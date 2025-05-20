Фейк: выпускники школ Херсонской области объявили бойкот ЕГЭ

В социальных сетях и Telegram-каналах распространили сообщения, что выпускники школ Херсонской области не пришли на сдачу ЕГЭ. Авторы назвали акцию учеников молчаливым протестом. Но школьники всех новых регионов имеют право выбирать форму выпускных экзаменов.

Фейк

Сообщение о молчаливом протесте против единого государственного экзамена в школах Херсонской области опубликовал украинский Telegram-канал «Центр национального сопротивления». Авторы написали, что большинство выпускников проигнорировали сдачу выпускных экзаменов.

Правда

Для выпускников школ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей действует смешанный формат сдачи выпускных экзаменов. Старшеклассники имеют право выбрать форму проверки своих знаний. Это часть процедуры постепенной интеграции образовательной системы новых регионов в общероссийскую.

Для школьников сохранили сдачу государственной итоговой аттестации через промежуточную форму экзамена в своих школах. Такой формат действовал в прежней системе обучения, и для выпускников он привычен. Результаты аттестации российские вузы принимают наравне с баллами единого государственного экзамена.

При этом школьники новых регионов также могут выбрать для сдачи формат ЕГЭ. В этом году в Херсонской области такую форму проверки знаний выбрали 43 школьника, сообщила министр образования региона Людмила Ковтун.

Смешанный формат выпускных экзаменов на новых территориях сохранили по инициативе педагогов, родителей и экспертов в сфере образования, чтобы обеспечить равные условия для всех школьников вне зависимости от того, по какой программе они учились.

Постепенное внедрение единого стандарта сгладит процесс интеграции и снизит нагрузку на учеников и педагогов. Кроме того, это позволяет сохранять стабильность учебного процесса и обеспечивает выпускникам школ новых регионов равные условия для поступления в вузы.

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