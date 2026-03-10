От досрочного этапа до последней пересдачи: полный календарь ЕГЭ и ОГЭ — 2026
В марте у российских выпускников стартует досрочная волна ЕГЭ — первые экзамены пройдут уже 20-го числа. Для девятиклассников экзаменационная кампания растянется на три этапа: весенний досрочный, летний основной и осенний дополнительный. Как выглядит утвержденное расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год и какие важные нововведения появились в нынешнем экзаменационном сезоне, выяснил 360.ru.
Расписание ЕГЭ-2026
Согласно приказу Минпросвещения, досрочный период сдачи ЕГЭ в 2026 году состоится в период 20 марта — 20 апреля:
- пятница, 20 марта — география, литература;
- вторник, 24 марта — русский язык;
- пятница, 27 марта — математика;
- вторник, 31 марта — биология, физика, иностранные языки (письменная часть);
- пятница, 3 апреля — иностранные языки (устная часть);
- вторник, 7 апреля — информатика, обществознание;
- пятница, 10 апреля — история, химия.
Если выпускник не смог сдать экзамен или присутствовать в основные дни досрочного периода, предусмотрели резервные дни:
- понедельник, 13 апреля — русский язык;
- четверг, 16 апреля — математика;
- пятница, 17 апреля — иностранные языки (письменная часть), биология, литература, обществознание, физика;
- понедельник, 20 апреля — иностранные языки (устная часть), география, информатика, история, химия.
Досрочный период предназначен для выпускников прошлых лет и тех одиннадцатиклассников, которые по объективным причинам, таким как соревнования, переезд, лечение, не могут участвовать в основном этапе.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году состоится во временной промежуток с 1 июня по 9 июля:
- понедельник, 1 июня — история, литература, химия;
- четверг, 4 июня — русский язык;
- понедельник, 8 июня — математика базовая и профильная;
- четверг, 11 июня — обществознание, физика;
- понедельник, 15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
- четверг и пятница, 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
Резервные дни основного периода:
- понедельник, 22 июня — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, химия, физика;
- вторник, 23 июня — иностранные языки (устная часть), математика, биология, география, история, обществознание;
- среда, четверг, 24,25 июня — все предметы по выбору.
В этом году впервые предусмотрели дни пересдач по желанию — 8 и 9 июля (один предмет по выбору).
Дополнительный период сдачи ЕГЭ-2026 состоится в период 4–25 сентября:
- пятница, 4 сентября — русский язык;
- вторник, 8 сентября — математика базового уровня;
- понедельник, 25 сентября — русский язык, базовый уровень математики.
Дополнительный период предназначен для всех тех, кто получил неудовлетворительные баллы в предыдущие дни сдачи экзаменов, а также по уважительным причинам пропустил даты основного этапа.
Расписание ОГЭ-2026
Проведение ОГЭ также разбили на досрочный, основной и дополнительный периоды, в каждом из которых запланировали резервные дни.
Досрочный период ОГЭ 2026 года начинается 21 апреля и закончится 18 мая:
- вторник, 21 апреля — математика;
- пятница, 24 апреля — русский язык;
- вторник, 28 апреля — литература, информатика, химия, обществознание.
Резервные дни досрочного периода:
- среда, 6 мая — история, география, биология, физика, иностранные языки;
- вторник, 12 мая — математика;
- среда, 13 мая — литература, информатика, химия, обществознание;
- четверг, 14 мая — история, география, биология, физика, иностранные языки;
- пятница, 15 мая — русский язык;
- понедельник, 18 мая — все предметы.
Основной период проведения ОГЭ в 2026 году состоится с 2 июня по 6 июля:
- вторник, 2 июня — математика;
- суббота, 6 июня — информатика, иностранные языки;
- вторник, 9 июня — русский язык;
- 6,16, 19 июня — предметы по выбору: обществознание, химия, биология, физика, география, литература, история.
Резервные дни основного периода:
- понедельник, 29 июня — математика;
- четверг, 2 июля — русский язык.
Дополнительный период сдачи ОГЭ-2026 проведут с 3 по25 сентября:
- четверг, 3 сентября — математика;
- понедельник, 7 сентября — русский язык;
- четверг, 10 сентября — история, география, биология, физика;
- понедельник, 14 сентября — обществознание, химия, информатика, иностранные языки, литература.
Резервные дни дополнительного периода:
- понедельник, 21 сентября — русский язык;
- вторник, 22 сентября — математика;
- среда, четверг, 23 и 24 сентября — все предметы кроме основных (русского языка и математики);
- четверг, 25 сентября — все предметы.
Нововведения 2026 года
Несмотря на постоянные разговоры о возможных новшествах, в 2026 году кардинальных перемен в системе проведения ОГЭ и ЕГЭ не будет.
Что изменится в нынешнем экзаменационном сезоне:
- выпускникам дадут два дополнительных дня пересдачи — 8 и 9 июля. Если будущий абитуриент захочет пересдать один из предметов, который, как ему кажется, он написал плохо, он сможет это сделать в одну из указанных дат. В этом случае первый результат аннулируется;
- для приграничных регионов введут две дополнительные даты по обязательным предметам: 5 июня — по русскому языку, 9 июня — математика базового и профильного уровня;
- в 12 регионах России девятиклассники смогут сдать только два ОГЭ по выбору вместо четырех. Эксперимент охватит Москву, Санкт-Петербург, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую, Тюменскую области, Республику Татарстан, Камчатский край, ХМАО — Югра;
- при оценивании ОГЭ по русскому языку за две логические ошибки будут снимать только один балл, а не два, как было ранее;
- с 1 января 2026 года девятиклассники России, которые не справились с государственной итоговой аттестацией, смогут бесплатно получить профессиональное образование. Позднее власти определят список сузов, перечень рабочих профессий и порядок обучения, которые станут доступны таким выпускникам.