Правила приема в школу могут изменить. В Думе предложили в первую очередь зачислять детей из многодетных семей

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить детям из многодетных семей первоочередное право на поступление в школы и детские сады. Соавтором этого письма стала председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ оказался в распоряжении 360 .ru.

«Предлагаю установить первоочередное право приема в школы и детские сады для детей из многодетных семей по месту жительства, а также по месту работы или учебы одного из родителей», — рассказал Сергей Миронов.

Сегодня регулирование этого вопроса передано на уровень регионов и муниципалитетов, отметил депутат. Отсутствие единого федерального стандарта создает правовую неопределенность, неравные условия для многодетных семей по всей стране и усиливает социальное напряжение.