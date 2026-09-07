Фейк: студентам МИЭТа прислали повестки из-за академических долгов

В МИЭТе студентам с академическими задолженностями с прошлого семестра якобы разослали повестки. Судя по появившимся вбросам, отсрочки лишили именно тех, кто не закрыл долги по учебе.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что в МИЭТе студентам-должникам, имеющим академические задолженности с прошлого семестра, после каникул начали приходить повестки. Авторы публикаций утверждают, что документы получили те, кто не закрыл долги по учебе. Возможной причиной назвали вступившее в силу с нового учебного года правило о снятии отсрочки от призыва для должников еще до отчисления.

Правда

Подтверждений того, что студентам МИЭТа с академическими задолженностями пришли повестки, нет ни в официальных сообщениях вуза, ни в зеленоградских и федеральных СМИ. А заявленного «правила о снятии отсрочки для должников до отчисления» не существует в принципе.

Учебная отсрочка регулируется подпунктом «а» пункта 2 статьи 24 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и зависит только от очной формы обучения, государственной аккредитации программы и первого получения образования данного уровня. Академическая задолженность в законе как основание утраты отсрочки не упомянута. Сам по себе незакрытый долг с прошлого семестра отсрочку не снимает, пока студент продолжает учиться очно.

В Минобрнауки подтверждают, что основанием для предоставления отсрочки от призыва является исключительно подпункт «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона № 53-ФЗ, который регламентирует обучение по очной форме. При этом ведомство не ссылается на какие-либо дополнительные нормативные акты, которые бы предусматривали автоматическое аннулирование отсрочки при возникновении академической задолженности.

Отчисление за неликвидированные в срок долги предусмотрено статьей 58 закона № 273-ФЗ «Об образовании», и только после него вуз обязан передать сведения в военкомат.

Внутренние нормативные документы НИУ МИЭТ также не содержат подтверждений распространяемой информации. На официальном сайте университета размещены «Порядок организации работы с обучающимися по ликвидации задолженностей» и «Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся», анализ которых не позволяет сделать заявленные выводы.

Особого внимания заслуживает новая версия положения о переводе и отчислении МИЭТа, датированная 24 июня 2026 года. В разделе 8.3.1 прямо указано: университет вправе отчислить студента, если тот не погасил академическую задолженность в течение года с момента ее появления в установленные вузом сроки.

Следует отметить и еще один недочет в логике публикации: факт получения повестки вовсе не свидетельствует о том, что отсрочка аннулирована. В соответствии с положением о призыве, утвержденным постановлением правительства № 663, вызов по повестке возможен и для уточнения сведений воинского учета, а также для проведения иных призывных мероприятий, не затрагивающих статус отсрочки.

С 1 сентября изменился порядок призыва, но не правила отсрочек: призывные мероприятия стали круглогодичными (отправка 1 апреля — 15 июля и 1 октября — 31 декабря), продолжают действовать электронные повестки через Единый реестр, при этом основные условия учебной отсрочки сохранены без изменений. Никакого «правила о снятии отсрочки для должников до отчисления» ни в одном источнике нет.

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