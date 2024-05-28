Сегодня 18:40 ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы Психолог Светлая объяснила, что определит судьбу выпускника после ЕГЭ 0 0 0 Фото: City News Moskva / Global Look Press Эксклюзив

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В России началась пора экзаменов — основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 11 июня. Что определит судьбу школьников после итоговой аттестации, как найти свое место в жизни и стать счастливым, 360.ru рассказала коуч, психолог и эксперт по работе с подсознанием Эстер Светлая.

Далее — прямая речь.

Что определит судьбу после ЕГЭ Все выпускники обычно полны надежд на счастливое будущее. Но, к сожалению, не все имеют ресурс его реализовать. Речь сейчас не о материальных ресурсах: нашу жизнь определяет мышление. Именно оно управляет решениями и действиями каждого человека.

Концепция мышления бывает созидательной, разрушительной и инертной. В середине прошлого века этот вопрос исследовали журналист Игорь Акимов и доктор психологических наук, профессор Виктор Клименко. Они вывели систему уровней мышления и написали об этом книгу «О природе Таланта». Шкала условна, как и любая диагностическая система.

О чем концепция Клименко и Акимова В труде говорится, что люди первого уровня мыслят в концепции выживания. Средств недостаточно, они достаются с трудом и покрывают только самые необходимые нужды. Базовое состояние людей этого уровня — отчаяние. Продукт такого мышления — страх и сопротивление, их производная — разрушение себя и своей жизни.

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Второй уровень мыслит в концепции преодоления. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» — гласит народная пословица. Мы преодолеваем что-то, когда испытываем сопротивление объекта нашего завоевания. Если мы испытываем трудности при достижении чего-то, значит, мы этому сами сопротивляемся. А любое сопротивление создает вынужденный настрой захвата и конкуренции. Продукт такого мышление — препятствие и захват. Здесь зарождаются социальные конфликты.

Третий уровень заключается в концепции признания. Каждое действие должно заслужить аплодисменты. Результат достигается с усердием и радостью.

На эйфории успеха создается командный дух достижения цели. Жизненные приоритеты смещаются в направлении создания результата там, где признание гарантировано. Продукты этого уровня — прорыв в развитии, блага, аплодисменты и командный дух.

При таком типе мышления существует неуемная энергия жизни и развития. Но когда человеку надоест показуха, он перестает ощущать в этом ценность. И вот тогда включается самоосознание. Всплывают вопросы: зачем же я здесь, ради чего?

Следующая, четвертая ступень мышления — ученичество. На этом этапе человек задумывается о своем предназначении, начинает рассматривать все ситуации как урок. Люди анализируют прожитый опыт, чтобы освободиться от ограничивающих убеждений и противоречий. Они ищут партнеров, которые близки по духу, видят в союзе с ними взаимное развитие. Продукт такого мышления — познание себя и взаимная поддержка.

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Как выбрать свой путь после сдачи ЕГЭ Определять свой уровень мышления выпускник должен не только для себя, но и для окружения. От уровня мышления зависит его потенциал. Оно задаст направление развития подрастающего поколения.

Окружение — вот что решает!

У каждого есть возможность сделать осознанный выбор и идти дальше по пути развития своего мышления, выйти на уровень созидания собственной судьбы, судьбы своей страны и всего человечества в целом.