Сменить школу за год до ЕГЭ — нормально. Топ случаев, когда это действительно нужно
Олеся Маерова: если нет системного подхода к обучению, школу надо менять
Решение о смене школы в выпускных классах всегда дается тяжело. Но иногда оставаться — худший выбор. Рассмотрим пять ситуаций, когда переход в другое образовательное учреждение за 10-12 месяцев до экзаменов станет прагматичным шагом.
Программа не соответствует целям ребенка
Подросток определился с направлением (например, ИТ, инженерия или медицина), а текущий профиль не дает нужной комбинации предметов и глубины их изучения. Добавить часы по профильной математике, физике, химии или биологии часто невозможно, а индивидуальные договоренности ограничены. Учителя объективно ведут программу для всего класса, а не под одного ученика.
В этом случае разумно искать школу, где уже есть подходящий профиль, дополнительные модули по нужным предметам, регулярные консультации, пробники ЕГЭ по календарю и индивидуальный план изучения нужных тем. Такой переход не требует менять программу под каждого — он просто помещает ребенка в среду, которая изначально соответствует его целям поступления.
Подготовка идет вслепую
Успеваемость вроде стабильна, но нет системной диагностики и персонального плана подготовки. Пробники экзамена проводят эпизодически или вовсе отсутствуют, критерии ЕГЭ никто не разбирает, прогресс по темам не фиксирует.
В такой модели невозможно прогнозировать баллы и управлять рисками. Если школа не готова ввести регулярные пробники ЕГЭ с разбором ответов и далее составлять и корректировать индивидуальный план подготовки для учеников, переход в учебное заведение с системной подготовкой ко вступительным экзаменам попросту необходим.
Неудобные расписание и логистика
Когда значительная часть важных предметов по расписанию стоят во второй половине учебного дня, ребенок получает информацию уже уставшим, в результате материал плохо усваивается. А если школа находится далеко от дома, дорога дополнительно съедает время и силы.
В выпускном классе приоритет — стабильный режим и фиксированные часы подготовки в комфортное для ребенка время. Если перенести ключевые предметы на первую половину дня, сократить путь до школы и добавить консультации по профилям в учебный график нельзя, стоит рассмотреть перевод в другую школу.
Команда предметников не работает как единая система
Даже при сильных предметниках результат проседает, если нет координации между педагогами. Требования к оформлению на математике и физике различаются, домашние задания накладываются в один день, разбор ошибок идет без общего графика?
В итоге ученик зря теряет время и концентрацию, пытаясь соблюсти разрозненные требований учителей, и не понимает приоритетов.
Подготовка к ЕГЭ требует согласованных критериев, общего календаря пробных работ и единых правил обратной связи.
Если школа не выстраивает такую систему, разумно рассмотреть перевод туда, где предметники работают как команда и учебный процесс синхронизирован.
Неподходящая среда: от конфликтов до излишней мягкости
Обе крайности мешают подготовке. При небезопасном микроклимате в коллективе — подшучиваниях, давлении, игнорировании — снижается концентрация, нарушается режим, растет тревога.
Чрезмерно мягкий подход — завышенные оценки, отсутствие проверок под нагрузкой, постоянное «все нормально» — формирует ложное ощущение готовности к экзамену.
Автор: Олеся Маерова, глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр»