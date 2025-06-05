Международная ассоциация по фактчекингу откроет курсы для проверки информации

Лекции, семинары и мастер-классы войдут в курс бесплатного образовательного проекта для проверки информации, который запустит Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network) совместно с «Мастерской новых медиа» в рамках Глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде.

Возросшее количество фейков в информационном пространстве сделало фактчекинг одной из самых важных сфер деятельности. Для лучшего выявления недостоверных сведений необходимы совместная работа и обмен опытом. Поэтому профильные специалисты учредили GFCN.

«Наша цель в рамках ассоциации — собрать вокруг нее экспертов, журналистов и представителей медиа, которые готовы совместно отстаивать право на то, чтобы информация была достоверной», — заявил возглавивший GFCN генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

К сотрудничеству с организацией присоединились более 55 экспертов из 37 стран.

«Сейчас в число участников GFCN входят представители всех континентов, в том числе эксперты из Северной Америки и Европы. Мы стараемся собрать тех людей, которые говорят правду, и самое главное, что мы будем давать, — обучение», — рассказал советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

Он подчеркнул, что все образовательные проекты станут бесплатными. Кроме того, GFCN готова к сотрудничеству с любыми изданиями. На своем сайте ассоциация опубликовала 22 расследования, которые посмотрели более 22 миллионов человек.

Присоединившиеся к GFCN зарубежные эксперты отметили, что развитие фактчекинга стало необходимым в условиях начала информационных войн, охвативших большую часть СМИ и социальных сетей. Распространение знаний о способах борьбы с дезинформацией в разных странах поможет сохранить информационный суверенитет.

Развитие технологий и новые способы распространения информации изменили мышление и поведение людей, рассказал проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев.

Он подчеркнул, что борьба с дезинформацией в таких условиях очень важна.

«Создание GFCN — это претензия на то, что система управления человеческими потоками неправильная. Стоит управлять ими на основе достоверных данных, по-другому посмотреть на миропорядок», — заявил Канавцев.

Он подчеркнул, что для этого необходима консолидация общества, которое понимает, что многополярный мир и антиколониальная политика — это нормально. Для этого нужны новые знания и инструменты, которые можно использовать в медиадеятельности.