомятся с романами Чарльза Диккенса и узнают, что такое Биг-Бен. В случае с китайским языком у русского человека зачастую просто нет представления об азиатской культуре.