Спрессованная школьная программа — путь к «поколению тупых»?
Историк Казаков назвал идею о сокращении школьной программы вредительством
Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал сократить время на получение среднего образования, ведь 11 лет в школе — «непозволительная роскошь». По его мнению, программу следует «спрессовать», чтобы дети быстрее приступали к профессиональной подготовке. Насколько это оправданно в 2024 году и что думают эксперты — в материале 360.ru.
Далее — прямая речь.
Татьяна Гартман, преподаватель русского языка, блогер
Очень сложный вопрос, а главное — неожиданный. К образованию подбираются с разных сторон, но с этой впервые.
Скажу, что, наверное, можно довольно безболезненно перестроить программу 11-летнего на 10-летнее, как это было в советские времена. Не думаю, что мое образование было менее полным по сравнению с образованием нынешних школьников.
Но зачем это надо? Не совсем понимаю идею. Если хотят получить как можно быстрее рабочие руки, то сейчас есть девятилетнее образование, после которого выходят новые кадры. Подростки, выбирающие колледжи, почти сразу начинают работать.
Хотя есть странность в том, что ребенок в 18 лет учится в школе. Например, ему в январе исполнилось 18, однако в школе учиться еще полгода.
Казалось бы, вполне взрослый человек, которому почти все можно в этой жизни, продолжает получать среднее образование. В этом некий диссонанс.
Если речь идет о перестройке учебного процесса, то в школе всегда есть ведущие и «неглавные» предметы. Вероятно, сокращать программу хотят за счет отказа от каких-то предметов, а в освободившиеся часы сделать акцент на чем-то или углубить изучение основных предметов.
Перестроить программу можно, но необходимо сделать это под конкретные задачи. Может быть, даже под конкретные школы.
Дмитрий Казаков, член Совета межрегионального профсоюза «Учитель»
Кроме как вредительством эту инициативу я назвать не могу. Как в современном мире ребенок сможет освоить целую профессию? Приводить контраргументы сложно, потому что найти в этом предложении позитив невозможно.
Непонятно, что сокращать — программу в школе и обучение в вузах? Нам студенты в колледжах будут готовить полеты в космос? Может быть, мы сократим время обучения для врачей, педагогов? Я знаю, что в советское время после войны были ситуации, когда учителем мог стать, по сути, ребенок 16 лет.
Сейчас такое трудно представить. Современный мир настолько технологичен и сложен, что говорить о каком-то упрощении образования опасно.
Владимир Михайлов, общественный деятель
Когда я был в школе, мы тоже учились 10 лет, как предлагают сейчас. Для чего ввели 11 лет — до конца не понятно. Если раньше в начальной школе учились три года, то сейчас — четыре.
В принципе, если кто-то из молодых людей не собирается получать высшее образование, а хочет учиться в колледже, то восьми классов, как было раньше, достаточно. Я пока не вижу больших плюсов, но и минусов тоже нет.
По моему мнению, можно сделать в саду подготовительную группу, чтобы она готовила детей к школе.
Гарри Мурадян, член экспертного совета Госдумы
Полнейшая бредятина. Во-первых, по закону с 14 лет у нас можно работать. Президент подписал закон, который облегчает трудоустройство подростков. Раньше нужно было собрать 10 разных справок для этого, сейчас требуются лишь полная семья и согласие родителей.
С 16 лет можно ИП открывать. Процесс сильно упростили.
Во-вторых, никто не заставляет ребенка учиться в школе 11 лет. Те, кто не хотят, после девятого класса идут в колледж и параллельно работают.
Российская система образования, с фундаментальной точки зрения, считается самой глубокой. Наши специалисты, например математики, работают за границей.
Если у нас задача — сделать «поколение тупых», как в США, которые не отличают Австрию от Австралии, то пожалуйста. Тогда давайте образование облегчим, сделаем проще и детей побыстрее на завод отправим.
Ольга Пилипенко, член комитета ГД по науке и высшему образованию
В Советском Союзе дети учились 10 или восемь лет. Физиологически дети с семи до 17 лет готовы впитывать ту информацию, которую им преподают.
Раньше приходили в школу неподготовленные. Были подготовительные классы, но их организовывали для социализации. Сейчас семилетний ребенок чуть ли не сдает экзамены, чтобы поступить в школу. Он должен уметь читать или разбираться в буквах, считать и писать.
Тогда для чего нам четырехлетняя начальная школа? Мы даем больше знаний или компетенций? С пятого по девятый класс преподают общие предметы, которые перекликаются с дисциплинами советского времени. Их объемы, на самом деле, не увеличили. Классов просто стало больше.
В 10-м и 11-м классах преподают профильные предметы. В старшую школу ребенок тоже, по сути, поступает, так как он должен пройти отбор.
Сейчас 11-й класс — это год для подготовки к ЕГЭ, новых знаний учащиеся не получают. Повторяют пройденное.
Нужно оценить, что изменилось за тот год, который ребенку предоставили учиться в школе. Знаний не прибавилось, увеличилось лишь количество проверочных работ: региональных, внутришкольных, ЕГЭ, ОГЭ. Я не говорю об отмене экзаменов, но я говорю о подходе к выпускным проверкам.
К сокращению школьной программы нужно подходить выверенно, провести эксперимент, если педагоги и родители дадут на это разрешение. Если мы говорим, что дети физиологически готовы, впитывают необходимую информацию, на это можно пойти.
Нужно учитывать, что сейчас дети быстрее развиваются. Я и мой отец пошли учиться с шести лет. Это самое хорошее время для впитывания информации.
Приходить в школу нужно не с навыками чтения, счета и письма, а чтобы там этому учили. Нужно менять содержательную часть образования, поскольку знания, которые дети получают в школе, должны оставаться у них на всю жизнь.
Андрей Ковалев, общественный деятель
Мединский абсолютно прав. Мы учились 10 лет и не испытывали какого-то дискомфорта.
Мой 10-летний сын сейчас учится в спокойном, щадящем режиме. Нагрузка, может быть, и больше. Оставшийся год дети будут учиться в институте.
Удивительно, когда у нас в 18 лет оканчивают школу, ведь это уже взрослые люди. В таком возрасте нужно уже учиться либо в колледже, либо в вузе. А может, даже идти работать.