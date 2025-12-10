Кравцов встретился с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл встретился в Москве с министром просвещения Сергеем Кравцовым и педагогами общеобразовательных школ. Мероприятие прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Во встрече приняли участие около тысячи учителей со всей страны, в том числе педагоги из новых регионов.
Патриарх Кирилл отметил, что нынешнее время требует особенной ответственности от тех, кто занимается воспитанием молодежи.
«И я верю, что такие собрания, как это, служат доброму делу совершенствования наших общественных отношений и помогут в решении задач, которые сегодня стоят перед страной и перед многими из нас», — подчеркнул он.
Глава Минпросвещения поблагодарил Русскую православную церковь за внимание, которое она уделяет вопросам воспитания, образования и исторического просвещения.
«Вопросы, связанные с традиционными духовно-нравственными ценностями, сегодня волнуют каждого учителя. От того, как мы воспитаем подрастающее поколение, зависит будущее нашей страны», — рассказал министр.
Он отметил, что национальная идентичность и культурно-ценностный суверенитет строятся в том числе с помощью единых образовательных программ и учебников.
«Уделяем внимание поддержке учителей, популяризации профессии педагога — конкурс в педвузы достигает 12 человек на место. Наши ключевые направления деятельности и достижения обязательно найдут отражение в Стратегии развития образования, разработка которой велась совместно с профессиональным сообществом», — объяснил Кравцов.
Он напомнил, что для повышения престижа профессии педагога из федерального закона исключили термин «образовательная услуга». Также ведомство продолжило сокращать документооборот и оптимизировать цифровые сервисы.
Минпросвещения также создало государственную систему защиты учителя: в каждом регионе уже работают комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Они разрешают конфликты и защищают учителей от необоснованного давления.
Встречу организовали Минпросвещения и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской православной церкви. Целью мероприятия стали укрепление диалога между церковью и образовательным сообществом и консолидация усилий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.