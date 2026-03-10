От досрочного этапа до последней пересдачи: полный календарь ЕГЭ и ОГЭ — 2026

Сдача ЕГЭ по русскому языку в Ступино
Фото: Сдача ЕГЭ по русскому языку в Ступино/Медиасток.рф

В марте у российских выпускников стартует досрочная волна ЕГЭ — первые экзамены пройдут уже 20-го числа. Для девятиклассников экзаменационная кампания растянется на три этапа: весенний досрочный, летний основной и осенний дополнительный. Как выглядит утвержденное расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год и какие важные нововведения появились в нынешнем экзаменационном сезоне, выяснил 360.ru.

Расписание ЕГЭ-2026

Согласно приказу Минпросвещения, досрочный период сдачи ЕГЭ в 2026 году состоится в период 20 марта — 20 апреля:

Старшеклассники пишут пробный ЕГЭ в Подольске
Фото: Старшеклассники пишут пробный ЕГЭ в Подольске/Медиасток.рф

Если выпускник не смог сдать экзамен или присутствовать в основные дни досрочного периода, предусмотрели резервные дни:

Досрочный период предназначен для выпускников прошлых лет и тех одиннадцатиклассников, которые по объективным причинам, таким как соревнования, переезд, лечение, не могут участвовать в основном этапе.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году состоится во временной промежуток с 1 июня по 9 июля:

Сдача ЕГЭ по русскому языку в Кашире
Фото: Сдача ЕГЭ по русскому языку в Кашире/Медиасток.рф

Резервные дни основного периода:

В этом году впервые предусмотрели дни пересдач по желанию — 8 и 9 июля (один предмет по выбору).

Дополнительный период сдачи ЕГЭ-2026 состоится в период 4–25 сентября:

Дополнительный период предназначен для всех тех, кто получил неудовлетворительные баллы в предыдущие дни сдачи экзаменов, а также по уважительным причинам пропустил даты основного этапа.

Старшеклассники пишут пробный ЕГЭ в Подольске
Фото: Старшеклассники пишут пробный ЕГЭ в Подольске/Медиасток.рф

Расписание ОГЭ-2026

Проведение ОГЭ также разбили на досрочный, основной и дополнительный периоды, в каждом из которых запланировали резервные дни.

Досрочный период ОГЭ 2026 года начинается 21 апреля и закончится 18 мая:

Резервные дни досрочного периода:

Фото: Медиасток.рф

Основной период проведения ОГЭ в 2026 году состоится с 2 июня по 6 июля:

Резервные дни основного периода:

Дополнительный период сдачи ОГЭ-2026 проведут с 3 по25 сентября:

Фото: Медиасток.рф

Резервные дни дополнительного периода:

Нововведения 2026 года

Несмотря на постоянные разговоры о возможных новшествах, в 2026 году кардинальных перемен в системе проведения ОГЭ и ЕГЭ не будет.

Что изменится в нынешнем экзаменационном сезоне:

Фото: Медиасток.рф

