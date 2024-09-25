Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал сократить время на получение среднего образования, ведь 11 лет в школе — «непозволительная роскошь». По его мнению, программу следует «спрессовать», чтобы дети быстрее приступали к профессиональной подготовке. Насколько это оправданно в 2024 году и что думают эксперты — в материале 360.ru.

Татьяна Гартман, преподаватель русского языка, блогер

Очень сложный вопрос, а главное — неожиданный. К образованию подбираются с разных сторон, но с этой впервые. Скажу, что, наверное, можно довольно безболезненно перестроить программу 11-летнего на 10-летнее, как это было в советские времена. Не думаю, что мое образование было менее полным по сравнению с образованием нынешних школьников.

Но зачем это надо? Не совсем понимаю идею. Если хотят получить как можно быстрее рабочие руки, то сейчас есть девятилетнее образование, после которого выходят новые кадры. Подростки, выбирающие колледжи, почти сразу начинают работать.

Хотя есть странность в том, что ребенок в 18 лет учится в школе. Например, ему в январе исполнилось 18, однако в школе учиться еще полгода. Казалось бы, вполне взрослый человек, которому почти все можно в этой жизни, продолжает получать среднее образование. В этом некий диссонанс.

Фото: Belkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Если речь идет о перестройке учебного процесса, то в школе всегда есть ведущие и «неглавные» предметы. Вероятно, сокращать программу хотят за счет отказа от каких-то предметов, а в освободившиеся часы сделать акцент на чем-то или углубить изучение основных предметов. Перестроить программу можно, но необходимо сделать это под конкретные задачи. Может быть, даже под конкретные школы.