Правила приема в школу могут изменить. В Думе предложили в первую очередь зачислять детей из многодетных семей
Миронов предложил первоочередное зачисление детей из многодетных семей в школы
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить детям из многодетных семей первоочередное право на поступление в школы и детские сады. Соавтором этого письма стала председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ оказался в распоряжении 360 .ru.
«Предлагаю установить первоочередное право приема в школы и детские сады для детей из многодетных семей по месту жительства, а также по месту работы или учебы одного из родителей», — рассказал Сергей Миронов.
Сегодня регулирование этого вопроса передано на уровень регионов и муниципалитетов, отметил депутат. Отсутствие единого федерального стандарта создает правовую неопределенность, неравные условия для многодетных семей по всей стране и усиливает социальное напряжение.
Многие родители годами безуспешно пытаются устроить своих детей в одну школу или детский сад рядом с домом, отметил лидер «Справедливой России». Они составляют сложные графики, чтобы утром развезти детей по разным учебным заведениям, а после занятий собрать их вместе, чтобы дети не оставались на улице и могли вернуться домой все вместе. Особенно тяжело, если в семье нет автомобиля. Тогда это превращается в настоящую проблему.
Чтобы добиться решения вопроса, люди обивают пороги чиновников, пишут жалобы, но нередко их заявления остаются без удовлетворения, и тогда развоз детей по школам становится частью их повседневной жизни.
Сергей Миронов
Сергей Миронов подчеркнул, что в России живут около 2,8 миллиона многодетных семей. Эти семьи, по его словам, относятся к социально уязвимым группам и нуждаются в дополнительной поддержке.
«Призываю Минпросвещения поддержать инициативу партии „Справедливая Россия — За правду“», — сказал Сергей Миронов.
По его словам, это поможет установить единые правила приема детей из многодетных семей в школы и детские сады. Процедура зачисления станет более прозрачной, а количество конфликтов уменьшится.