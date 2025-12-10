Кравцов встретился с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл встретился в Москве с министром просвещения Сергеем Кравцовым и педагогами общеобразовательных школ. Мероприятие прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Во встрече приняли участие около тысячи учителей со всей страны, в том числе педагоги из новых регионов.

Патриарх Кирилл отметил, что нынешнее время требует особенной ответственности от тех, кто занимается воспитанием молодежи.

«И я верю, что такие собрания, как это, служат доброму делу совершенствования наших общественных отношений и помогут в решении задач, которые сегодня стоят перед страной и перед многими из нас», — подчеркнул он.