Фото: Сдача ЕГЭ по русскому языку в Ступино / Медиасток.рф

В марте у российских выпускников стартует досрочная волна ЕГЭ — первые экзамены пройдут уже 20-го числа. Для девятиклассников экзаменационная кампания растянется на три этапа: весенний досрочный, летний основной и осенний дополнительный. Как выглядит утвержденное расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год и какие важные нововведения появились в нынешнем экзаменационном сезоне, выяснил 360.ru.

Согласно приказу Минпросвещения , досрочный период сдачи ЕГЭ в 2026 году состоится в период 20 марта — 20 апреля:

Если выпускник не смог сдать экзамен или присутствовать в основные дни досрочного периода, предусмотрели резервные дни:

понедельник, 13 апреля — русский язык;

четверг, 16 апреля — математика;

пятница, 17 апреля — иностранные языки (письменная часть), биология, литература, обществознание, физика;

понедельник, 20 апреля — иностранные языки (устная часть), география, информатика, история, химия.

Досрочный период предназначен для выпускников прошлых лет и тех одиннадцатиклассников, которые по объективным причинам, таким как соревнования, переезд, лечение, не могут участвовать в основном этапе.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году состоится во временной промежуток с 1 июня по 9 июля: