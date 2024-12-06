Сегодня 23:52 Новая стратегия образования в России. Можно ли обойтись без платных репетиторов? Журналист Кононова: вместо отмены репетиторов школам нужно расширить штат 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Новая стратегия образования в России позволит людям не нанимать репетиторов. По крайней мере, именно на это рассчитывают ее разработчики. Телеведущая 360.ru Елена Кононова оценила перспективы этой инициативы.

Далее — прямая речь. Бесплатная подготовка к ЕГЭ В правительстве России обещают, что платные репетиторы совсем скоро будут не нужны. Потому что в школах повысится качество образования, появятся бесплатные услуги, которые позволят не платить учителю «со стороны». Все это войдет в новую стратегию образования, которую собираются презентовать этой весной. В числе разработчиков стратегии проректор ВШЭ Татьяна Васильева, которая разъяснила — никто не собирается запрещать онлайн-школы и репетиторов, речь лишь о том, чтобы предложить семьям бесплатные варианты, в частности, для подготовки к ЕГЭ. А если у кого-то есть средства, чтобы оплачивать услуги самозанятых специалистов — пожалуйста, никто не запрещает. Мнение родителей Мои ровесники поголовно — отцы и матери подростков, максимально вовлеченные в учебный процесс. Они прокачаны до такой степени, что сами легко могут сдать ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому я решила спросить у них: мол, возможно ли такое, чтобы платные репетиторы не были нужны?

Мнения разделились, кто-то вспоминал школу в 90-е годы: редко у кого были репетиторы, и ничего. Пусть школа бесплатные занятия делает, хорошая инициатива!

Другие отнеслись скептически: мол, по сути, ничего не изменится. И вообще, если платный репетитор, к примеру, в школе не работает совсем, у него есть время осваивать новые методики, готовиться к урокам. А школьные учителя зациклены на программе, замотаны и их дополнительных услуг не нужно. А под конец опроса этой фокус-группы я услышала интересную историю отца, у которого сын учится в одной из московских школ. Привожу вам ее далее практически дословно. Мой ребенок не понимает математику. А не понимает он ее еще с пятого класса, потому что учителя-предметники менялись каждый год. Мы наняли ему репетитора. Онлайн. Недорого — тысячу рублей. Репетитор был молодой, у него свой подход. Сын начал хоть что-то понимать. А учитель в школе перечеркивал его решения и говорил, что так решать нельзя. Хотя ответы совпадали!

Фото: РИА «Новости»

Недавно наша школа предложила дополнительную услугу. Занятия в группах до пяти человек. Группы набирают по уровню знаний. То есть у учителя их несколько, таких групп. Мой ребенок — гуманитарий. Ему нужен особый подход. На уроках учитель не может тратить на него время: другие школьники не обязаны ждать, когда он вникнет в азы. На внеурочных занятиях в школе с ним разбирают элементарные вещи. И это хорошо. Только наша учительница собрала всех родителей и очень серьезно сказала вот что: «Я больше не могу. Я хочу, чтобы у меня было время побыть с внуками. Администрация школы говорит, что я не могу отказаться от дополнительных групп, меня некем заменить. Я буду благодарна, если вы откажетесь от моих услуг. Я просто хочу после основных уроков уйти домой». Решение проблемы И знаете, я понимаю этого педагога, который отказывается от внеурочной нагрузки, пусть даже и оплачиваемой. Наступает момент, когда ты готов пожертвовать любыми деньгами, лишь бы провести время со своей семьей, заняться здоровьем.

На мой взгляд, улучшать систему образования за счет нагрузки на имеющийся педагогический коллектив — точно нельзя.

Исходя из опыта моих знакомых, могу сказать, что чаще всего учителя уходят из школ и переходят на самозанятость и репетиторскую деятельность не потому что зарплаты низкие. Нет. Они измотаны. Не выдерживают нагрузки. Решение напрашивается само собой — школам надо расширять штат. Но есть ли средства для этого расширения? А люди, которые действительно смогут вывести школьников на новый уровень, они есть? Возможно, когда в марте обнародуют новую стратегию образования, вопросов будет меньше. Так что подождем.