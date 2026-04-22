Сегодня 07:01 Школьные ВПР проведут по новым правилам. Что нужно знать родителям и ученикам

Школы

Учителя

Россия

Школьники

Экзамены

Образование

Каждую весну школьники пишут всероссийские проверочные работы — ВПР. Это не экзамены и не итоговая аттестация, а проверка знаний учеников, но не только. По полученным результатам оценивают преподавательский состав, а также качество работы школ. Что такое ВПР, как изменилась проверка знаний детей в этом учебном году и как узнать результаты, выяснил 360.ru.

Что такое ВПР и в каких классах их проводят?

Всероссийская проверочная работа представляет собой контрольную, задания для которой разрабатывают специалисты Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) и Федерального института педагогических измерений под контролем Рособрнадзора.

Задания едины для всех российских школ и обязательны для всех учащихся. За образовательными учреждениями оставили право самостоятельно выбирать даты проведения ВПР в установленный промежуток. В 2026 году проверку знаний назначили с 20 апреля по 20 мая.

Контрольные ВПР не пишут в начальной школе. Также от них освободили учеников девятых и одиннадцатых классов, которым предстоит сдача основных государственных экзаменов (ОГЭ) и единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Результаты ВПР необходимы для выявления проблемных зон в преподавании. Для учителей результаты важны, потому что они позволяют менять методики обучения.

Как изменились ВПР в 2025–2026 учебном году?

ВПР состоят из обязательной части, куда входят русский язык и математика, и дополнительной, в которой школьникам предстоит пройти контрольную по одному или двум предметам, автоматически назначающимся Рособрнадзором. Узнать, какие именно предметы выпадут конкретному классу, можно за неделю до проведения. Если в 2025 году ученики четвертого класса сдавали ВПР по всем предметам, то, начиная с этого года, в дополнительную часть включили только один предмет из окружающего мира, литературного чтения и иностранного языка. Кроме того, для четвертого класса сократили время проведения экзамена до 45 минут по всем трем дисциплинам. Начиная с пятого класса дополнительных предметов для сдачи экзамена уже два. В их числе история, литература, иностранный язык, география и биология. Такой же набор действует для шестых классов.

При введении двух обязательных предметов в силу вступает правило: одна дисциплина — гуманитарная, вторая — естественно-научная. Также они различаются по времени, отведенному на сдачу: 45 и 90 минут.

В седьмом классе к реестру дополнительных предметов добавятся физика и информатика, а в восьмом — химия и обществознание. Учеников десятого класса проверят на знания истории, обществознания, географии, биологии, физики, химии и литературы. Проверку иностранного языка для старшеклассников отменили. При этом для них все экзамены длятся по 90 минут каждый вне зависимости от направления дисциплины. Начиная с этого учебного года школьники могут выбрать способ сдачи ВПР: на бумаге или на компьютере. Кроме того, если раньше оценки никак не влияли на успеваемость, то теперь их поставят в журналы. Но даже если ученик получит негативную отметку, на его переход в следующий класс она не повлияет, но даст учителям понимание, какие темы ребенок не усвоил в течение года.

Как проходит сдача ВПР и как узнать результат?

В день проведения контрольных сотрудники каждой школы получают уникальный код доступа к заданиям. Никаких тестов нет. Школьники сами прописывают краткие или развернутые ответы в зависимости от поставленных вопросов. Пользоваться учебниками, справочниками или гаджетами во время проведения контрольной запрещено. Но на точных науках школьники могут использовать простые калькуляторы, а на географии — атласы.

После истечения времени все работы забирают учителя школы и самостоятельно проводят проверку по полученным критериям правильных ответов. В исключительных случаях педагоги могут привлечь независимых экспертов.

За каждый правильный ответ ученик получает первичные баллы, по итогам окончательной проверки выводится конкретная оценка по пятибалльной шкале. Итоговые результаты вносятся в информационную систему и отправляются в ФИОКО для дальнейшего анализа. О результатах ВПР ученики узнают через одну-две недели после написания работы. Их оглашают классные руководители, а также они появляются в «Электронном дневнике». Результаты публикуются и на официальных сайтах школ.

Можно ли отказаться от сдачи ВПР и кто от него освобожден?

Школьникам отказаться от сдачи ВПР невозможно, потому что это часть образовательного процесса. Если по каким-то причинам ученик пропустил день контрольной, то решение о том, может ли он написать ее отдельно, принимает руководство школы.

Также за учителями остается право решения по детям, которые находятся на семейном обучении и прикреплены к образовательному учреждению.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья также могут сдать ВПР с согласия родителей. Никаких упрощенных вариантов сдачи для них не предусмотрено. Не сдают ВПР ученики учреждений закрытого типа, дети и подростки, проходящие обучение в колониях для несовершеннолетних, ученики заведений, которые находятся в ведомстве силовых структур, а также те, кто учится на территории технополиса «Эра».