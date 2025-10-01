Сегодня 15:31 Личное студента уже не такое личное. Как будет работать приложение для оценки традиционных ценностей? Профессор Щербаков: публичная оценка традиционных ценностей приведет к буллингу 0 0 0 Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России создадут специальное приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Насколько эксперимент будет удачным, а также в чем его опасность для психики и отношений со сверстниками, выяснил 360.ru.

Что известно о новом приложении Согласно открытым источникам, в мобильном приложении для студентов подготовят анкетирование и тесты с закрытыми и открытыми вопросами, по которым можно будет оценить готовность молодых людей принять традиционные ценности. Формулировки и систему оценки ответов администраторы утилиты смогут устанавливать самостоятельно. Оценивать их будут по следующей формуле: Образовательный сегмент — 20%;

Патриотизм и гражданственность — 25%;

Этические нормы и правила поведения — 10%;

Культурные и духовные ценности — 15%;

Социально-ориентированность — 15%. Результатам присвоят цвета: зеленый будет означать более 80%;

голубой — 71-80%;

оранжевый — 60-70%;

красный — менее 60%.

Фото: Телефон лежит на траве в парке / Медиасток.рф

Результаты тестирования будут прозрачными: их увидят не только администраторы приложения, но и все студенты. Как именно итоги анкетирования собираются использовать в вузах, не уточняется. На разработку утилиты выделили 15 миллионов рублей. Лот выиграло ООО «Игры синих котов», предложив сделать аналогичную работу за 1,3 миллиона. Заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Возможно ли измерить или оценить «принятие традиционных ценностей» Оценить такое размытое понятие невозможно, считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. В разговоре с 360.ru он пояснил, что причина довольно проста: человек осознает, что его ответы могут не укладываться в общепринятый формат. «Скорее всего, он будет кривить душой. У всех социологических исследований есть проблема с точки зрения верификации ответов. Для этого проводят более углубленное изучение, применяют фокус-группы, когда при помощи различных методов можно установить, насколько человек был откровенен», — отметил профессор.

Фото: Семейный городок в деревне Райсеменовское г. о. Серпухов / Медиасток.рф

Вторая проблема заключается в том, что человек не всегда поступает так, как думает. По мнению Сафонова, любое принятие общепринятых культурных ценностей проявится на протяжении жизни. С коллегой согласился профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков. В беседе с 360.ru он уточнил, что понятие «традиционные ценности» очень обширное, у него немало составляющих, деталей и косвенных оценок. «Сделать выводы через какой-то стандартный тест крайне сложно», — убежден преподаватель. Как тестирование повлияет на студентов На вопрос о том, не станут ли низкие результаты тестирования предметом насмешек или буллинга, Сафонов уверенно ответил, что такого не произойдет. «Студенты быстро адаптируются к этой истории и будут отвечать как надо», — отметил профессор. Тут кроется еще одна проблема нововведения.

Фото: Новый корпус многопрофильной лингвистической гимназии № 33 в Мытищах / Медиасток.рф

По версии Щербакова, буллинг возможен, если проводить подобные тестирования массово. Персональное или анонимное анкетирование не приведет к травле. Однако задумывается это приложение как прозрачное и открытое, что показалось профессору неприемлемым. «Такие ценности во многом носят не то чтобы интимный, но очень сокровенный характер. Может быть люди не хотят это выпячивать или как-то хвалиться, не каждый человек готов выставлять их наружу и демонстрировать окружающим», — отметил собеседник 360.ru. Кроме того, любая попытка регулировать какую-либо сферу жизни вызывает осторожность и подозрения, так что потенциальное введение такого инструмента в вузах неизбежно поменяет микроклимат среди учащихся, добавил Сафонов.

Фото: Девушка смотрит на экран телефона. / Медиасток.рф

В чем проблема с традиционными ценностями у молодежи В России который год в школах ведут «Разговоры о важном», которые в том числе освещают вопросы традиционных ценностей. Получается, этого стало недостаточно? Возможно, вопрос не в достаточности, а в самом понятии. Оно размыто, его трудно структурировать и формализовать. Зачастую молодые люди даже не понимают, что такое традиционные ценности. Понятие должны закладывать в семье, считают профессора. Во время взросления их неизбежно дополнят ценности преподавателей и учителей — мнение педагогов тем или иным способом просочится в умы школьников и студентов. «С моей точки зрения, основная ценность — это любовь к Родине, а ее воспитывают такие вещи, как, например, изучение истории в рамках обычного курса. Второе — литература, когда прививают правильные формы социального поведения на примере литературных источников и в живом общении», — отметил Сафонов. Щербаков же подчеркнул, что внутренний мир студентов не стоит выставлять наружу и делать объектом оценок. Потому в вопросе создания приложения нужен очень тонкий и взвешенный подход без скороспелых и огульных выводов, которые здесь попросту неуместны.