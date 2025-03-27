Министерство рекомендует: Андреасян с Тарковским — смешать, но не взбалтывать
Министерство просвещения представило список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьникам после уроков. Если проводить гастрономические аналогии, то представьте, что вы делаете оливье и добавляете туда черемшу, сливки и шоколад. Может быть, кому-то такое и понравится, но в целом, согласитесь, весьма на любителя.
Список действительно разнообразен. Однако разнообразие это со знаком минус. Удивительно, как уживаются «Майор Гром», «Онегин» Андреасяна и «Броненосец „Потемкин“». Это, кстати, фильмы, рекомендованные для 8-9-х классов.
Перечень для 10-11-х классов, как по мне, более четок и сбалансирован. Например, есть «Летят журавли», «Иди и смотри», «Александр Невский» и другие легенды. Вообще, прочитав все эти названия, лишний раз поражаешься мощи нашего кинематографа. Умели люди!
А вот список для 8-9-х классов, как уже было сказано, вызывает вопросы. Ну или вопросики. Он разболтанный, слишком аляповатый и не имеющий внутренней логики. Что хотели рекомендовать его создатели? Всю палитру кинематографа — от простого к сложного? Или от великого к убогому? Для чего эти контрасты?
Если создатели руководствовались классическим «пусть распускаются все цветы», то они не должны были забывать, что «цветы зла» тоже могут затесаться в кинематографический сад. К чему, например, школьнику аж два фильма из франшизы «Последний богатырь»? Одного недостаточно? Та же история и с «Холопом».
Больше всего вопросов у общественности вызвало присутствие в списке рекомендованных фильмов ленты Сарика Андреасяна «Онегин». Особенно срезонировало в контексте недавнего заявления Сарика о том, что он ненавидит Тарковского. И тут такая удача — попадание в один список с Андреем Арсеньевичем. Но, простите, где «Андрей Рублев», а где «Онегин»? Это даже не разные планеты, а разные галактики.
Дело не в том, что я не люблю фильмы Андреасяна, а в том, что, когда ты что-то рекомендуешь школьнику, то задаешь некий стандарт, эталон даже. Может ли «Онегин» Андреасяна стать стандартом? Ответ очевиден.
Почему тогда его включили в список? По принципу экранизации классики? Тогда где в списке великие экранизации «Уроков французского» и «Подростка» Распутина и Достоевского соответственно, мастерски сделанные блестящим Евгением Ивановичем Ташковым? Их нет.
Это выдает ненасмотренность тех, кто составлял перечень. Проблема нашего кинематографа и иже с ним заключается во многом в том, что причастные к нему, как правило, вообще не знают классики — ни в литературе, ни в кино.
Что из этого получается — мы видим. Подчас выходит даже хуже, чем в фильмах того же Андреасяна.