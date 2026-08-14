Образовательный проект IT Camp получил поддержку индустриальных партнеров
Образовательный проект IT CAMP поддержали представители Московского НПЗ. Проект помогает молодежи получить практический опыт решения индустриальных задач. За пять лет выпускниками проекта стали 444 молодых IT-специалиста. Каждый шестой получил приглашение присоединиться к «Газпром нефти».
На базе университета МИСиС участники программы изучали IT-среду компании и ее связь с бизнесом, общались с экспертами, работали с реальными кейсами индустриальных партнеров и представляли результаты проектов главам крупнейших компаний.
Один из основных практических кейсов проекта – создание нового тренажера для цифровой экосистемы на Московском НПЗ. Разработка студентов позволяет моделировать производственные сценарии и отрабатывать навыки ведения техпроцесса в условиях, которые приближены к реальным. Тренажер поможет повысить квалификацию штатного персонала и ускорить адаптацию новых кадров.
Как рассказал руководитель программы IT Camp и программы по развитию системы обучения в сфере ИТАТ «Газпром нефти» Леонид Потапов, IT Camp – это среда, в которой формируются будущие лидеры российской IТ-отрасли.
«Такой формат помогает заявить о себе профессиональному сообществу и осознанно выбрать дальнейшую траекторию развития в топ-командах лучших высокотехнологичных компаний страны», — подчеркнул Потапов.
По словам пресс-секретаря Московского НПЗ Федора Казанцева, участие предприятия подчеркивает тесную связь между образовательными проектами и производством.
«Для нас это возможность показать молодым специалистам, как современные цифровые решения применяются в нефтепереработке, и одновременно привлечь их к работе над практическими задачами предприятия. Московский НПЗ — это современная производственная площадка, открытая для инноваций, новых идей и талантливых специалистов», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.
Проект IT Camp – часть инициативы «Десятилетие науки и технологий», которая проходит при поддержке Минобрнауки РФ и профессионального сообщества «Образовательная лига вендоров».