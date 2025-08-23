Единое расписание и медосмотры. Что ждет школьников и студентов с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года российское образование ждут изменения: от единого расписания для всех школ до новых правил трудоустройства подростков и обязательных медосмотров для дошкольников. Нововведения затронут учеников, студентов и учителей. Что именно изменится в школах, колледжах и вузах — в материале 360.ru.

Трудоустройство подростков

Школьникам и студентам в возрасте от 14 до 18 лет разрешили официально работать в выходные и праздники, но только в период летних каникул и через службы занятости.

Что изменится для дошкольников

В России ввели обязательные медицинские осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей с шести лет. С 13 лет они станут ежегодными. В обоих случаях только с согласия родителей.

Ранее подобного рода осмотры были возможны только с 14 лет.

Что изменится для школьников

Единое расписание

С нового учебного года абсолютно все школы России перейдут на единое расписание. Это не означает, что одни и те же предметы будут проходить в одно и то же время. Синхронизация произойдет в части образовательной программы.