Решение о смене школы в выпускных классах всегда дается тяжело. Но иногда оставаться — худший выбор. Рассмотрим пять ситуаций, когда переход в другое образовательное учреждение за 10-12 месяцев до экзаменов станет прагматичным шагом.

Программа не соответствует целям ребенка

Подросток определился с направлением (например, ИТ, инженерия или медицина), а текущий профиль не дает нужной комбинации предметов и глубины их изучения. Добавить часы по профильной математике, физике, химии или биологии часто невозможно, а индивидуальные договоренности ограничены. Учителя объективно ведут программу для всего класса, а не под одного ученика.

В этом случае разумно искать школу, где уже есть подходящий профиль, дополнительные модули по нужным предметам, регулярные консультации, пробники ЕГЭ по календарю и индивидуальный план изучения нужных тем. Такой переход не требует менять программу под каждого — он просто помещает ребенка в среду, которая изначально соответствует его целям поступления.

Подготовка идет вслепую

Успеваемость вроде стабильна, но нет системной диагностики и персонального плана подготовки. Пробники экзамена проводят эпизодически или вовсе отсутствуют, критерии ЕГЭ никто не разбирает, прогресс по темам не фиксирует.