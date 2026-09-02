Сегодня 18:54 От проверки оценок до туризма. Что умеет «Добродел» — цифровой помощник школьников и их родителей Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Первое сентября — не только праздник знаний, но и нешуточный стресс для родителей. Хочется следить за успеваемостью ребенка, знать его расписание, понимать, что задают на дом, а времени у работающих мамы и папы часто не хватает. На помощь им приходит приложение «Добродел», которое объединило множество полезных сервисов и услуг для родителей и школьников Подмосковья.

Домашние задания под контролем Один из самых востребованных разделов приложения — «Электронный дневник». Здесь можно ознакомиться с расписанием уроков на день и неделю, увидеть, что задали школьнику на дом. Тут же видны все оценки, а благодаря рейтингам понятно, по каким предметам ребенок успевает хорошо, а какие нужно подтянуть.

Фото: Медиасток.рф

Запись в школу без беготни и нервов Чтобы записать детей в первый класс или перевести в другую школу, больше не надо бегать по инстанциям с документами и обрывать телефоны. Достаточно открыть приложение, войти в раздел «Услуги» — «Образование» — «Школы» и воспользоваться сервисом. В этом же разделе выпускники могут записаться на ОГЭ и ЕГЭ и получить их результаты. Также здесь отображаются результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады.

Кружки и секции на любой вкус Сделать жизнь школьника интересной и насыщенной помогают кружки и секции. И здесь «Добродел» тоже поможет сэкономить время. В разделе «Спорт» есть более двух тысяч секций, а в разделе «Дома культуры» — свыше 12 тысяч кружков. Остается выбрать, чем заниматься, — музыкой, танцами, театром, вокалом, наукой и техникой, иностранными языками или чем-то еще.

Фото: Медиасток.рф

Поездки в школу и на отдых Многие старшеклассники, особенно ученики профильных школ, добираются к месту учебы на общественном транспорте с льготной картой «Стрелка». Подтвердить льготу тоже можно в «Доброделе». Для этого нужно воспользоваться разделом «Транспорт». Провести интересные выходные с детьми в Подмосковье поможет раздел «Туризм». Здесь есть готовые маршруты с понятными описаниями. В разделе «Детский отдых» можно оформить путевку для ребенка в лагерь или санаторий.

Фото: Медиасток.рф