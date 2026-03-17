Календарь школьных каникул: когда дети будут учиться и отдыхать весной 2026 года

Психолог Резенова: школьники должны соблюдать режим дня в каникулы

Школы в России самостоятельно утверждают время начала и окончания каникул, поэтому даты могут отличаться от города к городу. Ориентиром для образовательных учреждений служат рекомендации Минобразования. Как отдыхают дети весной 2026 года, чем развлечь школьников и как правильно организовать досуг — в материале 360.ru.

Школьные каникулы по четвертям

Четвертная система делит учебный год на четыре части. Первая четверть длится с сентября по октябрь, вторая — с ноября до Нового года, третья — с января до марта, четвертая — с апреля по май. Школьники отдыхают четыре раза в год.

Рекомендация Минобразования по каникулам:

Также школьники отдыхают в нерабочие праздничные дни.

Школьные каникулы по триместрам

Модульная система считается относительно новой для российских школ, она действует в том числе в Московской области. У детей нет коротких и длинных четвертей, нагрузка распределяется равномерно: каникулы начинаются через каждые пять недель учебы.

Рекомендованные даты:

Весенние каникулы — 2026

Таким образом, учащиеся по четвертям весной 2026 года будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля, по модульной системе в Подмосковье весенние каникулы пройдут с 6 по 12 апреля.

В это время действительно важно правильно организовать досуг детей — от переизбытка эмоций организм утомляется, как и от чрезмерного безделья.

Какой отдых предпочтителен для детей

Сейчас происходит подмена понятий «развлечение» и «отдых», отметила в комментарии 360.ru практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

«Развлечение — это яркие события, путешествия, что-то активное. Получается, после такого отдыха нужно еще будет отдохнуть. Поэтому я бы порекомендовала родителям совместить и то, и другое. И где они активно куда-то поездят, и где-то они что-то посмотрят», — рассказала специалист.

Перед походом в школу, по ее словам, необходим рутинный момент, когда ребенок смог бы выспаться и отдохнуть.

Это не значит, что они сидят в гаджете или смотрят что-то такое, а именно когда можно поболтать с родителями, пройтись, вот в таком формате. Потому что иногда путаем: уже отдохнули, съездили куда-то, а после такого отдыха еще нужно будет отдохнуть.

Надежда Резенова

психолог

Важно совместить оба варианта, чтобы каникулы были разнообразными. Ребенок обязательно должен гулять на улице и заниматься физической активностью.

«Есть такая иллюзия, что если мы проваляемся, то у нас появятся силы, а можно поваляться и остаться и без сил. Поэтому потихонечку включать несложную физическую активность, те же самые прогулки», — рекомендовала психолог.

За год учебы накапливается стресс, за который отвечает гормон кортизол. Он хорошо отрабатывается через физическую активность.

«Поэтому велосипед нам в помощь, ролики. <…> Всех в сад, в поля, в луга, во дворы, чтобы они физически тоже себя подпитали», — подчеркнула эксперт.

Как ребенку подготовиться к учебному процессу

Самое важное, что позволит ребенку влиться в учебный процесс после каникул, — это режим дня.

В одно и то же время вставать, в одно и то же время ложиться. Очень часто с этого как раз и начинается: когда ребятня приходит с тревожными расстройствами, с депрессиями, первый вопрос — как вы спите? Спят они плохо, без режима, встают как попало, ложатся как попало.

Надежда Резенова

психолог

Режим дня должен сохраняться и в каникулы, чтобы организм понимал, что его ожидает.

«Потому что все сбивается, и это сильно на нашу гормональную систему влияет. Особенно на подростков, а у них она вообще сбоит немножко. Рутина помогает им справляться и со стрессом, и с тревогой», — подытожила психолог.

