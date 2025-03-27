Министерство просвещения представило список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьникам после уроков. Если проводить гастрономические аналогии, то представьте, что вы делаете оливье и добавляете туда черемшу, сливки и шоколад. Может быть, кому-то такое и понравится, но в целом, согласитесь, весьма на любителя.

Список действительно разнообразен. Однако разнообразие это со знаком минус. Удивительно, как уживаются «Майор Гром», «Онегин» Андреасяна и «Броненосец „Потемкин“». Это, кстати, фильмы, рекомендованные для 8-9-х классов.

Перечень для 10-11-х классов, как по мне, более четок и сбалансирован. Например, есть «Летят журавли», «Иди и смотри», «Александр Невский» и другие легенды. Вообще, прочитав все эти названия, лишний раз поражаешься мощи нашего кинематографа. Умели люди!

А вот список для 8-9-х классов, как уже было сказано, вызывает вопросы. Ну или вопросики. Он разболтанный, слишком аляповатый и не имеющий внутренней логики. Что хотели рекомендовать его создатели? Всю палитру кинематографа — от простого к сложного? Или от великого к убогому? Для чего эти контрасты?