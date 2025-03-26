Сегодня 23:05 Российским школьникам рекомендовали фильмы. Почему список вызвал вопросы Режиссер Кара заявил о нехватке классики в списке фильмов для школьников 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Минпросвещения подготовило список из более чем 400 фильмов и мультфильмов, рекомендованных российским школьникам для семейного и внеурочного просмотра. В реестр включили как старые советские картины, так и современные блокбастеры.

Какие фильмы и мультфильмы вошли в список Список произведений разделили на несколько частей с учетом возраста детей. Ученикам младших классов рекомендовали классику советской мультипликации, в которую включили «Кота Леопольда», «Ну, погоди!» «Простоквашино», «38 попугаев», «Чебурашку» и другие мультфильмы. За современную анимацию отвечают «Смешарики», цикл про трех богатырей и мультсериал «Супергерои.ру».

Фото: РИА «Новости»

В список фильмов для учеников младших классов вошли «Морозко», «Сказка о потерянном времени», «Золушка», «Приключения Буратино», советские выпуски киножурнала «Ералаш» и другие картины. В списке рекомендаций для пятых- седьмых классов есть как детские фильмы «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Каникулы Петрова и Васечкина», «Старик Хоттабыч», так и фильмы Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

Фото: РИА «Новости»

Школьникам восьмых-девятых классов рекомендовали посмотреть картины «В бой идут одни „старики“», «Завтра была война», «Офицеры», «Овод». У этой же категории школьников самое большое количество современных работ: «Холоп» и «Холоп 2», «Мы из будущего», «28 панфиловцев», «Ленинград», «В августе 44-го», «Золотая бронза», «Онегин» Сарика Андреасяна, «Чебурашка», «Майор Гром» и фильм «Командир» 2024 года.

В список для старшеклассников попали фильмы «Летят журавли», «Тихий Дон», «Застава Ильича», «Свой среди чужих, чужой среди своих» «Иди и смотри», «Белорусский вокзал». Кроме того, туда внесли фильмы с пометкой 18+ «Восхождение» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». В пресс-службе министерства подчеркнули, что список не окончательный и носит только рекомендательный характер. Учебные заведения и родители сами примут решение, какую картину показывать ученикам. Отдельным списком идет «Документальное кино», куда включили более 40 картин, включая «Разгром немецких войск под Москвой», «Обыкновенный фашизм», а также «Мифы о России» по произведениям Владимира Мединского и «Заблудшие. Wargonzo».

Почему перечень Минпросвещения раскритиковали

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Виктор Кара в комментарии 360.ru заявил, что ему не хватило в списке классических картин и он считает лишними включение в рекомендации блокбастеров. «„Последний богатырь“ — это произведение Disney на русскую тему, что называется „медведи и балалайка“. Трудно назвать его российским фильмом, также как „Майор Гром“. Фильм Сарика Андреасяна „Онегин“ до рекомендации явно не дотянул», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

По словам Кары, ему не хватило в списке исторических фильмов, потому что популярные сейчас картины подростки могут посмотреть и так.

Современные фильмы не дотягивают до классики, а это знаковые работы. Например, «Чапаев». Мои студенты даже не знают, кто такие Петька и Анка. Невозможно анекдот рассказать. Я их заставляют его смотреть, потому что это прекрасно выписанный герой. Виктор Кара Кинорежиссер, сценарист и продюсер

Кинокритик Александр Шпагин удивился появлению в списке фильма-спектакля «Огненный мост» 1957 года и картины «Секундомер» режиссера Резо Эсадзе. Он пояснил, что первая картина никогда никого не интересовала и посмотреть ее сейчас невозможно, потому что копий нет даже в интернете. Фильм «Секундомер» собеседник 360.ru назвал «диким артхаусом», который интересен киноведам, но не школьникам.

Этот список создан рандомно людьми, которые ничего не понимают в кино. Достаточно этих двух названий, чтобы понять, что это полный абсурд. Смотрели они эти картины? Сомневаюсь, потому что «Огненный мост» вообще нельзя посмотреть. Александр Шпагин Кинокритик

Он добавил, что к его сожалению проводить программы обучения современных школьников по кино не получится. Хотя делать это необходимо.