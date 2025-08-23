Единое расписание и медосмотры. Что ждет школьников и студентов с 1 сентября 2025 года
Какие изменения в образовании вступят в силу 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года российское образование ждут изменения: от единого расписания для всех школ до новых правил трудоустройства подростков и обязательных медосмотров для дошкольников. Нововведения затронут учеников, студентов и учителей. Что именно изменится в школах, колледжах и вузах — в материале 360.ru.
Трудоустройство подростков
Школьникам и студентам в возрасте от 14 до 18 лет разрешили официально работать в выходные и праздники, но только в период летних каникул и через службы занятости.
Что изменится для дошкольников
В России ввели обязательные медицинские осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей с шести лет. С 13 лет они станут ежегодными. В обоих случаях только с согласия родителей.
Ранее подобного рода осмотры были возможны только с 14 лет.
Что изменится для школьников
Единое расписание
С нового учебного года абсолютно все школы России перейдут на единое расписание. Это не означает, что одни и те же предметы будут проходить в одно и то же время. Синхронизация произойдет в части образовательной программы.
То есть все школьники станут одновременно изучать аналогичные темы по одним и тем же предметам. Это позволит детям при смене учебного заведения не отставать и не перегонять сверстников.
С такой же целью ОГЭ и ЕГЭ синхронизируют со школьными программами. Планирование занятий изменят таким образом, чтобы подготовка к экзаменам стала более логичной, понятной и системной.
Меньше контрольных и домашней работы
Для сокращения поводов для стресса и усталости школьникам будут давать меньше контрольных работ. Теперь на них должно уходить не более 1/10 (около 10%) времени от всех академических часов.
Домашних заданий в младших классах станет меньше:
- У первых классов — до часа в день;
- У вторых и третьих — до 1,5 часа;
- У четвертых — до двух часов ежедневно.
Сокращение часов по некоторым предметам
Из пятых и шестых классов уберут обществознание — эти часы пойдут на историю России и региона.
Изучение английского языка с пятого по седьмые классы школ планируют сократить до двух часов в неделю. Соответствующий проект приказа подготовило Минпросвещения.
Изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане.
Минпросвещения
В этом же документе сказано об утверждении новой школьной дисциплины — «Духовно-нравственная культура России». По задумке, уроки будут проводить у учеников:
- пятых классов — 17 часов;
- шестых и седьмых классов — по 34 часа.
Школьников познакомят с «жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны и доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека».
Оценки за поведение
В некоторых школах введут оценки за поведение. Изменение будет действовать в пилотном режиме в 84 образовательных учреждениях Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.
Поведение будут оценивать у учащихся с первых по восьмые классы в течение учебного года. Если проект будет успешен, его распространят по всей стране.
Родители на ЕГЭ
В следующем периоде сдачи единых государственных экзаменов к детям допустят родителей.
Теперь один представитель детей сможет наблюдать за процедурой прохождения аттестации. По задумке, такой подход позволит выпускникам снизить уровень стресса, а еще не допустить нарушений в процедуре.
Новый порядок оказания медпомощи
В школах появится медицинская сестра-специалист. Она будет бесплатно оказывать первую доврачебную помощь.
Кроме того, вводятся новые требования по оснащению медпункта в школах. Например, в нем должны быть «одноразовые медицинские изделия и расходные материалы, в том числе перчатки медицинские, халаты медицинские, маски медицинские, шапочки хирургические, шпатели для языка смотровые, шприцы, перевязочные материалы, включая бинты, стерильные салфетки, лейкопластырь, а также лекарственные препараты для оказания медицинской помощи детям при анафилактическом шоке».
Общая цифровизация учебного процесса
Минпросвещения пообещало, что к началу нового учебного года программа «Сферум» интегрируется с национальным мессенджером MAX. Она станет доступна учителям, учащимся и родителям.
Предполагается, что симбиоз платформ упростит обмен информацией и повысит эффективность образовательных процессов.
Школьная форма по ГОСТу
С 2025 года образовательные учреждения смогут ввести новую учебную форму, которая будет соответствовать версии ГОСТа от Росстандарта. Требования касаются фасона, тканей, цветов одежды для учащихся:
- деловой стиль (форма предполагает строгость, сдержанность и консерватизм в выборе материалов, цвета, покроя и аксессуаров);
- удобство (покрой изделий должен обеспечивать комфорт для обучающегося как сидя, так и в движении);
- светский характер и эстетика (форма не должна содержать символику асоциальных молодежных объединений или пропагандирующую противоправное поведение);
- государственная символика (рекомендуется размещение на форме государственной и патриотической символики).
Нововведение носит рекомендательный, но необязательный характер.
Что изменится для абитуриентов
Поступление в колледжи
Для зачисления потребуются два экзамена — ОГЭ по русскому языку и математике.
Платное образование в вузах
Набор на платное обучение в высших учебных заведениях будет регулировать не руководство вузов, а власти. Правительство планирует установить квоты, список направлений и условий для поступления. За исполнением планов также проследят федеральные органы.
Абитуриентов успокоили — речи о сокращении платных мест не идет. Цель — повысить качество образования, так как в некоторых вузах разница в уровне подготовки студентов на бюджете и платном отделении бывает слишком велика.
Единые сроки приема документов
Сроки приема документов и зачисления станут едиными с осени этого года. Теперь будет невозможно поступить, если нужные даты пропущены.
По этой же причине университеты не смогут организовывать дополнительный набор студентов вне основного расписания.
Что изменится для студентов
Выпускникам колледжей дали возможность поступить в вуз без ЕГЭ только по родственной специальности. Например, фельдшеру необязательно писать единый госэкзамен, если он собрался продолжать учиться в медицинском университете.
Однако если педагог захочет поступить на экономический факультет вуза, ему придется сдавать ЕГЭ на общих основаниях.