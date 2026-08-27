Сегодня 18:22 Реформа высшего образования в России. Что изменится для студентов с 2026/2027 учебного года Профессор Реймер: новая система повлечет изменения в образовательных программах Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Минобрнауки сообщило, что полный переход на обновленную модель высшего образования завершится в течение ближайших трех лет. Россия отказывается от Болонской системы с бакалавриатом и магистратурой в пользу национальной модели — базового и специализированного образования. Со следующего года новые правила начнут применяться к отдельным группам специальностей. Что изменится для студентов, сколько теперь придется учиться и можно ли будет поменять профессию после вуза, разбирался 360.ru.

От Болонской системы к национальной модели Россия перешла на Болонскую систему в начале нулевых. Тогда высшее образование разделили на бакалавриат и магистратуру. Теперь новая национальная модель формируется прямо на глазах современников. Эксперимент с новым форматом уже идет в 17 вузах, а с нового учебного года их станет еще больше. При этом те, кто уже зачислен на программы бакалавриата и магистратуры, продолжат обучение по старым стандартам, а уже полученные дипломы с квалификацией бакалавра и магистра сохранят юридическую силу.

«Российская национальная система высшего образования включает два уровня — базовое высшее образование и специализированное. Осуществляется переход от четырехлетнего бакалавриата к периоду в четыре-шесть лет», — сказал в беседе с 360.ru профессор, доктор экономических наук, декан факультета экономики и бизнеса МФЮА Валерий Реймер.

Фото: РИА «Новости»

Сколько лет учиться: распределение по специальностям По словам эксперта, новая система предполагает разные сроки обучения для разных направлений. Четко определено: четыре года, пять лет или шесть лет. Четыре года сохранятся для: сферы туризма и гостиничного бизнеса;

сервиса и индустрии гостеприимства;

части социально-гуманитарных и экономических специальностей. «Здесь при подготовке специалистов сделан будет акцент на прикладные навыки. Программы переориентируют, чтобы убрать лишнюю теорию и больше уделить время практике. Эти специалисты, попадая на рынок труда, будут обладать необходимыми компетенциями», — отметил Реймер. Пять лет остается для педагогического направления.

Здесь должен быть сделан акцент на глубокое освоение предметных областей и расширение педагогической практики будущих специалистов. Валерий Реймер

Шесть лет — для инженерных и технических специальностей, а также будущих врачей: авиастроение;

машиностроение;

атомная энергетика;

строительство;

медицина;

ряд научных профилей. Как изменятся учебные программы и учебники Переход на новую систему неизбежно повлечет за собой изменения в образовательных программах. Собеседник 360.ru пояснил, что удлинение сроков обучения для ряда специальностей предполагает увеличение объема часов на дисциплины.

Если мы удлиняем срок для специальностей, которые будут готовиться пять-шесть лет, это предполагает увеличение объема часов на дисциплины, что потребует переработки рабочих программ и методических материалов.