Фейк: учебным заведениям поручили самостоятельно финансировать поездки на День России в Москву

В интернете появилась информация о том, что главы регионов поручили учебным заведениям за свой счет отправить учащихся в Москву на празднование Дня России. Информация оказалась недостоверной.

Фейк

В некоторых телеграм-каналах распространилась информация о том, что главы регионов поручили организовать поездку учащихся и студентов в Москву на праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

В качестве доказательств распространяются фотокопии распоряжения губернатора Псковской области № 80-РГ от 08.06.2026 года и распоряжения правительства Смоленской области № 630-Р от 08.06.2026 года.

Правда

В действительности приказ и распоряжение фейковые.

На сайте губернатора Псковской области такого документа нет. 11 июня 2026 года здесь уже были выложены постановления от 9 июня.

Последнее опубликованное распоряжение губернатора № 82-РГ относится к 5 июня и опубликовано 8 июня 2026 года. Оно касается внесения изменений в резервный состав призывной комиссии города Великие Луки.

Местный портал iluki.ru взял комментарии у представителей сферы образования Великих Лук. Они сообщили, что документ видят впервые и подобных распоряжений не получали, а в великолукских вузах и ссузах не собирают студентов для отправки в Москву.

Кроме того, в оформлении документа допущены ошибки, не свойственные профессионалам делопроизводства. Например, тяжеловесное нагромождение слов во фразе «…ситуацию, обусловленную необходимостью оптимизации расходов в условиях последствий атак…».

На портале правительства Смоленской области нет документа под номером 630-Р, зато есть 630-рп (распоряжение правительства) от 1 июня 2026 года под названием «О даче согласия на предоставление имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в безвозмездное пользование».

А это значит, что документ из постов фейковый. Кроме того, тексты поддельных документов из Смоленской и Псковской области идентичны.

Таким образом, информация о том, что в Псковской области губернатор, а в Смоленской — правительство поручили учебным заведениям самостоятельно финансировать и организовать поездку учащихся на празднование Дня России в Москву, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.